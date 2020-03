[Pierrot Dupuy] La suspension d'un directeur de santé ? Il y en a pourtant déjà eu à La Réunion...

Commentaires (67)

1. Gaba le 27/03/2020 00:58

Vous croyez vraiment que Ladoucette va être virée parceque vous le demandez?? Ha ha. Ici en France, ce genre de tempêtes dans un verre est le cadeau de nos soucis. Concentrez votre énergie sur le covid-19, le reste n''est pas de votre niveau

2. Lauret le 27/03/2020 03:07

Pierrot, arrêt a ou

3. Tommy le 27/03/2020 04:38

Pierrot, trape un feuille tire dessus

4. MôveLang le 27/03/2020 06:20

Oui, mais, ladoucette est une française certainement un ami du macron et donc intouchable, à moins que...

Eh! Oui, si elle tombe, le préfet aussi devrait être viré, et puis d'à.s les colonies leurs conneries ne risquent pas de faire du bruit à Paris

5. Cimendef le 27/03/2020 06:25

Les excuses de Gérard étaient plus que légères et les tribunaux lui ont donné tort. Vos petites allusions racistes commencent à peser.

6. Diktator le 27/03/2020 06:59

la faire remplacer changera quoi ?



faut prendre patiente...elle sera mutée, billot sera remplacée, chieze mis à la retraite anticipée.



la question demeure de savoir comment si des contrôles de l'état du stock ont été fait régulièrement..et si non pourquoi.

7. jp le 27/03/2020 04:07

ca devient de l acharnement...

8. Colombo le 27/03/2020 04:16

Toujours chercher à faire le buzz !

9. REA le 27/03/2020 07:30

Mr Pierrot

Mi comprend oute point de vue et reusement ou nana la possibilité de donne des informations à la population.

Mais ban’ moune la lé protégé ça !!!

Et nous, ben dans le baba pou nou. Décevant tout ça

10. Sarah974 le 27/03/2020 04:37

Quand monseigneur Dupuy devient vieux et sénile, ça donne ça, un article de daube sur la directrice de l'ARS...!

Quel sera le débat de demain matin et quel sera son article en ces temps monotone où il n'a rien à se mettre sous la dent !

11. cloclo le 27/03/2020 04:55

Pierrot faut pas rêver...

A ez vous déjà vu un membre du gouvernement macron être revoquer? non.. il n y a pas de raison.....Ladoucette ne sera ni renvoyé ni démissionnaire... Vous n avez toujours pas compris ils sont embauchés pour leur inefficacité...et surtout pour leur aptitude a mentir.... Ce sont des acteurs...ils font de la figuration....

Avez vous entendu un seul membre du gouvernement dire qu ils n ont pas de masque ?

non...!! Ils ont argué des arguments fallacieux..cela ne sert a rien... vous riquez rien...ils ont mis lan vie des gens en danger...et y en a qui commence a subir les consequences de leur efficacité......c est triste mais c est comme ça..





Mon post ne sera pas publier comme d habitude.



12. un con finé. le 27/03/2020 08:05

Bonjour,

An regret de vous dire que lire votre article de beau matin m'exaspère quelque peu. Vous ne me semblez pas vous aussi, avoir une grande compétence à apporter aux lecteurs une information objective et nécessaire pour franchir au mieux cette pandémie. ce torchon d'article pue la merde MR DUPUY!!

On aimerai bien lire autre chose que ça dans un journal !

Bon confinement et ensemble jusqu'au bout !!

13. Thierry le 27/03/2020 05:06

Pierrot Dupuy, démission ? Car des boulettes, provocation, incitation à la haine et des articles de très mauvaise qualité. Beaucoup de reunionnais le pense. Allez prenez vos responsabilités !

14. tout simplement le 27/03/2020 05:24

La révocation sera la meilleure des choses qui pourrait lui arriver . Professionnel de santé incompétente , non seulement pour ses masques , mais sur plein d autres sujets dont elle connaît très bien ses dérapages. Cette fois ci ma caisse est pleine , et il y a plein d autres personnes compétentes qui dans des cas pareils seraient j en suis certain à la hauteur de la mission confiée .

