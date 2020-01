[Pierrot Dupuy] La vérité sur les chiffres de l'emploi à La Réunion

1. agent 0 le 31/01/2020 17:30



Du coup, on ne peut pas toujours dire qu'une baisse du taux de chômage signifie obligatoirement qu'une société se porte mieux. Ça peut aussi camoufler une société où les pauvres sont encore plus pauvres. Alors qu'une hausse du taux d'emploi, c'est toujours une bonne nouvelle.

L’indice de développement humain (IDH) «est un indice statistique composite, créé par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en 1990 pour évaluer le niveau de développement humain des pays du monde. L’IDH se fonde sur trois critères majeurs : l’espérance de vie, le niveau d’éducation et le niveau de vie.»



L’IDH est connu au Canada grâce entre autres à Jean Chrétien qui, en se servant de ses résultats, aurait dit à plusieurs reprises que le Canada est le «plus meilleur pays du monde» (en fait, je ne trouve aucune source fiable sur le fait que M. Chrétien aurait vraiment dit «plus meilleur», se contentant de «meilleur»…). Il est vrai que le Canada s’est classé premier plusieurs années consécutives selon cet indice vers la fin des années 1980 jusqu’au milieu des années 1990.



Le présent billet vise à préciser la contribution d’Amartya Sen dans la conception de cet indice. Il fut en effet un des principaux concepteurs de l’IDH et a d’ailleurs reçu le Prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel (appelé communément et erronément «prix Nobel d’économie») en 1998, en partie en raison de sa contribution à l’IDH. Pour ce billet, je me baserai en grande partie sur un document de Maroine Bendaou diffusé sur le site Économie autrement, intitulé Des travaux d’Amartya Sen à l’indice de développement humain.



Sen et l’approche des capabilités



Pour bien comprendre comment Sen en est arrivé à développer l’IDH, il faut tout d’abord aborder l’approche des capabilités, qui représente selon moi sa contribution théorique la plus importante. Sen a en effet toujours contesté l’utilitarisme des néoclassiques – plus particulièrement l’optimum de Pareto («état de la société dans lequel on ne peut pas améliorer le bien-être d’un individu sans détériorer celui d’un autre.») – et même la notion des biens premiers de Rawls.



En fait, Sen et Rawls s’entendent que la justice repose sur la possibilité de tous de pouvoir se réaliser, choisir la vie qu’ils veulent mener. Toutefois, Rawls considérait que cet objectif peut être atteint grâce à un ensemble de «biens premiers». C’est justement là-dessus que Sen s’éloigne de Rawls. Il considère en effet que la «capabilité» de transformer des biens en liberté de choisir la vie qu’on veut mener varie grandement selon les individus. Ainsi, la liste de biens premiers nécessaires pour se réaliser, y compris pouvoir participer à la vie de la société, peut être très différente d’une personne à l’autre. Un invalide aura par exemple besoin de plus de ces biens et de biens différents qu’une personne en santé.



Sen reproche aussi à Rawls de trop se concentrer sur les moyens d’atteindre la liberté (avoir accès aux biens premiers) et pas assez sur les possibilités effectives d’une personne de se réaliser. L’important n’est pas ce qu’une personne accomplit (elle ne l’a pas nécessairement choisi), mais ce qu’elle peut accomplir, de façon à ce qu’elle puisse vraiment choisir ce qu’elle veut accomplir selon ses goûts, ses préférences et ses aspirations.



«Sen utilise souvent l’exemple d’un individu jouissant d’une certaine aisance matérielle, qui choisit volontairement de jeûner. Si l’on s’en tient à la nourriture, cet individu adopte le même fonctionnement qu’un autre qui est contraint à la famine, à la différence que le premier dispose d’un ensemble-capabilité nettement différent; il a le loisir de se remplir la panse s’il en a envie, ce qui n’est pas le cas du second.»



Il y a de nombreuses raisons qui expliquent pourquoi nous ne possédons pas tous les mêmes «capabilités» de transformer un ensemble de ressources données en réalisations :



«les facteurs personnels de conversion, comme la condition physique, le sexe ou l’aptitude intellectuelle d’un individu, ou encore les facteurs sociaux de conversion, comme les politiques publiques, les normes sociales ou religieuses, les pratiques discriminatoires, l’existence de rôles sexués, les hiérarchies sociétales, les relations de pouvoir, et aussi les facteurs environnementaux de conversion telle l’influence du climat ou de la géographie.»



