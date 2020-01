[Pierrot Dupuy] Coronavirus : La psychose gagne La Réunion

Le 29/01/2020 | Par Pierrot Dupuy

La scène se passe au marché forain du Chaudron dimanche. Un couple probablement de touristes chinois fait ses emplettes et passe de stand en stand, avec un masque sur le visage.Immédiatement, on peut lire la panique dans les yeux des personnes présentes. Le masque, c'est pour se protéger des autres personnes susceptibles de les contaminer ou alors c'est parce-qu'elles sont malades et ne veulent pas transmettre leurs microbes aux autres?Dans le doute, les gens préfèrent s'écarter et mettre une distance prudente entre eux et les pauvres touristes qui n'en demandent pas tant.L'anecdote relève encore du cas isolé. Heureusement, on ne voit pas (encore?) tous les Réunionnais déambuler dans les rues avec un masque sur le nez et la bouche, comme on peut le constater en Chine ou à Hongkong (voir vidéo ci-dessous).Il n'en demeure pas moins vrai que la psychose s'étend.Hier, j'avais face à moi une vingtaine d'étudiants et nous avons abordé le sujet. J'ai été frappé par le degré d'ignorance sur la question et par la naïveté de certaines interrogations. Comme par exemple : "Est-ce que l'on peut attraper le virus en faisant venir un colis de Chine par internet?"Autre indice : Nous avons publié cet après-midi un sondage sur la page Facebook de Zinfos avec la question suivante : "Trouvez-vous suffisantes les mesures prises par les autorités pour prévenir l'arrivée à La Réunion du coronavirus?". A l'heure où nous écrivons ces lignes, le résultat est sans appel : plus de 90% de ceux qui ont répondu pensent que non.Alors, quel type de mesures les Réunionnais aimeraient-ils voir le préfet prendre? La mise en quarantaine pendant 15 jours de tous les passagers en provenance de Chine? Un peu radical mais après tout, c'est ce qui a été mis en place à Paris pour le retour des Français expatriés revenant de la ville de Wuhan.Interrogée pour savoir pourquoi tous ceux qui revenaient de Chine ne subissaient pas le même traitement, la ministre de la Santé avait répondu que ces expatriés revenaient de Wuhan, le berceau de la contamination, et que le risque n'est pas aussi important sur le reste du territoire chinois.Certes. Mais si cette remarque pouvait être pertinente au début de l'épidémie, elle l'est de moins en moins au fur et à mesure que la maladie se propage et que l'ensemble de la Chine est touchée. Les chiffres évoluent d'heure en heure mais, selon un dernier bilan, plus de 6.000 personnes ont déjà été atteintes, ce qui a occasionné 131 décès. Soit plus en quelques jours que pour la dernière épidémie du SRAS qui avait duré des mois.Et encore s'agit-il de chiffres à prendre avec des pincettes car de nombreux observateurs doutent de la sincérité des informations transmises par les autorités chinoises.Plusieurs autres éléments très importants sont à prendre en compte depuis les prises de position de la ministre.Tout d'abord, les autorités chinoises affirment que la maladie peut être transmise par des personnes malades mais ne présentant pas encore les symptômes. Ce qui signifie concrètement que vous pouvez côtoyer des personnes malades, et donc susceptibles de vous infecter, alors mêmes qu'elles paraissent saines...Autre élément : L"OMS, qui avait estimé dans un premier temps que le risque était "très élevé en Chine, élevé au niveau régional et modéré au niveau international", a depuis reconnu s'être trompé et a relevé jeudi le risque à "élevé" à l'international.Enfin, l'argument selon lequel le virus serait cantonné à la zone de Wuhan est aujourd'hui totalement dépassé. Des morts ont été enregistrés dans d'autres régions de la Chine et après tout, Guangzhou -où atterrissent et décollent les avions d'Air Austral- n'est qu'à un millier de kilomètres de Wuhan, une paille eu égard aux distances de la Chine.Ajoutez à celà que des millions de Chinois ont voyagé au cours des derniers jours à l'occasion des fêtes du Nouvel an chinois et vous avez les ingrédients d'un cocktail explosif.Quand on interroge les Réunionnais sur les mesures qu'ils souhaiteraient voir prendre, ils évoquent souvent l'interdiction de réunions publiques. Une décision qui, si elle était appliquée, poserait de gros problèmes en cette période de campagne électorale !