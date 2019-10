Pierrefonds Grand Sud, un projet ambitieux

Le 15/10/2019 | Par CIVIS | Lu 169

La CIVIS et la ville de Saint-Pierre ont décidé d’impulser une nouvelle dynamique de développement territorial en créant un aménagement d’envergure et structurant sur le secteur de Pierrefonds. Cette volonté s’inscrit dans le cadre de la réalisation du projet « Pierrefonds Grand Sud »La réalisation de ce projet ambitieux pour le développement du Grand Sud concilie trois axes de développement :De plus, afin de mieux appréhender l’évolution des projets à l’entrée ouest de la ville de Saint-Pierre et notamment afin d’intégrer la problématique des carrières, la CIVIS a réalisé une étude d’aménagement global sur le secteur de Pierrefonds en aval de la RN1.Le résultat de cette étude a débouché sur la nécessité de :La mise en œuvre de Pierrefonds Grand Sud nécessite donc de repenser la circulation et les accès du secteur par la création d’une trame de circulation sécurisée douce (piste cyclable ainsi qu’une passerelle cyclable et piétonne), la création du nouvel accès au CTVD et de la voie dédiée aux carriers.

Le Cœur de la ZAC Roland HOAREAU

Le Pôle d’échange

1 pôle modal de 208 m² qui comprend les services aux voyageurs

1 pôle intermodal de 1804 m² qui comprend les quais, l’aire de livraison, la vélo station

1 parking relais relié à la gare TCSP de 170 places pour une surface d’environ 4 884 m² Le coût pour le pôle d’échange s’élève à 5 000 000 €.

La Passerelle

La zone environnementale

Le nouvel accès au CTVD

La voie dédiée aux carriers

La Plateforme de Développement Economique



TCSP Néo

La réalisation de la ZAC de Pierrefonds Aérodrome amène une nouvelle vision de l’entrée ouest de Saint-Pierre. La voie TCSP franchira à l’issue des deux tranches fonctionnelles l’ensemble de la ZAC Pierrefonds Aérodrome. Le TCSPS de Pierrefonds permettra de renforcer la liaison entre Saint-Louis et Saint-Pierre pour les transports en commun.



Dans la tranche fonctionnelle 1, deux portions de la voie TCSP ont été réalisées : l’une au Nord- Ouest de la ZAC entre l’entrée du CTVD et les abords de la rue des Cèdres, l’autre au Sud-est de la zone principalement sur l’allée de l’Aérodrome.



Longueur totale de voies de TCSP créées : 2 881 mètresAvec la réalisation de la tranche 2 de la ZAC, le TCSP permettra de relier l’échanger de la RN1/RD26 à l’aéroport de Pierrefonds en desservant l’ensemble de la ZAC. Finalité : Faciliter les déplacements des usagers : plus rapides, plus efficaces et mieux sécurisés

Simplifier l’accès aux pôles de vie : meilleure accessibilité aux transports

Dynamiser l’économie locale et stimuler l’activité commerciale

Maîtriser le trafic automobile Equipements réalisés Les voiries TCSP

Les noues de part et d’autre de cette voirie

Les espaces verts et l’arrosage présent dans ces noues

Les réseaux d’eaux pluviales relatifs à cette voie

L’éclairage de la voie TCSP ainsi que la signalisation lumineuse de trafic et les boucles de détection Tranche 1 : Coût réel : 5 660 239,36 € HT Financement : Participation Europe (FEDER) : 3 019 642 € (53%)

Participation Région Réunion : 1 006 547 € (18%)

Participation CIVIS : 1 634 050, 36 € (29%) Tranche 2 : Coût prévisionnel : 4 343 785,00 € Participation Europe (FEDER) : 2 274 314 (52%)

Participation Région Réunion : 758 105 (18%)

Participation CIVIS : 1 311 366 (30%)

PIERREFONDS VILLAGE



PIERREFONDS GRAND SUD, est une opportunité pour le développement de l’Aéroport de Pierrefonds

Travaux den mise aux normes des aires de sécurité est achevé

Projet de terrassement des abords de la piste. 300 000 m3 de matériaux à évacuer

Interaction avec la ZAC Roland Hoareau – réflexion sur l’entrée de l’aéroport à mener

