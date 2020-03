Philippe décide finalement de reporter les conseils municipaux pour l’élection des maires

Le 20/03/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 716

Dans plusieurs communes de France et de La Réunion, des listes ont été élues dès le premier tour des municipales. C’est pourquoi de vendredi à dimanche, l’élection des nouveaux maires et de leurs adjoints devait se tenir à l’occasion de réunions de conseils municipaux organisées à huis clos.



Alors même que le second tour des municipales est déjà reporté, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé ce jeudi soir le report de ces conseils municipaux en raison des conditions sanitaires liées au coronavirus.



Ainsi, les équipes sortantes d’environ 30.000 communes se voient garder leur mandat jusqu’au mois de mai au moins. À La Réunion, les communes de Petite-Ile, Salazie, Saint-Joseph, L’Entre-Deux, Saint-Pierre, Le Port, et Saint-Philippe sont concernées.



À noter que dans ces communes réunionnaises, ce sont déjà les maires sortants qui ont été ré-élus dès le premier tour.