[Pierrot Dupuy] La tache d'Ericka Bareigts s'annonce difficile

Le 08/01/2020 | Par Pierrot Dupuy | Lu 777

Les raisons du renoncement de Gilbert Annette

C'est dans ce contexte qu'arrive Ericka Bareigts

C'est maintenant officiel : c'est bien Ericka Bareigts qui mènera la liste de la Gauche aux municipales à Saint-Denis.Zinfos avait été le premier à vous en annoncer la possibilité dès le 14 novembre dernier et à nouveau le premier à vous en donner la primeur de façon certaine dès lundi dernier Contrairement à ce qu'il aime à raconter, Gilbert Annette quitte la mairie avec un bilan catastrophique. Et un peu à la manière d'un François Hollande, il préfère renoncer à se présenter plutôt que de subir l'humiliation d'être battu à plate couture.À son passif, il y a tout d'abord le projet d'Espace Océan au point mort depuis de nombreuses années et qui ne verra plus le jour, laissant un trou béant au centre-ville de Saint-Denis. Tout en ayant creusé un trou financier de plusieurs dizaines de millions d'euros à la SODIAC (entre le dernier passif d'au moins 16 millions d'euros et l'augmentation de capital de 12,85 millions en 2016), banqueroute qui a obligé Gilbert Annette à brader pour une bouchée de pain le patrimoine immobilier de la ville à une filiale de la Caisse des Dépôts. Ce faisant, la mairie perd le contrôle de sa politique urbanistique et immobilière...L'échec est tout aussi patent en ce qui concerne NEO, la Nouvelle Entrée Nord au débouché de la NRL en panne là aussi depuis plusieurs années. Gilbert Annette a tenté un chantage envers la Région : "Tu me donnes 450 millions d'euros pour financer l'intégralité de l'aménagement du front de mer (pour 4km de tracé alors que les mêmes élus socialistes font des gorges chaudes pour les 1,6 milliards des 12 km de la NRL...) qui est de la responsabilité de la mairie, sinon je te bloque ta sortie de la NRL". Bras de fer perdu puisque Didier Robert n'a accepté de prendre à sa charge que la partie Région. Mais au final, ce sont les Dionysiens qui en feront les frais puisqu'ils devront supporter pendant au moins deux ans de monstrueux embouteillages du côté du Barachois alors que la NRL sera finie et que les travaux de NEO seront toujours en cours. Travaux qui auraient été concomitants si Gilbert Annette avait fait comme Vanessa Miranville à La Possession et trouvé un accord équilibré dès le début des négociations.Ne parlons pas des magouilles qui sévissent à tous les étages de la mairie au profit d'un clan ou de proches, ni de l'activité économique qui est au point mort (la dernière zone d'activité doit remonter à l'ère d'Auguste Legros...), ni du centre-ville qui se meurt, ni du front de mer qui semble appartenir à un pays sous-développé d'Afrique, ni de l'absence d'animation pour les jeunes le soir... J'en passe et des meilleures !À elle reviendra la tache d'essayer de faire oublier le bilan de son beau-père et de faire croire aux Dionysiens qu'avec elle, tout va changer.Sauf qu'elle aura du mal à faire oublier qu'elle a été aux commandes et très active aux côtés de Gilbert Annette pendant toutes ces années. Ericka Bareigts était en fait depuis déjà un moment la véritable patronne de la ville, Gilbert Annette préférant se livrer à diverses activités comme le yoga, la natation ou la découverte du djembé...Tout comme elle aura du mal à occulter son absence de bilan à l'époque où elle était ministre. Qui se souvient encore de ses promesses quand elle avait présenté sa loi d'Égalité réelle. Quelques années après, qu'en reste-t-il? Quelqu'un a vu quelque chose changer dans sa situation grâce à cette loi?Alors, il lui restera quoi? Pas grand-chose. Peut-être l'espoir de faire croire qu'avec elle, tout sera différent de ce qui a existé durant les mandats de Gilbert Annette. Ce n'est pas gagné. Et pas sûr que ce soit suffisant pour convaincre les électeurs...