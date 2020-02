Pierrick Robert : Permanence inaugurée et une partie de ses colistiers dévoilée

Le 26/02/2020 | Par Nicolas Payet

Lors de l’inauguration de sa permanence de campagne à La Rivière St-Louis vendredi dernier, Pierrick Robert en a profité pour présenter ses colistiers. Shantal Hoarau, déjà à ses côtés au conseil municipal dans l’opposition, Toolsy Odayen, militante associative, mais aussi Jocelyn Ady, adjoint du maire sortant et Yvan Techer, précédemment engagé chez Juliana M'Doihoma, ont rejoint la liste "sans étiquette" de Pierrick Robert.



"C'est un homme qui a des convictions et moi j'ai les miennes. Nous avons toujours discuté malgré nos divergences. Je rejoins Pierrick sans renier le travail effectué avec Patrick Malet. Il faut surtout rétablir la paix civile à Saint-Louis et à La Rivière pour retrouver une forme de sérénité", a déclaré Jocelyn Ady.