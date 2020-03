[Pierrot Dupuy] Il y a un mois, le CHU avait refusé une offre de 500.000 masques pour un motif futile !

Commentaires (65)

1. Pin pon le 26/03/2020 16:23

Ah oui c''est la société qui fait pin pon tout le long de la journée,passer devant tout le monde .c''est une société de matériel médical... pas un service prioritaire ... ils nous cassent les c....... chaque jour. Jamais vu les pharmaceutiques comme ça

2. Berns le 26/03/2020 16:33

Donc, du coup, c'est quoi ce fameux motif futile ???

3. Maria le 26/03/2020 16:43

C'est sûr que l'heure est au règlement de comptes, les gens sont en train de mourir et vous jouez à celui qui a la plus grosse? Bande de ploucs!

4. Dans les deux cas il gagne (sauf en crédibilité) le 26/03/2020 16:46

Mdr. Le CHU se défausse sur l’ARS. Pierrot en fait ses choux gras. L’ARS en misouk pousse un type à taper sur le CHU pour se venger. Et Pierrot en fait ses choux gras. à tous les coups il gagne

5. Doly Prane le 26/03/2020 16:52

Hé bien, il s’en cache des choses sous ses histoires de masques... c’est le touloulou réunion ? Lol 🤡👺👹🎃

6. Alain le 26/03/2020 16:58

Allez vous demander sa demission comme pour la dame de L ARS????





7. klod le 26/03/2020 16:58

Dupuy de "zinfos dit 974 " exalte la "confrontation" alors que le temps est à la résilience . Ses critiques se laissent entendre mais qu'il n'en fasse pas trop , quitte à tomber dans le ridicule , mais rien de nouveau ……………………………….

8. pierre le 26/03/2020 16:59

ARS1 CHU 1

balle au centre et pierrot en arbitre

9. boul le 26/03/2020 17:06

plus je vois les éléments du dossier coronavirus en France plus je me dis que tout ça est volontaire (pas le virus mais ce qui a suivi) et qu'on voulait faire mourir le grand nombre de vieux possible avant qu'une vraie réaction se fasse.

10. parlamer le 26/03/2020 17:06

la futilité avec le service public



c'est quand on vous dis qu'il n'y a pas besoin de masques parce qu'il n'y en a pas



puis de changer d'avis

11. Le Veo Patrick le 26/03/2020 17:09

Si Symbiose médicale fait pinpon a toutes vitesse c'est qu'ils transportent des organes ayant pour but de sauver quelqu'un qui attend une greffe. On est souvent moins sensible à ce qui paraît être un passe droit quand c'est pour un membre de sa famil

12. pon pin le 26/03/2020 17:13

Pin pon

Ils ont l’autorisation préfectorale pour la sirène



13. Kreol974 le 26/03/2020 17:15

Ce monsieur pourrait dire à tout le monde le montant ce son marché annuel avec CHU , avec ses voitures qui se prennent pour des ambulanciers avec des patients ( passent au rouge, au stop, double à droite...) même quand ils transportent des cartons de matériel...

14. L'Ardéchoise le 26/03/2020 17:16

Quel motif ?

15. Ouais... le 26/03/2020 17:19

En l abscence de solution,on cherche des responsables...

16. Motif le 26/03/2020 17:20

C'est quoi le motif futile ?

Là c'est un jugement sans " raison valable "

17. Lila le 26/03/2020 17:25

Réponse à l''attention de Pin pin, Mr seuls les véhicules transportant du sang et des organes sont équipés de "pin pon" comme vous dites. Il s''agit donc bien de transports prioritaires...

18. Bibic le 26/03/2020 17:32

Beaucoup de société ayant travaillé pour le chu on fait faillite dû au délai de paiement non respecté. Je comprend le gérant de société il ne va pas livrée un client qui dans le meilleur des cas va le payé dans 60 à 90 jours voir plus .

19. jean le 26/03/2020 17:34

Je suis ok avec le post 9, ce n'est pas possible autrement, je pense que le but était d'éliminer un peu de personnes âgées avant de réagir. Ils ont été débordés par la virulence du virus

20. pouic le 26/03/2020 17:35

@Pin pon (post1): Cette entreprise fait du transport d'organe, sang et autres produit sensibles. Avant de râler prenez la peine de vous renseigner un peu. Ça m'a pris moins d'une minute pour le faire.

21. Domino le 26/03/2020 17:42

Oye MEDIAPART est dépassé, c est bien d avoir des retours comme ça. Il doit se passer des choses, peut être n avait point cadeau avec la première offre.....

Pu cool

22. Igard PAZOT le 26/03/2020 17:44

c'est quoi le motifs futiles? parce que le demi mots...