15. kersauson de (p.) le 27/03/2020 08:28

TIRE BIEN sur l ambulance dupuy93

pfffffffffffffffffff

ca devient USANT ces attaques contre les services de santé de la part de dupuy qui en a pourtant eu besoin ya qqs temps..

ARRET TIR sur l AMBULANCE ! elle risque de finir en corbillard !!



le jour ou tu en auras besoin ( et 80% des gens vt etre testés positifs) j je ne doute pas que tu seras traité avec chaleur.

16. La vérité vraie... le 27/03/2020 08:38

Tous ces gens se connaissent. Les directeurs de cabinet, d''agences publiques (ARS, pôle emploi, CAF, Académie). Le grand ménage doit être fait mais quand ? La, ils pensent tous a se sauver les fesses. La colère gronde...

17. Joseph le 27/03/2020 09:08

Les faits reprochés au Dr Gérard sont sans commune mesure aussi nombreux et graves que ceux reprochés à Ladoucette.

Il y a quelque chose qui bloque quelque part, sa mise à pied qui ne vient pas cache d'autres scandales, c'est pas possible autrement.

Elle a peut être des dossiers sur des personnes plus haut placées qu'elle, je ne vois pas autrement.

18. doudou le 27/03/2020 06:11

Pierrot. C’est vrai qu’elle commet de graves erreurs. Mais pour le moment la priorité ce n’est pas sa démission. L’urgence c’est de lutter contre cette pandémie !

19. SOMANKE le 27/03/2020 09:18

En ce temps là, le Dr Gérard menait une lutte acharnée contre le monopole d’Air France et donc la captivité des Réunionnais. Si je me fie à ma mémoire la sanction qui lui a été infligée n’est pas étrangère à son activisme associatif. ...à voir

20. Une soignante le 27/03/2020 09:20

Monsieur Dupuy de grâce aidez nous à combattre ce virus mais non à faire tomber la directrice de l’ARS .

Faites de zinfos un vecteur d’informations utiles.

Les comptes se règlent après.

21. Dr anonyme le 27/03/2020 09:20

Je me souviens du scandale du sang contaminé. A l'époque un collègue me raconte que son épouse, directrice du centre de transfusion sanguine départemental reçoit des ordres parisiens inacceptables : accepter le sang des prisonniers sinon vous êtes virée. Elle prendra sa retraite. Entre temps BK est devenu Ministre et il nomme un chirurgien à la tête de la transfusion qui va sans tarder mettre un terme à ces graves imprudences.



Bravo mon-caprice ! Il était temps. Qui mettre à la place de Ladoucette ? Un médecin à poigne. Le scandale c'est 500000 tests par semaine en Allemagne (Il lui faudra 160 semaines à moins de passer à 2 millions de tests par semaine) mais 5000 tests par semaine en France. Pourquoi ? De la faute des fonctionnaires tout pouvoir sur la santé !



Après la crise, il faudra bien que l'Europe (dirigée par Ursula von der Leyen médecin elle-même) fasse le diagnostic différentiel et prenne des décisions européennes dont on peut espérer une amélioration voire une révolution chez nous.

22. THOR le 27/03/2020 09:27

Tu as raison Pierrot mais raison faut garder en ce moment même si elle est incapable je ne pense pas que c'est la priorité de Paris ou du Préfet (ben lui l'est pas plus meilleur !) de virer les incompétents, on verra après (malheureusement) on va pas oublier et tu seras là pour nous faire une piqûre de rappel garde ton énergie pour que ton équipe et toi même continuent à nous informer (pas confiance aux médias officiels pour poser les bonnes questions.....) Bonne continuation.

23. chikun le 27/03/2020 09:27

" Bernard Kouchner en l'occurrence, n'avait pas hésité à couper la tête d'un haut directeur en poste à La Réunion. Il est vrai qu'il s'agissait d'un Réunionnais. "

Sacré monsieur Dupuy ; aujourd'hui il se pose en victime réunionnaise (rires) . Il me fait bien rire, encore plus que le pseudo pisse-vinaigre numérique... Hein?! Hein!?

