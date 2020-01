[Pierrot Dupuy[ Eric Drouet quitte les Gilets jaunes à cause de menaces, un comble !

Le 26/01/2020 | Par Pierrot Dupuy | Lu 159

"C’était ma dernière manifestation aujourd’hui (en évoquant celle qui s’est tenue le vendredi 24 janvier, ndlr). C’était, je pense, quelque chose que j’avais programmé de toute façon", affirme dans un direct sur Facebook Eric Drouet, une des figures les plus médiatiques des Gilets jaunes.



"Le gouvernement nous a fait un gros doigt en nous disant : ‘De toutes façons vous n’obtiendrez rien’", poursuit-il. Il évoque également ses doutes sur l’efficacité des manifestations chaque semaine : "Ça ne nous faisait pas avancer, c’était un mal pour le mouvement parce qu’il fallait renouveler le mode d’action, et qu’on s’enterrait dans quelque chose qui ne marchait pas", déclare-t-il, ajoutant : "On était en train de fatiguer les gens sur Paris à faire des kilomètres et des kilomètres de marche".



Jusque là, rien à dire. La suite ne manque cependant pas de piquant. Éric Drouet révèle alors qu'une des explications à son retrait vient du fait qu’il a été victime de menaces, de par sa présence en première ligne des Gilets jaunes. "J’ai eu, de mon côté, certaines menaces. On m’a menacé sur ma vie privée, de révéler des choses, je ne sais quoi", déplore-t-il en évoquant la publication d’informations personnelles comme des adresses ou des informations sur son ex-conjointe.



Voilà donc quelqu'un qui n'a cessé d'utiliser les menaces et la violence depuis un peu plus d'un an, qui vient maintenant se plaindre que ses petits copains -ce qui en dit long sur le degré de radicalité de ses "amis"- viennent utiliser les mêmes méthodes à son encontre.



Pour mémoire, au lendemain de la manifestation du 16 mars qui avait vu un déchainement de violence sur les Champs Elysées, c'est le même Eric Drouet qui avait assuré que la violence peut faire "bouger les choses".



C'est le même qui en décembre 2018 avait incité les manifestants à entrer à l'Elysée. Et encore le même qui avait été condamné en septembre 2019 pour port d'arme prohibée, en l'occurrence une matraque téléscopique un jour de manifestation.



Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse...