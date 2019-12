Peut-être quelques averses pour les chanceux jeudi après-midi

Le 04/12/2019

Prévisions pour la nuit du 04 au 05 Décembre



➡️ La couverture nuageuse se délite en soirée faisant place nette à un ciel étoilé.



🎏 Les brises sont bien installées en cours de nuit.



🌊 La mer reste peu agitée à localement agitée sur les côtes Est et Nord.



🌡️ Comme lors de la nuit précédente une certaine fraîcheur est observée dans les hauts vers Bourg Murât, Cilaos, la Petite France sans mentionner le volcan et le Maïdo. Sur le littoral les minimales ne s'aventurent pas en dessous de 20°.



Prévisions pour le jeudi 05 Décembre



➡️le soleil matinal n'a pas d'adversaire à sa taille et les quelques bancs de nuages qui transitent sur l'Est ne sont pas intimidants.En cours de matinée l'évolution diurne n'est pas spectaculaire même si le gris grignote le territoire des pentes.➡️la couverture nuageuse péi peu afficher un gris prometteur localement mais les nuages à faible extension verticale sont le plus souvent stériles. Les plus chanceux d'entre nous notamment habitant les pentes du Nord-Ouest pourraient apprécier quelques averses isolées. On notera encore de larges éclaircies dans les cirques et au volcan.est faible en général.🌊 La mer est peu agitée à agitée par d'une petite houle de Sud-Ouest sur les côtes Sud et Sud-Ouest et par une petite houle d'alizé sur les côtes Est et Nord.Les températures restent majoritairement supérieures aux normales pour un début Décembre. Voir détails ci-dessous.➡️➡️05h29 le 05 --18h47 le 05🧳 La pression atmosphérique à 16h00 à Gillot :