Hier c'était "retourne en france la douzcette ! (rires)

Il n'en rate pas une .

24. REA le 27/03/2020 09:29

@ Doudou

Suis d’accord avec vous, entièrement.

Mais on lutte avec une incompétente qui ne fait rien contrôler avant d’agir ? On va gagner la lutte comme ça ?

Enfin c’est juste une réflexion mais la lutte est nécessaire bien sûr

25. Encore? le 27/03/2020 09:40

Mr D.Je ne soutiens pas la directrice de L'Ars. Cependant je sais que .quand le navire tangue, coule, le capitaine doit rester jusqu'au bout!On tire les conséquences des actes après.Pourquoi tous ces article à charges ?votre Conscience ou des voix ?

26. Modeste le 27/03/2020 09:44

oh Dupuy arrêtez de vouloir faire du sensationnel et de tirer à boulet rouge sur tout ce qui bouge, cela devient lassant vos polémiques à deux balles! on a d'autres préoccupations , et principalement l'ampleur que prend cette épidémie avec ces drames, alors inutile d'attiser les foules sur des sujets stériles!

faites nous svp des infos de meilleurs qualité pas du la di la fé !

27. DAN RUN le 27/03/2020 09:46

Le cas de ce médecin est plus en amont quand on sait qu'un irresponsable , laurent fabius n'a pas pris ses responsabilités ex 1er ministre de françois mitterrand , socialiste !!!

Le cas de ladoucette sera réglé en temps et en heure . Pour le moment , restons en confinement .

28. IXE le 27/03/2020 10:03

Monsieur Dupuy,



Il appartiendra à toute personne exposée et contaminée de démontrer - je dis bien démontrer - une éventuelle insuffisance professionnelle de cette responsable. Vous n'en faites pas partie, jusqu'à preuve du contraire.

La démonstration illustrera, par exemple, de quelle manière l'absence ou l'inadéquation du dispositif de protection (EPI) aura favorisé la contamination. Vous comprenez dès lors, en votre qualité de juriste, que l'engagement de la responsabilité pénale de l'employeur - pour ceux qui doivent travailler - est le préalable à toute action contre elle.



Une personne actuellement confinée et contaminée devra démontrer qu'elle a parfaitement respecté les règles édictées par la législation (et non les la-dit-la-fé sur ce que nous croyons avoir compris en matière sanitaire). Comment ?



La gestion de cette crise aurait-elle pu être meilleure, plus efficiente ? Sans nul doute !

Les institutions en charge de la protection sanitaire peuvent-elles améliorer le tir ? Incontestablement, mais les moyens pour le faire (les EPI) sont censés venir de Paris. Qu'une collectivité locale ait fait le choix de raccourcir les circuits et délais d'approvisionnement est une excellente chose: la prirorité pour le moment est de PROTEGER. Les soignants, mais également l'ensemble de la population !



Chaque personne protégée (soignants et population) est un vecteur de moins !!!



Tout le reste relève d'une forme de populisme vengeur dont votre plume est indigne. Nous sommes tous agacés car l'on aurait pu mieux s'y prendre, si l'on se souvient que beaucoup avaient lancé l'alerte à une époque où nous pouvions encore anticiper.

29. En passant le 27/03/2020 10:05

Nombreux commentaires sont incroyables .

C' est à M. Dupuy qu' on s' en prend , mais de qui se moque- t-on?

J' ai déjà répondu sur l' acharnement mais il est nécessaire de rappeler que chaque jour amène une affaire de plus à inscrire à la charge de cette direction ?

Et rapporter ces affaires seraient de l' acharnement ? Et ce sont ces personnes qui osent donner à M. Dupuy des leçons de déontologie ? de qui se moquent-elles ?

Ou pire faut- il croire , sans verser dans le complotisme aucun , que si on nettoie l' ARS , trop d' affaires , trop de complicités , risquent d' être révélées ?

A- t-on lu ce matin l' entretien de la Ministre d' O- M sur cette énième affaire de l' ARS ?

Va-t-on l' accuser de je ne sais quoi ?

