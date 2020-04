[Pierrot Dupuy] Annick Girardin : Tout va très bien Madame la Marquise, tout va très bien !

Le Mistral ne servira pas de navire hôpital

La Réunion, base opérationnelle pour Mayotte

Mayotte privilégiée au détriment de La Réunion ?

Où sont les masques? Pas un mot, ou presque...

Les respirateurs? Circulez, y a rien à voir...

"Nous avons pris, à la demande des élus que je remercie, le 31 mars 2020 un décret permettant le recrutement de médecins étrangers aux Antilles et en Guyane si besoin". Nous en sommes ravis pour eux, mais nous????



C'est une illusion ou j'ai le sentiment qu'il n'y en a que pour les Antilles et que La Réunion (qui représente pourtant à elle seule autant d'habitants que la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane réunis) est le cadet de vos soucis?

Des mesures que les Réunionnais réclamaient depuis des semaines

La ministre des Outre-mer nous annonce "une utilisation plus large des tests de diagnostic, avec un isolement des patients positifs, et des mesures de quarantaine des nouveaux arrivants", le tout assorti de "deux annonces fortes" : "Tous les arrivants placés en quatorzaine contrôlée seront testés à la sortie" et "tout cas symptomatique sera testé et une proposition d’isolement sera faite dans des structures dédiées qui devront se mettre en place et il y aura un suivi strict des cas contact". "Les scientifiques nous disent de tester, c’est bien notre objectif, poursuit la ministre, et nous faisons le maximum pour être en capacité de le faire. L’ensemble des territoires sera équipé en capacité de test nécessaires à la réalisation de notre stratégie. 4 nouveaux automates de test seront à la disposition des outre-mer, avec des équipes disponibles". La ministre des Outre-mer nous annonce "une utilisation plus large des tests de diagnostic, avec un isolement des patients positifs, et des mesures de quarantaine des nouveaux arrivants", le tout assorti de "deux annonces fortes" : "Tous les arrivants placés en quatorzaine contrôlée seront testés à la sortie" et "tout cas symptomatique sera testé et une proposition d’isolement sera faite dans des structures dédiées qui devront se mettre en place et il y aura un suivi strict des cas contact".

Les bras m'en sont tombés en entendant ces mesures...

