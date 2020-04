[Photos] La Réunion toujours aussi vide

2. RIPOSTE974 le 19/04/2020 16:08



C’est du jamais vu depuis 200 ans et ça montre la crise où ces gouvernements d’énarques coupés des réalités du pays, et d’hommes politiques profiteurs , de LREM , de droite ou de gauche ont plongé le pays.



On n’oubliera pas ce que Macron et ses pareils nous ont fait subir…