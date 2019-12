Peut-on fêter Noël sans le Christ?

Le 25/12/2019 | Par Georges Donald POTOLA | Lu 192

Depuis l’an 354, le monde fête Noël. Mais il y a 150 ans à peu près, la bourgeoisie anglaise transforme alors cette fête religieuse en une ode à la famille. Un Noël moderne qui coïncide aussi avec l’ouverture des grands magasins et l’arrivée du père Noël américain, inspiré de saint Nicolas.



Je voudrais m’adresser aux chrétiens catholiques. Quelle famille sur cette terre fêtera un anniversaire sans inviter la personne concernée? Sans une pensée pour le personnage principal? Partager avec lui un repas ou trinquer en son honneur?



Or, on le sait, Noël c’est avant tout l’anniversaire de la naissance du Christ venu au monde pour nous sauver et cela se fête. D’abord avec lui à l’église partager son corps dans l’eucharistie, chanter, danser, passer un bon moment dans la joie, la bonne humeur et une bonne ambiance spirituelle. Ensuite on l’invite à la maison pour continuer cette soirée autour du repas familial. On sentira alors sa présence parmi nous, car le Christ se fait toujours une joie de répondre à notre invitation et notre soirée sera encore plus belle.



Ceux qui, disent-ils, n’ont pas le temps d’aller à la messe le soir de Noël par négligence ou pour préparer le repas, quel sens donnez-vous alors à cette fête, qui sera l’invité? Si ce n’est pas son anniversaire que fêtez-vous alors, qui, quoi, comment? Les cadeaux, le repas, l’alcool, les promotions de Noël, le chien, le chat… Sans le christ votre fête devient un repas normal, aucun sens, aucune joie, un repas banal.



Lors de mon passage à Marseille certain amis musulmans me disait "nous à Noël nous aussi nous offrons des cadeaux à nos enfants, tout en sachant que c’est une fête chrétienne en l’honneur de la naissance du prophète Jésus". Ce qui m’amène à dire, même les musulmans ont une pensée ce jour-là pour le Christ… Alors n’oubliez pas, le soir de Noël, de lever bien haut votre verre et criez de tout cœur, "joyeux anniversaire Jésus" !