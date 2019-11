[Pierrot Dupuy] Et pendant ce temps-là à la mairie de St-Denis, les affaires continuent...

2. la MARINE le 13/11/2019 17:44



A ste suzanne aussi c est pareil a chaque appel d offre c est la même entreprise qui décroche

puis ont accuse du retard et on vote un autre budget

n en parlons les a coté que certaine personne se gave avec les locations que se soit en matériaux

ou locaux et les favoritismes pour ses associations satellites



le pire que se MAIRE ne manque pas de culot pour dire que sont opposant lui fait de la pub pour tous ses déboires MR LE MAIRE TOUS SE QUI ÉTAIT DIT C EST LA VÉRITÉ

PAS plus tard que se dimanche une association a reçu tous les largesse la commune se dimanche

véhicules kiosque agents denrée et pourtant il touche une grosse subvention de votre part