La première tranche est commercialisée à 95%.La deuxième tranche est commercialisée à 15%.Il accueille sur près de 7 hectares, 44 000 m2 de surface de plancher : le palais des congrès, dédié à l’animation économique du territoire, le pôle d’échanges, un pôle de loisir indoor avec un multiplex. L’ensemble est installé sur un parking enterré de 1 800 places en accès direct depuis la RN. Le cœur est relié par la passerelle au domaine de l’ancienne sucrière de Pierrefonds.Le pôle d’échange permet d’améliorer l’accessibilité et l’attractivité du secteur de Pierrefonds. Il comprend :Démarrage des travaux : deuxième semestre 2020 Livraison prévue : deuxième semestre 2022La passerelle a pour vocation d’assurer un lien fonctionnel très fort sécurisé et confortable : elle permettra non seulement l’accès des résidents de la ZAC de Pierrefonds village au pôle d’échanges et TCSP mais aussi, assurera la continuité vélo entre le secteur amont de la RN (Pierrefonds Village PNRU Bois d’olives) et le secteur aval de Pierrefonds vers St Louis et St Pierre (Aménagements cyclables de la ZAC autour du TCSP et VVR).Le montant total pour la passerelle piétonne et cyclable s’élève à 5 200 000 € HT.La CIVIS vient de retenir le Maitre d’œuvre. Démarrage des travaux deuxième semestre 2020.La CIVIS a répondu à l’appel à projets Fonds Mobilités Actives – Continuités Cyclable.Afin de parvenir à ces objectifs, sur le plan foncier, la CIVIS a prévu de mettre en place une ZAD sur un périmètre de 57,5 Ha.Le Préfet de La Réunion a été saisi afin de prendre un arrêté de création de ZAD.Le rétablissement sous le pont de la rivière Saint Etienne d’un échangeur dédié aux véhicules du CTVD, de l’outil multi filières et des carrières, permettra de fluidifier et de sécuriser la circulation sur le tronçon de la RN1, depuis l’échangeur de bel air jusqu’à celui de Pierrefonds, actuellement encombré par les camions. (900 camions / jours)Les marchés sont en cours d’attribution. Démarrage des travaux en septembre. Livraison prévue en aout 2020.Cout pour la CIVIS : 3 900 000 € HTLa zone de Pierrefonds est inscrite comme zone d’extraction dans le schéma départemental des carrières.La CIVIS souhaite faciliter la sortie des matériaux en réduisant les impacts (nuisances et sécurité) sur les voiries d’accès à l’aéroport et de la ZAC Roland Hoareau. Plus de 200 rotations / joursElle se raccordera à l’ouest sur le nouvel accès au CTVD.Le coût estimé de la voie dédiée aux carriers est de 3 340 000 €.La CIVIS vient de lancer une étude de programmation. Résultat attendu pour fin 2019.La réalisation d’une plate-forme multimodale de services et d’un port sec sur 4.9 hectares par la collectivité s’inscrit pleinement dans la volonté de faciliter l'installation des activités d'import et d'export sur la zone Sud, en améliorant et en modernisant l'offre logistique déjà naissante.Démarrage des études : troisième trimestre 2020. Démarrage des travaux : quatrième trimestre 2021.Le coût estimé pour la réalisation de la plateforme de développement économique est de 3 795 000€L’aménagement de la ZAC Pierrefonds Village a pour objectifs de mettre en valeur l’ancienne usine de Pierrefonds, de désenclaver les lotissements d’habitations situés en son cœur en leur apportant un mieux vivre social tout en conservant l’identité paysagère agricole du site.Réalisation de 800 logements, services et équipements publics associés. Il s’inscrit dans une démarche d’EcoquartierBilan d’aménagement : 82 millions.Procédure environnementale en coursCréation de la ZAC : 1er semestre 2020Porté par les élus du Sud, le plan de relance de l’aéroport de Pierrefonds vise à développer et conforter l’activité de cet outil stratégique pour le territoire. Dans cette optique, un programme pluriannuel d’investissements a été mise en place à l’initiative du SMP et confié à la SPL Grand Sud (le SMP étant actionnaire de la SPL).Les travaux suivants ont été réalisés ou sont prévus :