Maintenant rappeler que Docteur Gérard est réunionnais ne relève en rien d' un venin racisme qu' on voudrait inoculer ?

Les Hauts Fonctionnaires, comme d' autres , ont des réseaux , toujours politiques même s' ils s' en défendent , et d' Écoles. Et plus ces Écoles sont dites" grandes" plus la combinaison complicité d' École et affinités politiques sont redoutables .

Le Docteur Gérard n' avait pas accès, par son itinéraire et son appartenance , à ces réseaux , et notamment au réseau Kouchenerien , socialiste tendance opportuniste , qui passera ensuite avec armes et bagages chez Sarkozy , puis comme on le sait chez Macron .



En quoi évoquer cela c' est instiller du racisme CIMENDEF ?



La langue française comprend un vocabulaire suffisamment étendu pour argumenter et le recours à la vulgarité de ceux qui s' en prennent à M. Dupuy , en raison de son travail , nous révèle la faiblesse de leurs positions .

Nous sommes en État d' Urgence absolue , la conduit CONTINUE de la direction de l' ARS nous menace dans notre existence.

Le travail de la presse est de rendre compte de cela et de l' exposer ., c' est sa responsabilité .

Merci à M. Dupuy et à Zinfos pour leur travail , merci par avance à M. Tiller pour son édito de demain et au Jir pour leur travail .

Cette direction de l' ARS doit être suspendue , le gouvernement a les moyens de la suspendre , le Préfet est un Préfet de Région , il peut disposer des ressources nécessaires pour exercer la tutelle de l' ARS .



En tout cas merci à Zinfos de publier ces posts quelque fois d' une grande vulgarité , et souvent avec une argumentation surprenante qui s' en prennent à M. Dupuy et à son site et merci à Zinfos dans le même temps de poursuivre son travail .

Ces deux attitudes vous honorent .



Merci encore.

30. JORI le 27/03/2020 10:06

Dans quelques mois, les réunionnais auront oublié. C''est comme en politique, toujours à râler, mais on remet les mêmes, voire même les plus condamnés par la justice.

31. QQ la praline le 27/03/2020 10:16

Mr DUPUY s'il vous plait, arrêtez de vous prendre pour Zorro.. Vous n'avez pas autre chose à commenter de l'actualité que de vous acharner à faire ce genre d'articles sur cette femme, qui à n'en pas douter, sera sanctionnée le moment venu....???? Y en a marre de vos chroniques à deux balles... C'est quoi votre problème ek cette nana ??? Elle a refusé vos avances ????

32. IXE le 27/03/2020 10:29

29.Posté par En passant le 27/03/2020 10:05



La réponse à cette problématique ne peut effectivement venir que du politique, sous la pression populaire...à maîtriser malgré tout.

33. Article nul et inutile ! le 27/03/2020 10:34

M. DUPUY, vous vous prenez pour qui pour demander la démission de la directrice de l'ARS. Vous vous connaissez en politique de prévention ? Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Agissez en adulte intelligent sans râler en permanence. Votre torchon ne fait qu'attiser le feu de la panique populaire.

34. Armand GUNET le 27/03/2020 10:43

J'ai le devoir d'informer les zinfonautes en général et Cimendef, en particulier, que le Dr Gilbert Gérard a été blanchi de TOUTES les accusations qui avaient été portées contre lui.

35. alex 97427 le 27/03/2020 10:46

Assez. On verra ça plus tard

36. louis le 27/03/2020 11:07

il faut arreter de mettre l'huile sur le feu et d'en rajouter chaque jour un bidon d'éssence

on fera le bilan à la fin de l'épidémie et on tirera les conséquences

et là chacun en rajoute une couche encore une couche

37. Igard PAZOT le 27/03/2020 11:29

mettre un âne pour remplacer une mule?



on a vraiment d'autres choses à faire,



tiens dupuys, voici une application de calculs distribués qui mériterait BEAUCOUP plus de visu, que tes ragot de comptoir:



https://foldingathome.org/

38. Carlota porsa le 27/03/2020 11:30

Mon dié seigneur.....ça y est je comprends enfin les vraies raisons de cette campagne anti Ladoucette, et comme on pouvait le craindre quand Pierrot enfile sa combinaison XXXL de Superman péi les motivations réelles sont particulièrement minables !





