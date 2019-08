[Pierrot Dupuy] Affaire Mamode : Même un chat aurait du mal à y retrouver ses petits

Le 08/08/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 2148

Quand on discute avec Mme Mamode, on a vraiment envie de la croire.Elle est intarissable sur les actions bénévoles qu'elle mène en faveur des membres de la communauté karane. Et on entend ses arguments quand elle dit qu'elle aurait pu être riche si elle avait demandé ne serait-ce que 5 euros pour chacune des interventions qu'elle a effectuées.On ne peut manquer d'être touché par ses accents de sincérité quand elle évoque ses enfants et ses petits enfants.Il n'en demeure pas moins vrai qu'en face, il y a des preuves.Il y a d'abord la plainte d'Ismaël. On pourrait se dire qu'il a tout inventé pour se venger de Mme Mamode qui a aidé sa femme à quitter le domicile conjugal. Ce qui au passage, peut tout à fait se comprendre s'il y avait effectivement des violences conjugales.Mais il y a aussi ce témoignage d'un fonctionnaire territorial, et il est déterminant. Nous avons copie de sa déclaration, ainsi que les photocopies de sa pièce d'identité, montrant par là même qu'il était totalement conscient que son témoignage avait pour objectif final d'atterrir devant la justice.Lequel témoin, en outre, est un Réunionnais et n'appartient donc pas à la communauté karane. On voit mal ce qu'il viendrait faire dans cette galère. A moins de croire Mme Mamode quand elle affirme qu'il aurait été acheté par Ismaël...Mais il y a également cette deuxième plainte, de celui que nous avons surnommé Mohamed, qui accuse Mme Mamode de pratiquement les mêmes méfaits qu'Ismaël.Sans parler de la troisième "victime" dont parle Ismaël dans son interview vidéo.Avouez que ça fait beaucoup...Alors, "coup monté" et règlement de comptes au sein de la communauté karane comme l'affirme Mme Mamode, ou vraie affaire d'élue corrompue ? Il appartiendra à la justice de faire le tri dans toutes ces accusations et dénégations puisque, au vu des documents que nous avons en notre possession, des plaintes ont été portées.