On nous ment pour cacher la pénurie

En écoutant Annick Girardin ce soir en Facebook Live, plus j'écoutais et plus les phrases de la célèbre chanson de Ray Ventura me revenaient aux oreilles :Eh oui, Madame Girardin, le château brûle et à vous écouter, tout va très bien, tout va très bien.Pendant les 19 minutes qu'a duré votre intervention, ce ne fut qu'une série d'autosatisfactions.A vous écouter, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.Vous avez certes pris la peine de nous prévenir : "Rien n'est gagné". Mais à part ça, la seule chose que vous ayez retenu, c'est le nombre de lits en réanimation qui a ou qui va doubler.Ah ça, vous en êtes fière. On a eu droit à la litanie du nombre de cas de coronavirus, de décès et de lits de réa pour chaque territoire. Très bien, mais à part ça???Vous avez évoqué l'arrivée prochaine du porte-hélicoptères amphibie Le Dixmude aux Antilles, avec à bord "plus d’un million de masques chirurgicaux", "plus de 170.000 masques FFP2" et "plusieurs centaines de litres de gel hydro-alcoolique", selon un communiqué du ministère des Armées. Nous en sommes ravis pour eux.Mais quid du Mistral qui a touché nos côtes aujourd'hui ? Vous l'avez à peine évoqué.Heureusement que l'armée est là pour vous suppléer et nous apprendre que le bâtiment ne sera pas utilisé comme "bateau-hôpital" comme les Réunionnais l'espéraient car elle ne bénéficie pas, à ce jour, de ressources humaines et matérielles nécessaires pour l'adapter. Mais elle n’exclut pas de le faire "en cas de crise sanitaire grave, à La Réunion et à Mayotte"."Pas de ressources humaines et matérielles pour l'adapter". Pauvre armée...Finalement, si nous avons bien compris, ces bâtiments vont essentiellement servir à acheminer du matériel vers Mayotte depuis La Réunion, notre île servant de base opérationnelle. Le fret est acheminé par avion depuis la métropole et ensuite transporté par Le Mistral jusqu'à l'Ile aux Parfums.Donc, au final, pour dire la vérité, ces deux navires ne serviront pas à grand chose aux Réunionnais.Pire. Les capacités en fret aérien ayant considérablement diminué puisqu'il n'y a plus que trois avions par semaine à desservir La Réunion, les places à bord des aéronefs sont rares.C'est ainsi que nous avons reçu cet appel au secours d'un importateur : "Il y a des tonnes de marchandises pour La Réunion en attente à Paris. Tous les transitaires essayent d'envoyer la marchandise sur le peu de vols restant. Tout est débarqué par Air France ou Air austral. J'attends des masques FFP2 qui font cruellement défaut pour nos soignants. Ils sont bloqués à Paris depuis le 26/03. Impossible d'avoir une date d'arrivée. Les transitaires ont fait le forcing avec Air France pour avoir un cargo supplémentaire ce dimanche. On leur a répondu que ce n’était pas a l’ordre du jour" (voir notre article) Je m'interroge à haute voix : Est-ce que c'est parce-qu'il fallait acheminer en priorité le fret pour l'embarquer avant dimanche matin sur Le Mistral à destination de Mayotte que le fret pour La Réunion reste sur le tarmac à Roissy? Dont les masques FFP2 dont nos soignants ont tant besoin?Voilà le genre de questions auxquelles nous aurions aimé que vous répondiez...Tout va très bien. Tellement bien que vous n'avez presque rien dit de l'envoi de masques chirurgicaux, FFP2, de blouses, de gants, à destination de TOUT le personnel soignant de La Réunion. Nous avons juste eu droit, je cite de mémoire, à un : "Nous continuerons à approvisionner les territoires".On va loin avec ça !Si on nous approvisionne aussi bien qu'au cours du mois passé, nos personnels soignants ne sont pas sortis de l'auberge !Je n'irai pas plus loin puisque vous nous avez demandé de ne pas faire de polémique inutile sur les masques...Nos besoins en matériels de réanimation? Faut croire qu'on n'en a pas besoin. La ministre a annoncé que "32 respirateurs ont été livrés cette semaine aux Antilles et que 28 personnels de la réserve sanitaire s’envoleront vers Mayotte dès lundi".Et La Réunion? Circulez, y a rien à voir..."La réserve sanitaire a également été mobilisée en Guadeloupe avec l’arrivée de 22 réservistes le 2 avril dernier" a-t-elle ajouté. Toujours pas un mot sur la situation à La Réunion....Venons en à ce qui était le prétexte à cette intervention : l’avis du Conseil Scientifique, présidé par le Professeur Delfraissy, à qui il a été demandé de conseiller le gouvernement sur les mesures à prendre dans chaque territoire.Si je ne m'abuse, ce sont exactement celles que les Réunionnais et la plupart de leurs élus réclamaient depuis plusieurs semaines, depuis le début de l'épidémie. Des tests généralisés à l'ensemble de la population, des tests sur toutes les personnes débarquant à Gillot, leur mise en quarantaine pour éviter les cas asymptomatiques, l'obligation pour toute personne sortant de chez elle de porter un masque...A l'époque, le gouvernement dont Mme Girardin fait partie, nous expliquait que "les scientifiques" leur conseillaient de ne pas le faire, que ça ne servait à rien.Et voilà qu'elle nous annonce leur mise en oeuvre aujourd'hui car les mêmes "scientifiques" pensent que c'est maintenant nécessaire...A ce rythme, vous allez voir qu'ils vont bientôt nous annoncer que le port du masque, même chirurgical, va être obligatoire, sous peine d'avoir une amende de 135 euros ! Encore un effort et on va nous dire que les tests vont être généralisés à l'ensemble de la population...Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'on se fout de notre gueule.A moins que les résultats d'un sondage révélé aujourd'hui par la presse nationale ne disent tout simplement la vérité : en fait, toutes ces mesures n'ont pas été annoncées plus tôt car il n'y avait tout simplement pas de masques, pas de tests... Maintenant qu'ils commencent à arriver -j'ai bien dit commencent...- le gouvernement va nous expliquer avec force com' que nous n'avions rien compris et qu'il avait toujours dit que c'était nécessaire. A moins que ce ne soient "les circonstances" qui aient changé...Ca aurait été tellement plus simple si on nous avait dit la vérité dès le départ. Que si on se retrouve dans cette situation, c'est la faute à Sarkozy et à Hollande qui ont fait des coupes sombres dans les postes des hôpitaux, qui ont sabré les stocks de masques et de tests, ce qui fait qu'on est dans l'incapacité aujourd'hui de fournir des masques à tous ceux qui en auraient besoin.Ca aurait fait mal mais au moins nous n'aurions pas eu l'impression qu'on nous ment en permanence pour tenter de dissimuler les carences de l'Etat.Et qu'Annick Girardin se rassure. On tire à boulets rouges sur elle aujourd'hui parce que c'est elle qui est en fonction et qu'elle essaie de nous faire passer des vessies pour des lanternes. Mais on est bien conscients que les véritables responsables sont à chercher parmi ses prédécesseurs.