Tout ce merdier en pleine crise alors que l'heure n'est pas aux reproches ou à la division.....tout ce ramdam car Pierrot veut venger un vieux crime commis à l'encontre d'un réyoné....et un crime de lèse réyoné ça ne se pardonne pas, les gros blancs ont aussi un gros cœur !





Peu importe que son copain à l'époque ait fait visiblement n'importe quoi, de son propre chef ( a contrario de Ladoucette qui elle obéit à Paris visiblement) .....il s'en est très bien tiré ce docteur péi, une plainte pour homicide involontaire ou pour mise en danger de la vie d'autrui était tout à fait envisageable vu les manquements graves commis.

39. oté la Réunion le 27/03/2020 11:39

Je vous soutiens dans vos dires, Monsieur Dupuy et merci de faire votre métier de journaliste en toute liberté!

Rien que les interviews et point-presse de Madame la directrice de l'ARS démontreront son incompétence, son mépris pour les Réunionnais et ses mensonges dans la gestion de la crise! Il y a des preuves...

Nous n'avons pas la chance d'avoir Madame Voynet (de l'ARS de Mayotte) qui a été ministre!

Ladoucette n'est pas un cadeau selon Midi Libre:

https://www.midilibre.fr/2014/09/16/nimes-martine-ladoucette-a-pris-ses-fonctions-a-la-tete-de-l-hopital-caremeau,1051610.php

Mais bon, comme dit Madame Ségolène Royale, ce ne sont pas les meilleurs que l'on envoie dans les DOM!

ERRARE HUMUM EST, PERSEVERARE DIABOLICUM

40. Papin le 27/03/2020 11:55

Une pétition pour que DUPUY se calme ? Cela devient exaspérant. Ce n’est plus de l’acharnement c’est de l’obsession...

41. En passant le 27/03/2020 12:00

Carlota porsa



Il vous en faudra plus pour convaincre celles et ceux qui ont deux sous jugeote et savent lire(Commentaire de Gunet )

Mais votre constance à tirer vers le bas les échanges est à signaler

42. Choupette le 27/03/2020 12:04

"On me l'avait présenté comme quelqu'un à poigne".



Oui mais voilà, l'air ne fait pas la chanson.



Et c'est en haut du mur qu'on reconnait le maçon ... .



_________________________________



8.Posté par Colombo



Et ça marche, on dirait ... .





10.Posté par Sarah974



La soupe est décidément trop bonne pour essayer de sauver ainsi sa place ... .



18.Posté par doudou



Il ne peut y avoir 2 directeurs pour le même poste.



25.Posté par Encore?



Allez dire ça au capitaine du Costa Concordia ... .

43. Bebert54 le 27/03/2020 12:43

Mr Dupuy, merci de songer à nous apporter des articles moins lobotomisés.

Ces temps derniers , vous signez votre naufrage.

44. MICHOU le 27/03/2020 13:29

Elle fera comme beaucoup, fera semblant de postuler ailleurs avec promotion. Pour le Docteur Gérard, l'Administration ne fait pas de vagues, elle reclassé, mais quand elle a décidé d'avoir la peau de quelqu'un , elle s'accrochera comme une sangsue jusqu'au bout, elle est tenace et ne lâchera jamais

45. MICHOU le 27/03/2020 13:32

A 39 Mme ROYAL n'a jamais dit ça, elle a dit qu'on envoyait pour recaser certains qu'on ne voulait pas dans l'hexagone, pas que tous ceux qui venaient à la RÉUNION, étaient des recasés, ce n'est pas du tout la même chose

46. PEC-PEC le 27/03/2020 13:33

La virer comme l'a déjà fait Macron avec le préfet de police de Paris et la semaine suivante revoir ce personnage à un poste encore plus élevé dans une autre administration ! ! ! Rien ne change dans notre pays.

