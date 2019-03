[Pierrot Dupuy] Gilets jaunes: Ils ne comprennent pas ou ils le font exprès ?

Commentaires (29)

1. tipoul le 04/03/2019 09:42

Zilé zon' la pa aprende lekol .Zot i compran pa ryen . A peine 2+2=4 ,pa plis que sa

2. Tristan Lefebvre le 04/03/2019 09:55

Moi pas comprendre toi pierrot. Vive les gilets jaunes! Dites vous que le printemps arrive (en France).

3. cheche le 04/03/2019 09:58

Ces gilets jaunes ont dû souvent faire l'ecole buisssonnaire.Nuls en bases d'economie,des mecs primaires au RSA manipulés par ceux qui promettent le grand soir vieux(ou vieilles) chevaux de retour qui n'ont rien fait en leur temps...,mais comme il est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre... Didier??ils prefèrent leur ipad et leurs jeux associés

4. Alex le 04/03/2019 10:00

Article pourri ... Rien a changé depuis le début de cette manifestation.. on nous a promis augmentation des ptites retraites et des aide aux handicapés.. ou ça i le... On n''a demander baisse des prix au supermarché et baisse des prix sur le carburant

5. GIRONDIN le 04/03/2019 10:04

....................................….Les élections régionales approchent à grands pas et tous les -mauvais- coups sont bons pour tenter de diaboliser le président de Région. ..............





MAIS CHOCHOU votre copain didiX n'a besoin de personne pour ça, IL OUVRE LA BOUCHE ET………………………………………………………………………………………………….







Qu'est ce que Didier Robert a promis en novembre?

comme l'avait annoncé votre copain didix, dans un discour historique ( oui,oui, oui écrivait son communikant sur zinfo pierrot Dupuy) :



………………… """"""""""""""Que faut-il retenir des décisions annoncées par Didier Robert dans un discours qui marquera l'histoire politique de la Réunion pour les années à venir,...……………"""""""" Tout d'abord, la Région va se donner les moyens pour que les prix pratiqués à la Réunion soient au même niveau que ceux de métropole. """""""""""""""""""..........""""""""""""""".Heureusement qu'il y a eu les propositions formulées par le président de Région pour sauver cette séance d'annonces capitales, que tous les Réunionnais attendaient…""""""""""""""""....

zinfo Vendredi 30 Novembre 2018 - 22:26 pierrot dupuy









On n'est pas allé à l'école

On est de la classe de ceux qui rigolent

On sait bien que la vie est brève

On y met du rire et du rêve

Dans les dîners en ville on n'est pas très brillants

Mais on finit toujours en chantant







Et on fait tourner les serviettes



Comm' des petites girouettes

Ca nous fait du vent dans les couettes

C'est bête, c'est bête

Mais c'est bon pour la tête................sebastienb[

6. Mwin la pa di le 04/03/2019 10:16

Tu vois Pierrot, l'ignorance est la pire des choses ! Mais l'ignorance avec un cerveau peu instruit c'est la cata !!!

7. noe le 04/03/2019 10:17

Voir au-delà de l'apparent …

« Chaque critique que l'on fait, chaque jugement que l’on porte à l'égard d'autrui est comme un sort que l'on jette à soi-même. » (Don Miguel Ruiz)

Nous sommes trop souvent enclins à nous fier aux apparences, à nos émotions et ressentiments, ce qui fait que nous manquons de distance et de détachement pour prendre conscience de ce qui se joue profondément en nous. Nous ne voyons qu'en surface des superficialités et nous ne voyons pas en l'autre, le reflet de nos failles, aspérités, manques, imperfections, peurs... ! Ces personnes qui manifestent en endossant un gilet jaune, sont en souffrances. Ils ne demandent que vivre dans la dignité.



8. Mangue péï le 04/03/2019 10:20

Totalement d''accord avec l''analyse de Monsieur Dupuy. Quand on veut abattre son chien, on dit qu''il a la rage paraît-il...

9. Fidol Castre le 04/03/2019 10:23

A quand une pétition à l'initiative de Zinfos pour la canonisation de Didier Robert ?

10. souverainetédupeuple le 04/03/2019 10:25

Cest très bien de vouloir expliquer l''économie aux gens! Mais il faut jusqu'' au BOUT du raisonnement! Quel est le circuit de l''argent dand le monde ?

11. gilet vert-jaune-rouge le 04/03/2019 10:27

Ce n'est certainement pas en traitant de débiles ceux qui ne pensent pas vous comme que l'on fera avancer les choses.

Certes les gilets jaunes n'ont pas l'intelligence d'un pierrot Dupuis ni de certains "posteurs" de ce site mais ils ont compris une chose c'est que les grands débats, comité de ceci ou cela,table ronde ou carré ne servent à rien sinon qu'à enfumer les gens.

