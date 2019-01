(Pierrot Dupuy) De l'eau dans le gaz entre Gilbert et Christian Annette

Le 22/01/2019

Gilbert Annette a toujours soutenu la candidature de son frère Christian à Sainte-Marie. Il rêvait en effet d'une alliance entre les deux villes, ce qui lui aurait permis de mettre la main sur le foncier de Sainte-Marie, foncier qui fait cruellement défaut à Saint-Denis.



On peut même dire qu'il a régulièrement porté à bout de bras son frère, en lui offrant les moyens humains et financiers de ses campagnes.



Gilbert Annette fait toujours passer en priorité les intérêts du clan familial. On reviendra sans doute un jour sur les nombreuses embauches familiales au sein de la mairie de Saint-Denis. Et quand il en est empêché par la loi qui a par exemple obligé son fils Didier à démissionner de son poste de directeur de cabinet à la mairie de Saint-Denis, il n'a pas hésité à demander à Gérald Maillot de l'embaucher à la CINOR. Communauté d'agglomération où travaille déjà son autre fils, Christophe...



Mais Gilbert Annette est avant tout un stratège politique et quand il sent qu'une branche est pourrie, il n'hésite pas à s'en débarrasser, même s'il s'agit de son frère...



Faisant le constat que si Gérald Maillot (qu'il soutient par en dessous) et Christian Annette continuent à s'écharper comme ils le font sur le terrain depuis el début de la campagne, ils n'auront aucune chance de conquérir la mairie de Sainte-Marie, il a récemment demandé à son frère de se retirer de la course et de se ranger derrière le président de la CINOR.



Refus catégorique de ce dernier, qui ne conçoit pas de laisser la place à celui qu'il considère comme un "veilleur la cok" ou un "aspèr cuit', alors que lui même s'est payé le travail ingrat d'opposant à Jean-Louis Lagourgue depuis des années, au moment où c'était le plus difficile.



Et puis, il ne faut pas oublier que Christian Annette était colonel dans la Légion étrangère. Vous imaginez la honte? Demander à un colonel de se retirer? C'est comme si on lui demandait de rendre les armes...



Du coup, les relations sont devenues plutôt froides entre les deux frères, même si tout le monde a réveillonné ensemble dans la maison familiale occupée par Christian.