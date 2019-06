(Pierrot Dupuy) Il s’en passe décidément de belles à la mairie de Saint-Denis

Le 16/06/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 923

Le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes a relevé un grand nombre d’irrégularités dans la gestion de la mairie de Saint-Denis par Gilbert Annette. Nous l’avons évoqué sur Zinfos et vous trouverez d’autres détails dans l’édito de Jacques Tillier dans le Jir de samedi dernier.Vous y apprendrez par exemple que la plupart des CDI sont illégaux, rien que ça. Mais aussi et surtout que le maire Gilbert Annette a embauché, souvent au mépris de toutes les règles légales, des membres de la famille de sa nouvelle femme. La CRC le dit en termes choisis : "Ces derniers recrutements ont conduit à retenir des personnes proches du maire. Les services n’ont pas été en mesure de transmettre le procès-verbal du jury de sélection".Jacques Tillier nous révèle plusieurs exemples de ces embauches de proches. La dernière femme du maire par exemple, est employée communale. A la différence de nombre de ses collègues qui ont attendu –ou attendent encore- pendant de très longues années une éventuelle CDIsation, cette dame a eu la chance de l’être très rapidement. Au bout de trois ans seulement… Alors que le tribunal administratif vient de juger que toute CDIsation d’un employé ayant moins de 6 ans d’activité est illégale… Et, selon Jacques Tillier, c’est le maire en personne qui s’est occupé du dossier et qui a signé le CDI.J’ai connu la Chambre régionale des comptes beaucoup plus pointilleuse concernant d’autres communes, avec un signalement au procureur à la clé pour beaucoup moins que ça. On parle ici de rien d’autre que d’une grosse prise illégale d’intérêt…On découvre d’autres embauches du même acabit. La fille de la dame en question, la petite amie du fils à Gilbert Annette… Et la liste est loin d’être close. Nous aurons probablement l’occasion d’y revenir.Il se passe également de drôles de choses à la Direction Prévention Sécurité. Un syndicaliste me rapporte qu'une nouvelle directrice, Emmanuelle P., a été affectée à ce service sans même avoir fait acte de candidature à l'appel à candidature interne et externe lancé au mois de mars dernier. Ni même être passée devant le jury d'entretien.Selon ses dires, il semblerait que le maire l’aurait nommée à la suite d’un coup de fil d'un ancien commandant de police qui lui aurait fortement recommandé cet agent venant du service de DRH de la commune.Or cette dame n’est pas une inconnue. Auparavant responsable de la police municipale, elle y avait tellement bien officié qu’elle en était très vite partie et avait été mutée à la DRH…A la mairie de Saint-Denis, moins on est compétent, plus on progresse…Le syndicaliste a demandé des éclaircissements au cabinet sur le fait que cette dame avait été affectée sans avoir fait acte de candidature. On lui a répondu que c'était une décision personnelle du maire prise notamment parce qu’elle lui avait également fortement été recommandée par le patron de la police en personne, Jean-François Lebon.Ce n’est pas la première fois que Gilbert Annette se sert du nom du Directeur départemental de la police. Je doute qu’il apprécie…Je propose que l’on modifie la loi pour y inscrire que deux recommandations permettent de s’abstenir de respecter la loi…Revenons un instant sur un dossier que nous vous avions révélé le 9 mai dernier sous le titre : " St-Denis : Le gardiennage à la mairie, une affaire de famille qui rapporte gros ".Nous vous relations comment Johan Calapaya, un simple agent de sécurité au cabinet du maire, avait accaparé la quasi-totalité des marchés de sécurité de la mairie via deux sociétés écran officiellement tenues par sa femme et son beau-frère. Des marchés juteux puisqu’avec son simple salaire d’agent de sécurité, Monsieur peut rouler en BMW X6 toute neuve, le plus gros des 4x4 de la marque allemande !Les deux sociétés en question, Aero et la SPEG, monopolisent les marchés de sécurité de la mairie, mais aussi de nombreux satellites de la mairie comme le centre technique communal, la NORDEV, la Cité des Arts ou encore la Fabrik.Nous en avons depuis appris un peu plus sur la façon dont ses marchés ont été attribués.Pour faire simple, toute commission d’appel d’offres effectue ses choix selon deux critères : le prix proposé et la valeur technique du dossier.Le prix est une donnée imparable. On est le plus cher ou le moins cher. Ca ne nécessite pas d’analyse particulière.La valeur technique est plus complexe. Elle fait beaucoup appel à des données beaucoup plus subjectives et sont à la discrétion des services techniques de la mairie qui émettent l’avis.Bizarrement, les deux sociétés de la femme et du beau-frère du gros bras du maire sont souvent les plus chères. Mais, comme par hasard, elles bénéficient à chaque fois des meilleures notes techniques, ce qui leur permet à chaque fois de rafler la mise.Bizarre, vous avez dit bizarre