Photos satellites haute résolution à 10heures

Le 10/02/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 251

Météosat à 10heures.

➡️ Vous êtes nombreux à me demander de partager quelques images satellite en haute résolution que je reçois directement et que je peux travailler un peu le cas échéant.J'ai eu un peu de temps ce matin donc c'est avec plaisir que je le fais.J'essaierai de le faire plus souvent.➡️ On peut voir la circulation résiduelle de FRANCISCO(13S) sur la droite alors que la Réunion et Maurice sont sur la gauche.