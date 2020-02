Philippe Laïnin Rangama: "Saint-Louisiens et Riviérois, nous devons faire respecter notre dignité"

Arrivée aux responsabilités, sans augmenter les impôts, j’expérimenterai, pendant deux ans, le revenu universel communal dans les 5 quartiers prioritaires de la ville. Dispositif qui sera ensuite généralisé à l’ensemble du territoire. Ce contrat de justice sociale permet de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Arrivée aux responsabilités, j’expérimenterai le dispositif " Territoires zéro chômeur de longue durée". L’idée est de développer des activités utiles qui répondent aux besoins de notre territoire. Arrivée aux responsabilités, j’expérimenterai une nouvelle gouvernance communale gagnant-gagnant avec les employés communaux. Il faut en finir avec les méthodes du passé, valorisation et respect guideront notre conduite. Arrivée aux responsabilités, j’expérimenterai le Budget Participatif Citoyen(BPC) pour chaque quartier de la ville, géré directement par un jury populaire, dont le but sera notamment de gérer l’urgence écologique au quotidien. Arrivée aux responsabilités, j’expérimenterai des "tiers-lieu" c’est-à-dire des espaces de travail polyvalent pour les développeurs d’idées. "Coworking", "Fab Lab" créons ensemble une nouvelle façon de travailler.

Je suis fils de cultivateur et d’épicier Saint-Louisien. Dès mon plus jeune âge, la situation de Saint-Louis et de La Rivière fait partie de mes préoccupations. Mon éducation et l’école républicaine m’ont permis d’accéder au métier d’enseignant. Je peux donc dire que je connais et comprends les grands enjeux de l’éducation de notre territoire. Par ailleurs, ancien militant associatif, j’ai été confronté aux difficultés des plus démunis. Depuis 2014, je suis élu d’opposition PEUP, rôle qui m’a permis de me confronter aux rouages des dossiers communaux : je peux donc dire en toute humilité que je connais les grands défis que notre ville doit relever.J’ai toujours adopté le dicton créole pa kapab lé mor san éséyé "qui ne tente rien n’a rien". Ce qui m’a poussé à créer en 2007 le Parti Pour L’Education et l’Unité Populaire (PEUP). En effet, nous voulions rompre avec la vision de l’éducation et du social des autres partis politiques de la ville : philosophie qui vise à l’émancipation de la femme et de l’homme.Aujourd’hui, nos droits et libertés sont totalement bafoués. Arrêtons d’être la risée, la honte de la Réunion, la dernière roue de la charrette. Saint-Louisiens et Riviérois, nous devons faire respecter notre dignité. Notre territoire n’est pas un terrain de jeu politique, mais bien une terre où se joue l’avenir de nos familles et de vos enfants. À un mois des municipales, j’ai l’intime conviction que quelque chose est en train de se passer, un sentiment que vous êtes aujourd’hui prêt à changer de "CAP POLITIQUE" pour notre ville.L’heure est venue de construire ensemble notre ville de demain. Une ville ambitieuse, dynamique, innovante. Je vous propose de découvrir 5 points de notre programme :Lèr larivé ! Il est temps de construire ensemble une ville dynamique, une ville où il fait bon vivre, une ville réconciliée, forte et respectée.