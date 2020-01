Philippe Le Constant souhaite redonner "un nouvel élan" à Saint-Benoit

Le 25/01/2020 | Par Samuel Irlepenne | Lu 220

Longtemps premier adjoint de Jean-Claude Fruteau à Saint-Benoit et brièvement maire de la commune entre 1999 et 2001, Philippe Le Constant compte mettre son expérience "au service des Bénédictins" pour redonner à la ville "la place qu'elle mérite". L'ancien secrétaire fédéral du PS entre 2012 et 2017 mais aussi président de la Cirest entre 2008 et 2011 peut se targuer du soutien du maire sortant Jean-Claude Fruteau mais aussi de cinq formations de gauche (PS - PCR - Europe Écologie Les Verts- La France insoumise - PLR) à l'occasion des prochaines municipales. Un "signe" de l'union retrouvée à gauche pour Philippe Le Constant, qui propose aux Bénédictins "un capitaine d'expérience et un nouvel équipage" pour redonner "un nouvel élan" au chef-lieu de l'Est.

Vous êtes le candidat de l'union de la gauche pour les prochaines élections municipales. Quel est votre ressenti à quelques semaines du scrutin ?



Je me félicite que des gens d'opinion et d'étiquettes politiques diverses et que beaucoup de personnes qui ne sont pas encartées dans un parti se retrouvent à mes côtés pour bâtir un projet commun. Par ailleurs, nous sommes la seule ville de l'île où cinq formations de gauche sont sur la même liste mais je me félicite également de cette union dans les communes de Saint-Denis et de Saint-Paul.



À Saint-Benoit, l'objectif était d'éviter la désunion, toujours facteur d'affaiblissement alors que le rassemblement crée une dynamique et nous renforce. Je conduis une liste dans laquelle beaucoup n'ont pas d'appartenance politique et viennent pour la plupart de la société civile. C'est le souhait que j'ai émis dès le départ et je pense que cela correspond aux attentes de la population.



Le navire bénédictin a une traversée de six années à faire, une traversée qui sera difficile puisque le contexte aujourd'hui est extrêmement difficile pour les élus locaux qui doivent composer avec des moyens qui baissent d'année en année et une pression sociale qui ne cesse d'augmenter d'année en année. Pour réussir cette traversée, je propose à la population de Saint-Benoit qu'il y ait à la barre un capitaine d'expérience et un nouvel équipage pour donner un nouvel élan à notre action. Le maire sortant me soutient mais il n'y a pas de candidat de la majorité sortante puisque le maire ne se représente pas et des membres de son conseil municipal et de sa majorité sont candidats ou sont présents sur d'autres listes. Moi, je suis candidat du rassemblement et dans ce rassemblement il y a le Parti socialiste évidemment et Jean-Claude Fruteau bien évidemment.



Ne craignez-vous pas de porter le bilan de la majorité sortante ?



Je ne suis plus à la mairie depuis 2014 et donc pas un "candidat sortant". Moi, je porte le bilan de tout ce qui a été fait lorsque j'étais à la mairie entre 1983 et 2001 et de 2008 à 2014. Je défends toute l'action que nous avons menée avec les différentes équipes municipales qu'il y a eu. Je ne suis pas concerné comme acteur par le bilan de cette mandature. Je laisse ceux qui ont siégé dans la majorité et dans l'opposition débattre de ce bilan. De 2014 à aujourd'hui je n'ai pas eu de bilan à défendre dans la mesure où je n'ai pas participé à l'action municipale. Je suis tourné vers l'avenir et c'est la raison pour laquelle j'ai constitué une équipe où seulement deux ou trois personnes qui dans le passé ont eu un mandat actif à Saint-Benoit. La grande majorité des personnes de ma liste n'ont jamais exercé de mandat d'élu.