23. GIRONDIN le 26/03/2020 18:03

Donc c'est l'hôpital qui achète les masques et non la dame doucette ?



OK, on connaît donc le responsable.

24. Jean Louis sauveur le 26/03/2020 18:11

Demande a zot pourquoi un simple journaliste,i Di a un infectiologue, mondialement au top, que la chloroquine les dangereux, demande a zot pk le gouverne-ment les en guerre contre li!! Demande a zot qui sa i ment!!

25. Jean Louis sauveur le 26/03/2020 18:15

Demande a zot pk, RAOULT t menacé de mort début mars, demande a zot pk li la au conseil de l'ordre des médecins que la théorie darwinienne est un Fake, demande a zot pk li les climato sceptique devant les scientifique, demande a zot, demande a zot!!

26. Jean Louis sauveur le 26/03/2020 18:21

Mi précise que dans ce cas, personnes au MONDE! i gagne contredit ce PROFESSEUR mondialement reconnu avec livre et tt le Bordel. Celui ou celle qui Di le contraire n''est qu''un, une vaut rien!! Maintenant kosa gouverne-ment pou zoué!!

27. Jean Louis sauveur le 26/03/2020 18:29

Le covid19, est la manifestation des micros ondes électromagnétiques, qui en ce moment trand défonce grave, sa i rattrape pas, si out corps n''a métaux lourds cellule i rejette un gaz,i attaque pulmonaire, Merci elon musk5G.

28. Marcus le 26/03/2020 18:31

Peu importe la position du directeur de Symbiose,

les masques seront réquisitionnés ! Ne pas oublier cette mesure !

29. Jean Louis sauveur le 26/03/2020 18:32

Au vrai ou faux prof.. dans l'université n'a tte matos pour vérifier de quoi mi parle,et vue zot cozé su zinfo, professionnel i manque pas! Alors rend a zot utile et occupe de sa,en plus zot va ni célèbre vue que zot sa découvre le secret !!

30. Jean Louis sauveur le 26/03/2020 18:38

Même les étudiants dans le domaine, mi parle pas de virus,mi parle de mesuré le champ électromagnétique comment les diablement élever, c''est carrément du meurtre, c''est carrément du meurtre, c''est carrément du meurtre !!!!!

31. Jean Louis sauveur le 26/03/2020 18:43

C'est pour sa interdiction de teste sanguin. Parceque ou les attaquer par un champ électromagnétique,et comme les aîné ou malade, la déjà cumule un tas métaux lourds dans le corps, zot cellule i dégage un gaz, parceque c'est artificiel et non naturel

32. COPERMO le 26/03/2020 18:49

Houla , que de choses dans cet info!



J ai hâte de connaitre le motif futile...

33. zanatany le 26/03/2020 18:54

On connait le patron, une grande gueule qui se croit au dessus des autres…

Quel motif futile ???

34. Jean Louis sauveur le 26/03/2020 19:00

Si mi t zot exécute si veut vivre mi donne un l''art ancestrale : "Argile de bentonite" 1C a C 300 ml d''eau , sheker, boire un trait 1 f p j. Docteur pourrait dire les pas bon, mi assure que ns boire sa pour purifier a nous du fluor sodium!! "Pinéal"

35. Choupette le 26/03/2020 19:01

23.Posté par GIRONDIN



L'hôpital achète des masques neufs.



La mère Ladoucette refile des masques pourris.



Ça va ? Tu arrives à suivre ?

36. JORI le 26/03/2020 19:03

Donc après l'ars, tout le monde va se jeter sur ce chef d'entreprise, voire même être tenté de le poursuivre en justice.

37. Jean Louis sauveur le 26/03/2020 19:04

L'argile de bentonite les connue et caché depuis les éons, li vient des entrailles de la terre,c la poussière roche volcanique, son particularité : li attire capture les métaux dans le corps et li expulse, les rois t br sa tt ls srs, peur arsenic,mer

38. Choupette le 26/03/2020 19:04

1.Posté par Pin pon



Réaction idiote et inutile.



Qu'est-ce que ça peut faire qu'une voiture des urgences vous double ? 30" de votre vie, c'est peut-être des années de vie pour quelqu'un d'autre.



Égoïste.



Un jour, ça sera pour vous ou votre famille et là vous allez nous pondre un post dans l'autre sens ... ?

39. Jean Louis sauveur le 26/03/2020 19:07

Pour conclure,wa pas masque la point d'importance pour les hauts de la sphère,i rattrape pas, les invisible, normal électromagnétiques, depolu zot corps, argile de bentonite,et doit pas rentre en contact avec le fer, avant boire.

40. Jean Louis sauveur le 26/03/2020 19:08

Ses informations doit être connu, merci par avance de sauver des vies.

