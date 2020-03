[Pierrot Dupuy] Faut-il interdire l'installation des conseils municipaux en fin de semaine ?

Le 18/03/2020 | Par Pierrot Dupuy | Lu 157

La loi prévoit que les conseillers municipaux élus dimanche dernier doivent impérativement être installés en fin de semaine, vendredi ou samedi ou encore dimanche. Et qu'ils doivent alors procéder à l'élection des maires et des adjoints.



30.000 communes environ, sur les 36.000 que compte la France, ont vu la victoire d'un candidat dès le premier tour.



Jusqu'à présent, le gouvernement a indiqué que ces élections étaient maintenues. Christophe Castaner a indiqué que les conseillers municipaux élus dimanche auront une dérogation pour se réunir "à huis clos" entre vendredi et dimanche et élire leur maire, en respectant les mesures "barrière" contre le coronavirus.



Mais est-ce bien raisonnable d'agir de la sorte dans la mesure où ces élections réuniront quoi qu'il en soit plusieurs dizaines de personnes. Même à huis clos, il faut compter plusieurs dizaines d'élus, plus les administratifs nécessaires au bon déroulement de l'élection, plus les photographes et les journalistes. On devrait facilement dépasser la barre des 100 personnes présentes...



Pour aller dans ce sens, le sénateur socialiste Jean-Marc Todeschini a demandé aujourd'hui au gouvernement de reporter ces installations, qui constitueraient selon lui "une grave erreur de gestion" de la crise sanitaire.



D'autant que cela créerait une disparité entre les communes, entre celles qui seraient dirigées par un maire nouvellement et son équipe, et celles qui resteraient administrées par les anciens élus.