47. MICHOU le 27/03/2020 13:39

C'est étonnant cette charge récurrente contre Pierrot DUPUY, où on lui reproche toujours tout et son contraire, quand c'est Élise LUCET, Médiapart, Le Canard enchaîné, on se précipite, on salue le courage. Décidément le travail péi a encore un long chemin à parcourir avant d'être reconnu à sa juste valeur

48. Domi le 27/03/2020 14:04

Post 39

Quand allez- vous bougez votre cul ( enfin pour vous ce n’est plus possible) mais celui de vos enfants pour qu’enfin on puisse trouver des gens qui seraient capables de diriger les grands services de l’Etat ici et ailleurs .

49. "VIEUX CREOLE " le 27/03/2020 14:07

LA PROCÉDURE JUDICIARE LÉGALE A ÉTÉ TOUT SIMPLEMENT RESPECTÉE ! IL N(Y AVAIT DONC RIEN A REDIRE MONSIEUR DUPUIS ( hier c 'etait le Docteur Gérard , aujourd'hui c'est Madame Martine Ladoucette ) . . . . - J'attends donc avant de faire des commentaires pour le moins prématurés et " tout à fait personnels" ! ! !



____ Si " ARMAND GUNET" ("POST 34 ) DIT VRAI cela prouve que toute la procédure judiciaire Française a étt être appliquée ET Alors . . . 'ON SE TAIT CAR " LA LOI EST ALORS LA LOI DE " TOUS "LES Citoyens qui est appliquée ! ! ! .

!

50. chistophe le 27/03/2020 14:23

Dans la maçonnerie on s'entraide même si la mort est en face

Dans ce cas , LA DOUCETTE est bien placée , elle détient les rênes du char qui entraine rapidement les malades vers le cimetière

Qu'on la laisse , c'est ce que fait le préfet et même la ministre des outres mers

Encore très protégée par le ministre de la santé

Il y a t'il un seuil de vivant pour notre REUNION ??????

voila la question

51. Red BULL le 27/03/2020 14:31

M.Dupuy.

Que vous pensiez que la gestion de cette dame est catastrophique, qu'elle est nulle etc... Pourquoi pas, ceci est votre opinion.

Par contre demander sa démission, sa suspension, vous me faites rire. Dans ce cas là, demandez, aussi la suspension ou la démission de tous les élus locaux, y compris au département et la région suite à bons nombres d'affaires. Mais bon ,pas les copains.

Mais le pire, c'est votre victimisation et vos propos limites racistes qui m'exaspèrent.

Pauvres petits réunionnais méprisés, de seconde zone etc..

Croyez vous que dans l'EST ou en Ile de France cela est mieux géré ?

La gestion de cette crise est pitoyable dans bien des domaines, mais aujourd'hui l'heure est à la gestion des malades, au soutien des soignants et des familles. Non pas à vos analyses foireuses de cette situation.

Cette dame rendra, comme d'autres, des comptes en tant voulu.

52. Biboulette le 27/03/2020 14:36

Il y a des erreurs oui, mais vous tombez dans le harcèlement !

Ça suffit

Je ne vous lis plus c’est terminé!

Gardez votre haine

Signée

Une soignante

53. Bleu outre mer le 27/03/2020 15:48

57.Posté par PEC-PEC

D'accord avec vous est c'est la le problème ils ont une promotion ou avantage. Le précédent directeur de la DAC-OI à été envoyé ici. A peu près 10.000€ + voiture de fonction + logement de fonction refait à neuf. La nouvelle qui est ici même topo...........

Le souci de l'ARS c'est que cette agence n'est pas indépendante, surtout si nous voulons une agence fiable......

La viré maintenant pas sur que cela est le bon moment, parce que il n'y a pas qu'elle ........

54. Warren le 27/03/2020 15:53

Post 46: helas oui voilà comment ça se passe dans notre République. Peut on y faire qq chose? Je ne pense pas. Ladoucette doit tres certainement rire tous les jours si elle nous lit.

55. Warren le 27/03/2020 15:57

Perso,jepense qu heureusement existe encore des journalistes comme Zinfos qui tapent dans le mille. Encore une fois souvent il n y a pas de fumée sans feu. Ce n est pas de l'acharnement allons!Elle n est pas obligée de rester si elle se sent touchee