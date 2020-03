[Pierrot Dupuy] Air Mauritius se fout de la gueule des Réunionnais : 250 passagers livrés à eux-mêmes

Le 21/03/2020 | Par Pierrot Dupuy | Lu 6955

Entre 200 et 250 passagers réunionnais ayant utilisé les services d'Air Mauritius se trouvent actuellement bloqués aux quatre coins du monde, la compagnie mauricienne ayant choisi délibérément de les débarquer pour faire rentrer en priorité ses ressortissants.