41. Réveillez vous le 26/03/2020 19:17

Encore autre chose sur la hydoxychloroquine :



Le scandale devenait trop énorme.

La colère émanant des dizaines de milliers de patients devenait trop ingérable.

L’accumulation des témoignages de personnes guéries par la prescription du Professeur Raoult devenait trop embarrassante.

La comparaison avec les décisions prises à l’étranger – où tous les pays du monde se ruent sur l’hydroxychloroquine – devenait trop injustifiable.



Le Journal Officiel de ce 26 mars 2020 acte un virage à 180° sur l’hydoxychloroquine



) – la vente et la prescription d’hydroxychloroquine est désormais possible partout, y compris la vente au public sur prescription médiale ;



2)- pour tenter de “sauver la face” et pour satisfaire les lobbyistes cupides de “Big Pharma”, le même décret parle des antirétroviraux lopinavir/ritonavir qui rapportent, eux, beaucoup d’argent aux grands laboratoires pharmaceutiques.

Mais une étude venue de Chine et rendue publique le 24 mars vient de montrer que ces médicaments destinés à lutter contre le VIH (SIDA) ne donnent aucun résultat et, pire, produisent même des “événements indésirables digestifs plus fréquents” que dans le groupe avec placebo.

Source : https://www.lequotidiendumedecin.fr/specialites/infectiologie/un-premier-essai-decevant-pour-le-lopinavir-ritonavir





3)- la France interdit discrètement “l’exportation des spécialités contenant l’association de l’hydroxychloroquine”.





—————

En bref, la défaite intellectuelle, politique, scientifique, sanitaire et morale de Macron et de son gouvernement est totale et absolue. Il n’en est que plus justifié encore de saisir la Cour de Justice de la République.





42. Diktator le 26/03/2020 19:17

La désobéissance et la légèreté professionnelle sont l'apanage de certains professionnels de santé..

43. Gaba le 26/03/2020 19:20

Et là bizarrement, zintox974 ne demande pas la démission du directeur du CHU.?

Mdr.... on demandera a ce négligeant directeur de prendre le 1 e avion et de rentrer chez lui ? Oui ? Non ?

44. Bleu outre mer le 26/03/2020 19:22

Encore un article pas clair en cette période

Le motif ?

Donc c'est pas La Martine qui fournit ?

45. Warren le 26/03/2020 19:47

Post 21: ça meme mon ami, faut tremper dedans si on veut faire des affaires avec le service public 😁. M. Symbiose Medical à mediter 😉

46. X le 26/03/2020 19:58

7 KLOD

"résilience " c'est un nouveau mot qui fait parti de votre vocabulaire ou c'est un " copié-collé" cela m'interpelle ...

Cela ressemble à du JORI aussi nul, irrespectueux , obnubilé par un fantasme , incohérent et dénué de toutes idées constructives , un macroniste pur , un destructeur quoi !!!

Sachant d'où vous avez récupéré ce mot , ce terme , ce qualificatif , mais êtes vous bien certains que le peuple dont je fais parti , saura résister à cette ... résistance mais , je l’ espère , pas forcément en celle que vous croyez ... je vous laisse réfléchir à vos idées et écrits habituels un peu coincées ...

47. Warren le 26/03/2020 20:03

En plus monsieur les entrepreneurs independants ne vous rejouissez pas lorsque vous remportez un appel d offres des services publics ici, Region y compris. Ce sont des payeurs tre en retard pour ne pas dire mauvais payeurs depuis au moins 2 ans

48. Candide le 26/03/2020 20:05

Symbiose est une société privée qui fait son fric en se faisant payer par de l'argent de la sécu et des mutuelles, comme les médecins et les pharmaciens. Pourquoi a-t-on laissé autant de personnes "privée" s'engraisser et creuser le trou de la sécu ?

49. GIRONDIN le 26/03/2020 20:13

41.Posté par Choupette

simpliste !

Merci simplet

50. Charles le 26/03/2020 20:22

A popos du Pin Pon, je vous explique c'est simple

Tous les chauffeurs (presque) de Symbiose se prennent pour le livreur d'organes. Avec ou sans sirène.



Ils sont motivés ;)

51. DIDIER NAZE le 26/03/2020 20:35

Post 45...CHOUPETTE....entièrement d accord avec vous.....Amitiés.....



52. Alice le 26/03/2020 20:39

Pin pon



Pas d''accord, symbiose médicale n''est pas que fournisseur de matériel médical, alors le pin pon avec accord préfectorale est justifié, cette société transporte des organes , du sang ( plasma irradié pour réa neonat...), merci à eux

53. X le 26/03/2020 20:48

48 REVEILLEZ VOUS

Merci pour ces infos toutes fraîches , ce qui est malheureux sur ce site ( et probablement général en France ) c 'est que tout le monde s' en fout , chacun amène son bout de gras complètement nul et passe complètement à coté d'infos hyper importante qui pourrait déclencher une action du peuple ...

