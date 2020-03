[Pierrot Dupuy] Chambre régionale des comptes : La Cinor bénéficie-t-elle d'un régime de faveur ?

Le 11/03/2020 | Par Pierrot Dupuy

Les contrôles de la Chambre Régionale des Comptes sont-ils faits de manière aussi rigoureuse dans les différentes collectivités?Prenons deux exemples.La CINOR a subi un contrôle approfondi portant sur les années 2014 à 2017 qui avait certes mis en exergue un certain nombre de défauts, mais rien de suffisamment gravissime pour alerter le procureur de la République.Il a fallu attendre qu' un vice-président de la CINOR fasse le déplacement en personne chez le procureur de la République avec un énorme dossier sous le bras pour que le parquet demande à la Chambre de reprendre son travail et de tout revérifier.Pour le moins étonnant.Autre exemple.Le JIR d'hier révélait que le tribunal administratif avait annulé les primes liées à la remise de médailles à la mairie de Sainte-Marie, à la suite d'un signalement de la Chambre Régionale des Comptes qui les avait jugées illégales.Mais alors, comment se fait-il que la même Chambre n'ait pas relevé les primes versées de façon identique par la CINOR à son personnel depuis 2007 et revalorisées pour la dernière fois en 2015 (voir document ci-dessous) ? Et ne les ait pas signalées au tribunal administratif ?Ce document nous apprend que les médaillés de la CINOR bénéficient d'une prime associée à leur médailles d'un montant pouvant aller de 300 à 450 euros/net.Difficile à la Chambre Régionale des Comptes de n'avoir pas vu ça !Deux poids deux mesures?