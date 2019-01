1. Bof! le 11/01/2019 16:58



C'est vrai qu'une décharge en plein air c'est tellement mieux.!

Ne rêvons pas , on parle des déchets depuis 25 ans , on a construit des déchèteries et les porcs continuent à semer leurs saloperies partout .

Et qu'on ne viennent pas dire qu'elles sont trop éloignées , c'est faux et en plus la plupart des semeurs de merdes ont des voitures et auraient le temps d'aller les jeter car beaucoup glandent au lieu d'être enfin propres et citoyens! Mais c'est trop demander sans doute .

la Réunion , au fil du temps devient "la poubelle intense"...

Et hélas , la plupart du temps le tri est mal fait autant par les gens que dans les centres ( je le sais j'en ai visité un, ça fait peur!)