PAUVRE FRANCE

54. JORI le 26/03/2020 20:48

41. Réveillez vous. J'espère que vous allez joindre l'acte à la parole et saisir la cour de justice de la République !!. Sinon comme on dit : gros parleur, petit, et là je rajouterait très petit, faiseur.

55. klod le 26/03/2020 22:08

post 56 dit "X" m'interpelle ? je sais que je suis confiné , mais de là à perdre mon temps pour répondre, sur le fond, à ce genre d'ineptie ……….la terrible crise du covid ne changera pas le monde chez certains , dommage .



pour le reste oui, résilience, avec les plus touchés par ce virus

et soutien au combattants en 1ère et 2ème ligne , sans arme pour certains .

56. Targie le 26/03/2020 22:23

Et le motif futile ?? JL Sauveur, avez vous des liens ?

57. Thierrymassicot le 26/03/2020 22:42

Putain, comme disait ce cher Albert:



"Deux choses sont infinies : l'Univers et la bêtise humaine. Mais, en ce qui concerne l'Univers, je n'en ai pas encore acquis la certitude absolue."





C'est vrai, c'est la directrice de l'ARS qui avait entreposé deux ou trois cartons de masques sous l'évier de sa cuisine..Merde, yavait une fuite au robinet!!!!



La connerie, pour sur n'est pas bornée...Allez y les trolls, acharnez vous sur le préfet, la dirlo de l'ARAS...Mais revenez pas trois en gms parce que vous avez oublié la plaquette de beurre et merde le pâté...Faut qu'on y revienne...Bande de co....s

58. Hacyntha Narayanin le 26/03/2020 23:07

bonjour!

Comment pouvez vous critiquer cette société !

Symbiose médical sauve des vies tt les jrs çi vraiment les sirènes de ces véhicules vous gênent a ce point passer commande avec symbiose pour des boules quies!

59. Thierrymassicot le 26/03/2020 23:31

Putain, mais comme disait ce cher Albert:



"Deux choses sont infinies : l'Univers et la bêtise humaine. Mais, en ce qui concerne l'Univers, je n'en ai pas encore acquis la certitude absolue."





C'est vrai, c'est la directrice de l'ARS qui avait entreposé deux ou trois cartons de masques sous l'évier de sa cuisine..Merde, yavait une fuite au robinet!!!!



La connerie, pour sur n'est pas bornée...Allez y les trolls, acharnez vous sur le préfet, la dirlo de l'ARAS...Mais revenez pas trois en gms parce que vous avez oublié la plaquette de beurre et merde le pâté...Faut qu'on y revienne...Bande de co....s

60. Enirsem le 27/03/2020 07:02

Conférence au sommet sur la santé et les droits de l'homme à Tucson, Arizona, le 12 mars 2020....

Le Dr Thomas Cowan, M.D., émet l'hypothèse que l'histoire du coronavirus peut se répéter et être causée par la 5G.

Beaucoup croient avoir à faire à un complotiste toujours est-il que la ville ou il y a le plus d'antennes (10 000) au monde est WUHAN.

Dans tous les cas la 5G est cause de problèmes de santé graves et il va falloir entreprendre des actions ici à la Réunion contre cette saloperie avant qu'il y ait des antennes à tous les coins de rues .....

Les tests sur les rats sont édifiants =>

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29530389

61. 😷 le 27/03/2020 07:44

Je boss dans cette société avec une équipe qui travaille en situation d’urgence tous les jours !

vous n’imaginez pas le nombre de patients transfusés le nombre de médicaments urgent de prélèvements urgent que nous transportons chaque jours ...

62. kersauson de (p.) le 27/03/2020 08:22

pfffffffffffffffffff

ca devient USANT ces attaques contre les servoces de santé de la part de dupuy qui en a pourtant eu besoin ya qqs temps..

ARRET TIR sur l AMBULANCE



le jour ou tu en auras besoin ( et 80% des gens vt etre testés positifs) j je ne doute pas que tu seras traité avec chaleur.

63. jean jouhis le 27/03/2020 08:26

tous TOUS ces dires ont bien sur eté vérifié par Pieerrot976 ????

journaliste AU COMBIEN sérieux , professionnel ..

des sa naissance il pouvait dire a sa MOMAN qu il avait fait popo

64. pierre le 27/03/2020 08:27

pierrot

esy ce que comme pour ladoucette voit demandez la démission du responsable du chu ???