Et au mépris de classe ils répondent par la seule façon qu'ils connaissent.

12. Un moune le 04/03/2019 10:27

Franchement cette article est pitoyable. Les gilets jaunes se sont démobiliser pour d''autre raison que l''augmentation du carburant. Qu''est ce qui a changé depuis la venue de la ministre? Et du discours du président de la région?

Rien.



13. lo rhumlépabonméliboikammême le 04/03/2019 10:29

chers gilets jaunes beaucoup pensent comme vous mais attendent le boudin chaud dan vent' cochon, dans deux mois les européennes LREM POUBELLE ! 2020 LES CANDIDATS LREM pour les élections de maires à la fosse ne pas faire confiance à macron lui donner une chance c'est le suppositoire du je vous ……!

14. Prefet jaune le 04/03/2019 10:30

C'est vous et vos amis, Monsieur Dupuy qui faite de la manipulation politique.

Bien évidement c'est un fléau que de boucher le passage des travailleurs qui se dirigent vers leurs sites d'exploitation.

Bien sur qu'il faut que les forces de l'ordre interviennent quand les intérêts des puissants sont en jeu.

Pour l’urgence social, les chômeurs, les personnes âgées et autres personnes démunis doivent rester tranquillement dans leurs misères en attendant que l'élite dont vous faite partie, Monsieur Dupuy, trouve une solution d'ici 25 ans ...

15. Laurent le 04/03/2019 10:35

@POST 4: Vous avez "demandé la baisse des prix au supermarché" ... ok, et en quoi l'état peut vous aider la dessus. Vous savez que les supermarchés sont détenus par Auchan, Carrefour, Leclerc, etc .. et non pas par l'état ?

Et pourquoi vous ne demandez pas un droit de cocker out voisine plus aussi ? Bah oui, si ou cocke pas assez, c'est la faute l'état aussi ?

Devenez réaliste, pour les retraites, l'essence, les impôts etc je veux bien, mais .... les prix du supermarché ? Sérieusement ?

16. lave vaisselle le 04/03/2019 10:38

".Que diable irait-il faire dans cette galère puisqu'il n'est absolument pas concerné par les décisions d'augmenter ou de baisser le prix de l'essence qui sont du seul ressort du préfet?"







mais oui que diable!







sur le site de la préfecture il y a aussi:



Les taux de taxe sur les carburants

Article créé le 21/09/2011

Mis à jour le 28/12/2018





L’article 266 quater du code des douanes national institue dans les DOM une taxe spéciale de consommation (TSC) sur les carburants suivants :

supercarburant ;

essence ;

et gazole.

Cette taxe se substitue à la Taxe Intérieure de Consommation (TIC) applicable en métropole.

Le taux de cette taxe est fixé par le Conseil Régional.

Pour la Réunion en 2019 :

Pour le sans plomb 95 et le sans-plomb 98 : à 58.24 € par hectolitre ;

Pour le gazole à : 36.13 € par hectolitre.

Les bénéficiaires de cette taxe sont le Conseil Régional, le Département les Communes et l’EPCI Transport de La Réunion.



A l’importation, les carburants sont par ailleurs :

taxés à l’octroi de mer :

pour le sans-plomb : à hauteur de 22,5% (octroi de mer 20,5% et octroi de mer régional 2%) ;

pour le gazole : à hauteur de 5% (octroi de mer 2,5% et octroi de mer régional 2,5%).

exonérés de TVA dans les DOM (article 295-6° du CGI).

soumis à droit de douane à des taux variables selon l’origine et le type de produits pétroliers.





17. Tristan Lefebvre le 04/03/2019 10:38

L''ignorance avec un cerveau peu instruit. Mdr t''es stupide ou quoi ?

18. laurent le 04/03/2019 10:39

girondin vous n'êtes pas gilet jaune, trop foie jaune pour cela, je pense qu'en manipulateur vous voulez simplement tous les jours critiquer à peu de frais la région contre qui vous avez une rancoeur il se trouve que la p dupuy a raison et que c'est de la manipulation politique . en plus quelques frustrés qui emmerdent tout le monde sur la route vous auriez parlé différemment si vous aviez été bloqué par ces types la en attendant continuez à déverser votre bile en permanence on sera quelques uns à rétablir les choses vous et les autres klod dans des posts aberrants

19. MT CRISTO le 04/03/2019 10:44

Le prix du pétrole a baissé mais le Préfet allié aux grands patrons décide d'autorité cette hausse inadmissible. On prends les citoyens pour des demeurés. Ça suffit !

20. Lion le 04/03/2019 10:46

Oui, mais c'est peut etre aussi le role du Prefet et des autres ayant autorités que d'INFORMER les reunionnais-citoyens sur le fonctionnement des prix et des taxes des carburants.



