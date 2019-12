[Pierrot Dupuy] La Droite et le Centre réunis autour de Joseph Sinimalé

Le 01/12/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 838

Tous les ténors de la Droite et du Centre étaient réunis ce matin dans le restaurant "Chez Firmin", sur le Front de mer de Saint-Paul, pour soutenir la candidature de Joseph Sinimalé.



La salle était archi-comble : plusieurs dizaines de personnes ont dû rester à l'extérieur du restaurant où on avait installé 450 chaises. Ce qui fait dire aux organisateurs qu'il y avait environ 600 personnes présentes.



Autour de Joseph Sinimalé, on notait la présence des deux ténors de la Droite, Didier Robert pour Objectif Réunion et Michel Fontaine pour Les Républicains, mais aussi les sénateurs Nassimah Dindar pour l'UDI et Michel Dennemont pour La République en Marche, le député Jean-Luc Poudroux, le président du Département Cyrille Melchior par ailleurs 1er adjoint du maire sortant, et les maires Jean-Paul Virapoullé de St-André, Richard Nirlo de Ste-Marie et Daniel Pausé de Trois Bassins.



La renaissance de la plateforme de la Droite et du Centre



Face à la Gauche unie autour d'Huguette Bello, c'est donc la "plateforme de la Droite et du Centre", qui avait gagné tant de victoires électorales qui fait bloc, malgré quelques candidatures dissidentes.



Un sujet que n'a pas évacué Didier Robert dont on a connu par le passé la proximité avec Alain Bénard et Fabrice Marouvin, eux-mêmes candidats : "Je serai là à ton côté, a-t-il lancé à Joseph Sinimalé, et mon soutien est total, définitif et sans ambiguïté". Voilà qui avait au moins le mérite d'être clair.



Avant lui, Jean-Paul Virapoullé avait pris la parole : "Tout n'est certes pas encore réglé, mais la marche de l'union est en cours. On doit se réunir pour servir La Réunion", a lancé le maire de St-André.



"Son seul carburant : son amour des autres"



Michel Fontaine, de son côté, amis l'accent sur la personnalité de Joseph Sinimalé, quelqu'un qui "débute tôt le matin et finit tard le soir". Son seul carburant : son amour des autres".



Pour Cyrille Melchior, si on l'a fait en 2014 (NDLR : battre Huguette Bello), on peut le refaire en 2020". Et lui aussi s'est adressé aux candidats dissidents : "Il y en a qui me disent que le dépôt des listes, ce n'est qu'en février de l'année prochaine, qu'ils annoncent leurs candidatures mais qu'ils peuvent encore la retirer, à ceux-là je dis qu'il n'est pas trop tard. Je leur lance un appel : soyons unis car la force de l'union est irremplaçable".



"Ne pas remettre l'extrême-gauche à la tête de la mairie"



Didier Robert a préféré insister sur le fait qu'on "n'a pas le droit de remettre en place l'extrême gauche. Vous vous rappelez comment c'était quand elle était maire? Il ne faut pas recommencer". Et il a fini son intervention par une pique à l'adresse d'Huguette Bello, sans jamais la citer : "Il est inadmissible, et ça doit être dénoncé, qu'elle ait déclassé entre 2008 et 2014, 45 hectares de terrains au bénéfice d'un des groupes les plus puissants de La Réunion". Etaient visés les terres de CBO Territoria appartenant à l'époque à Jacques de Chateauvieux...



Joseph Sinimalé a été comme il se doit, le dernier à intervenir sous les vivats de la foule. Il a mis en avant son bilan en matière par exemple de construction et de réfection des écoles, mais aussi de logements. "Pourtant, a-t-il reconnu, de nombreuses familles sont encore en attente d'une habitation".



"J'ai entendu vos souffrances, vos doléances, a-t-il lancé. Avec vous, on fera", a-t-il conclu.



