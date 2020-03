[Pierrot Dupuy] Et si les candidats mettaient leurs voitures-sono à disposition pour passer des messages à la population?

Et si, pendant cette période de crise, tous les candidats aux municipales rendaient concrètement service à la population?Dans la plupart des communes de l'ile, les oreilles des habitants ont été cassées à longueur de journée par des voitures sono qui débitaient des chansons débiles à la gloire de leurs candidats, accompagnées de messages invitant à des meetings.Et si les 165 têtes de listes qu'il y a eu à La Réunion (sauf bien sûr ceux qui avaient choisi intelligemment de ne pas utiliser ce moyen d'expression agressif et dépassé ou qui n'en avaient pas les moyens) mettaient à disposition des communes non pas la voiture, mais uniquement la partie sono?De la sorte, les maires pourraient les monter sur des véhicules communaux et les envoyer patrouiller jusqu'au plus profond de nos campagnes pour inciter à la population à rester chez elle et lui rappeler les risques qu'elle encourt.Depuis le début de la crise, les maires, sans doute pour se faire bien voir de leurs personnels en vue du second tour, ont mis tout leur employés en télétravail. Dans les faits, ils sont en vacances, tout en étant payés.Et contrairement à beaucoup d'employés de PME, ils sont sûrs d'être payés à la fin du mois.Peut-être qu'on pourrait demander à quelques-uns d'entre eux de prendre le volant d'une voiture sono, histoire de rendre service à la population.Pour mémoire, il n'est pas interdit de travailler. Il est juste recommandé de faire tout ce qu'il est possible en télétravail. Mais les autres peuvent continuer à travailler, à condition de respecter les règles de sécurité.