Philippe Narassiguin compte révolutionner l'enseignement de l'Economie grâce à l'e-learning

Le 17/02/2020 | Par Pierrot Dupuy | Lu 63

Philippe Narassiguin est un professseur d'université en Economie réputé, même au niveau national.

Alors qu'il aurait tranquillement pu continuer à enseigner encore pendant quelques années, il a décidé d'emprunter la voie de la modernité.

Il a compris que l'avenir résidait dans l'e-learning, l'enseignement à distance.

Des cours très complets, enseignés pour une somme modique devant une caméra, avec tout un accompagnement personnalisé tenant quasiment du cours particulier.

Certains enseignants gagnent des fortunes dans l'e-learning aux Etats-Unis.

Philippe Narassiguin est persuadé que La Réunion peut servir de plate-forme pour tous les pays francophones et que des centaines d'emplois pourraient être créés.

Il a donc décidé d'être un précurseur et a transformé son appartement en véritable studio d'enregistrement...

Il s'est entouré de compétences locales, a créé sa société. Et le voila lancé...