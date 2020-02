[Pierrot Dupuy] Campagne électorale : Rien n'échappe à l'oeil acéré des réseaux sociaux

Le 29/02/2020 | Par Pierrot Dupuy | Lu 1259

On trouve vraiment de tout sur les réseaux sociaux. Le pire comme le meilleur. Et parfois, on y découvre un post qui fait sourire.



C'est le cas avec cette photo que nous a fait parvenir un lecteur.



On y voit Ericka Bareigts apparemment lors d'une visite chez un militant. Ou lors d'un porte-à-porte. A moins que ce ne soit à sa permanence, ce qui serait un peu plus grave.



Et que voit-on par la fenêtre? Un magnifique pied de zamal qui doit bien faire 2m de haut !



Ce que n'a pas manqué de relever l'internaute qui a publié la photo, avec au passage une énorme faute d'orthographe. Mais que voulez-vous? Ça fait longtemps que l'on sait que le Bescherelle ne fait plus partie des livres de chevet des Français. Et des Réunionnais...