Il faut faire des campagnes d'information, d'éducation, de sensibilisation, a la TV, a la radio. Il faut quitter le schema ou il faut aller a la chasse a l'information. Quand c'est important, l'information doit nous etre donnee.



Comme ca, tout le monde comprend les mecanismes et personne aura envie de faire la révolution quand cela n'est pas necessaire.



C'est juste une idee... de plus...

21. loic grillet le 04/03/2019 10:46

si les gilets jaunes ont la situation dont ils se plaignent ...il a peut être une raison ...pas de compétence pas de savoir pas d'effort ....

22. GIRONDIN le 04/03/2019 11:00

Laurent le désintègré



Le 1er exercice n'a pas fonctionné (https://www.zinfos974.com/Mobilisation-citoyenne-contre-l-incinerateur-Generation-Ecologie-Reunion-demande-la-transparence_a137896.html?com#com_6789937)







Il faut mettre un peu du sien, coucher debout coucher debout coucher, ça va un temps, remettez vous debout, que diable !





Exercice 2



Accordez-vous vingt minutes et sortez, même pour faire un tour du pâté de maisons. Marchez d’un pas normal, ni trop rapide, ni trop lent. Pendant deux minutes, concentrez-vous sur votre respiration, la plus posée et la plus profonde possible, en détendant votre diaphragme. Ne pensez à rien d’autre qu’à votre inspiration et à votre expiration. Cette partie physique vous permettra de vous libérer de vos tensions intérieures. Puis, tout en continuant à marcher, sans tourner la tête, uniquement en bougeant les yeux, regardez attentivement autour de vous les détails de votre environnement, comme si vous découvriez cet endroit pour la première fois. Peu à peu, vous sentirez vos idées se clarifier.

23. La vérité le 04/03/2019 11:06

Tout est fait pour déstabiliser le Président de Région dans cette histoire. Au lieu de travailler pour La Réunion, les opposants qu’ ils soient de droite ou de gauche ont fait le choix de prendre en otage et pour otage les Réunionnais. C’est lamentable. J’ai honte pour leurs électeurs. J’ai honte qu’ ici la démocratie ne soit plus respectée tout comme les grands principes de la République. Pourquoi ? Ils veulent tous la place de Didier Robert. Le pouvoir, la place, cela vous attire tant chers détracteurs, notre place à tous est pourtant réservée via la mort. Ne l’oubliez pas. Et le petit militant de base avec à peine son DCG ou son brevet des collèges en poche est acheté et achetable avec une barquette carry le midi et le soir et il se décrète gilet jaune. Pierrot tu es d’accord?Tout un réseau organisé derrière tout cela. Vous ne l’aurez pas cette place car autant nombreux que vous êtes, personne dans vos équipes n’arrive à ce jour en terme d’intelligence à son petit doigt du pied. C’est certain. On ne naît pas President, on le devient mais nous avons en nous certainement plus ou moins de dispositions à le devenir. Mais pour le devenir encore faut- il le mériter. Didier Robert est un travailleur. Moi personnellement je soutiendrai et j’aiderai à faire élire ce travailleur émérite, homme de grands chantiers, homme qui a toujours travaillé pour La Réunion et pour les Réunionnais que nous sommes. Vous préféreriez une femme à la Région ? Qui? Jusqu’à aujourd’hui celles sur la scène politique n’ont rien fait ou pas grand chose pour le développement de La Réunion. Bref. Didier Robert on t’aime. Avance. Trace. La langue n’a point le os. Quand la mer i batte laisse à li bat . Nous nout chemin nous koné, nous trace. Tu sais que les gens sont jaloux. Tu es né pour avoir un fabuleux destin. J’en suis certaine. La vérité éclate toujours. Ne l’oublie pas.

24. Titik le 04/03/2019 11:22

Comment ils peuvent comprendre vu qu'ils ont pas de cerveau ?



25. IKKI le 04/03/2019 11:30

Lorsque les GJ disent que les médias racontent n'importe quoi, cela se vérifie quand on lit P. Dupuy. La démocratie est bafouée, le pays endetté, les gens ont du mal à manger, l'écologie est catastrophique, le chômage en expansion...

26. austrodoudou le 04/03/2019 11:37

Einstein a dit : "Seul deux choses sont infinies : l'univers et la bêtise humaine, en ce qui concerne l'univers, je n'en ai pas acquis la certitude absolue". Quel visionnaire

27. Tristan Lefebvre le 04/03/2019 11:41

@laverite, slurp.

28. zembrokaf le 04/03/2019 11:42

Mauvaise analyse Pierrot c'est la guerre Fontaine/Robert qui commence.

Le premier sur les barrages c'était Fontaine....

Donc rien à voir avec la mairie de St Denis!