Pierre Vergès: "Les Portois ont besoin de confiance, de ne plus être seuls"

Le 05/11/2019

Pierre Vergès fait son grand retour en politique, il a officialisé sa candidature ce dimanche 3 novembre sous l'immense banian du cimetière paysager, après avoir rendu hommage à sa mère Laurence, ainsi qu'à toutes les Réunionnaises combattantes, auprès du tombeau familial. Nous l'avons interrogé quant à sa candidature.

Pierre Vergès, sollicité, dit-il, par des Portois fatigués de l'ambiance municipale et désireux de retrouver du commun, a décidé de se présenter à la mairie du Port, dont il fut maire de 1989 à 1993, succédant à son père Paul Vergès. Un père dans les pas duquel Pierre Vergès s'inscrit pleinement, avec un programme dans la continuation de sa politique de la ville.



Le programme de la liste "Le Port sa mèm mèm", du nom de ce qui fut longtemps le slogan de la ville, abandonné depuis, fut élaboré en concertation avec de nombreux citoyens venus de différents horizons," incluant les Gilets Jaunes", précise le candidat. Le premier point du programme, intitulé "Le port ville verte", est clairement d'héritage Vergèsien: "faire de notre territoire une ville verte et ombragée, économe en eau, inscrite dans le développement de la permaculture". L'espace public serait ouvert aux Portois, pour y faire des jardins partagés sur les rives de la Rivière des Galets, notamment.



Pierre Vergès souhaite que les Portois, mais aussi possiblement ceux qui n'habitent pas la cité portuaire, participent de l'élaboration des projets municipaux, apportant leur expertise et/ou leurs idées. Les rencontres de quartiers, dits "dialogues pour la ville", créés par Pierre Vergès lui-même seraient remis en oeuvre. Il est question d'impliquer plus les Portois dans la vie politique, mais aussi économique, avec la volonté que les jeunes de la ville soient mieux intégrés dans les entreprises implantées au Port. L'éducation populaire tient une place importante dans le programme, puisque, dit l'ancien édile, "Les jeunes sont les citoyens de demain". Par ailleurs, dans un souci de démocratie participative, il promet que les élus rendent régulièrement compte à la population des avancées de leurs travaux.



Pierre Vergès avait rencontré les syndicats de la fonction publique il y a quelques semaines, leur assurant qu'il n'y aurait pas de chasse aux sorcières s'il reprenait les rênes de la mairie, souhaitant que le temps du "diviser pour mieux régner" ne soit plus. "Nous sommes convaincus que les employés communaux ne travailleront efficacement que s’ils se sentent respectés, s’ils savent où ils vont, et comment ils mettront en œuvre nos décisions dans la sérénité.", dit la profession de foi.



Interrogé sur les raisons profondes de son retour, il explique: "L'urgence sociale, économique et écologique m'ont convaincu de revenir à l'action politique, mais je ne l'ai fait que parce-que nous sommes une équipe autour d'un projet clairement établi. Je ne veux pas d'étiquette politique, la liste est ouverte à tous, mais seulement avant le premier tour. Le temps des arrangements d'arrière-cuisine est révolu, nous ne modifierons pas la liste entre les deux tours", dit-il fermement.



La campagne est lancée, elle se fera en mode 2.0, avec une plateforme internet Le Port Sa Mèm Mèm donnant accès au programme et engagements, afin, outre l'adaptation au temps présent "tout numérique", de diminuer l'usage de papier, et ainsi son empreinte écologique.