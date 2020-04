[Pierrot Dupuy] Fausse information sur la fermeture de la NRL: L'AFP reconnait s'être trompée

Le 15/04/2020 | Par Pierrot Dupuy | Lu 893

Fait rarissime. En quarante-trois ans de carrière dans le journalisme, j'avoue que c'est la première fois que je vois ça. Il y a sans doute eu quelques autres cas, mais personnellement c'est la première fois que je vois l'AFP se tromper et le reconnaitre.Nous avons fait un article ce matin où nous révélions que le Figaro avait écrit hier soir, en disant se baser sur une dépêche de l'AFP, un article annonçant que le Conseil d'Etat avait décidé de faire fermer le chantier de la Nouvelle Route du Littoral (NRL).Ce qui était faux. Non seulement le Conseil d'Etat n'a jamais dit ça mais en plus le chantier devrait redémarrer dans les prochains jours.Dans notre article, nous nous interrogions : qui est à l'origine de l'erreur : Le Figaro ou l'AFP?La réponse est arrivée via un mail adressé ce soir par une journaliste de l'AFP à la Région : "Je suis Cécile A*, journaliste en charge de la couverture des Outre-mer, basée à Paris. J'ai écrit hier soir une dépêche concernant la Nouvelle Route du Littoral, dans laquelle j'ai indiqué que la décision suspendait le chantier, suite à une erreur d'interprétation des documents du Conseil d'Etat. Il n'y avait dans cette dépêche aucune intention de nuire à quiconque. J'ai fait de nouveau une dépêche ce matin, avec le communiqué de la Région Réunion, disant que le chantier n'était donc pas suspendu ni interrompu".Le mystère est maintenant résolu.Reste à savoir la raison pour laquelle une journaliste aussi aguerrie a pu effectuer un tel dérapage.A l'AFP, rien ne sort sans être vérifié et revérifié. L'agence est souvent en retard sur la concurrence, surtout à l'heure des réseaux sociaux, mais une info qui vient de l'AFP c'est du béton armé.Alors? C'est quoi l'explication? Je n'ose penser à une soirée trop arrosée. Alors, c'est quoi? Une mauvaise interprétation soufflée par la correspondante à La Réunion, elle-même influencée par ses propres opinions politiques?Il serait intéressant de connaitre le fin mot de l'histoire...* Nous avons volontairement supprimé le nom de la journaliste