De l’approche des capabilités au développement de nouveaux indicateurs



«Dans le modèle senien, les ressources, biens et services ou droits octroyés par l’État sont examinés en fonction des réalisations qu’un individu peut accomplir grâce à eux»



Si un grand nombre de facteurs peuvent influencer la capabilité des gens de transformer des ressources en réalisations, Sen croit qu’elle dépend «avant tout d’une configuration économique, sociale et politique.»



«Par exemple, l’existence de services d’éducation, de santé ou autres multiplie la liberté substantielle qu’ont les personnes de vivre mieux. Ces services influent sur la qualité de vie individuelle (suivi médical, prévention de la morbidité évitable et de la mortalité prématurée) et favorisent également une participation plus effective aux activités économiques et politiques.»



Pour pouvoir développer un indicateur qui puisse «mesurer la qualité de vie ou les capabilités, voire la liberté réelle» Sen rejette d’emblée les méthodes qui prévalaient à l’époque et encore maintenant, comme le PIB :



«Lorsque l’on tente d’évaluer ces derniers éléments par le PNB, soutient Sen, l’on verse inéluctablement dans le «jugement» en accordant un poids à certains critères plutôt qu’à d’autres. Il ajoute même que de toute façon, une évaluation fondée strictement sur le revenu réel est limitée, car elle «impute un poids direct égal à zéro, à toutes les variables autres que les possessions (en particulier, à des variables aussi décisives que la mortalité, la morbidité, l’éducation, les libertés, et les droits reconnus).»



Je me permettrai ici de préciser que le revenu réel ne permet même pas d’évaluer les «possessions» de quelqu’un. En effet, le revenu est un flux qui représente ce qu’on reçoit dans une période donnée (en général un an), tandis que les possessions sont un stock qui représente tout ce qu’on a accumulé. On peut très bien, au cours d’une année donnée, avoir un revenu élevé et peu de possessions et vice-versa. Cela dit, voici ce qu’il propose



«D’un point de vue méthodologique, il est nécessaire d’assigner, à chaque composante de la qualité de vie (ou du bien-être) son propre poids d’évaluation, et cela d’une manière explicite, puis de soumettre les poids ainsi définis à la discussion publique et à l’examen critique. Le choix des critères destinés à l’évaluation suppose des jugements de valeur et, le plus souvent, des jugements sur lesquels il n’est pas possible de parvenir à un accord. (…) Bien entendu, il s’agit d’une question centrale dans la définition de la base d’évaluation des politiques publiques.»



Bref, il propose quelque chose qu’il sait presque impossible à réaliser. Ce qui n’empêche pas son raisonnement d’être impeccable et démocratique!



Le développement humain et son indicateur



Comme on peut le déduire des paragraphes précédents, Sen est peu intéressé à limiter la mesure du bien-être à la seule la croissance économique, qui est un objet quantitatif calculé à partir de l’augmentation du PIB d’une année à l’autre, mais il l’est bien davantage par le développement, qui est «un objet qualitatif et irréversible, qui s’observe sur une plus longue période».



L’IDH est loin d’être le premier indicateur qui tente de regrouper des variables autres que monétaires à un indicateur, mais les tentatives précédentes n’ont pas eu d’impact significatif. Le succès de l’IDH s’explique sûrement par le fait qu’il ait été diffusé par l’ONU, et surtout qu’on ait pris soin de bien définir son objectif, soit de mesurer le développement humain. Pour mesurer quelque chose, encore faut-il le définir, ce qu’a fait le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) :



«Le développement humain est un processus qui conduit à l’élargissement de la gamme des possibilités qui s’offrent à chacun. En principe, elles sont illimitées et peuvent évoluer avec le temps. Mais quel que soit le stade de développement, elles impliquent que soient réalisées trois conditions essentielles : vivre longtemps et en bonne santé, acquérir un savoir et avoir accès aux ressources nécessaires pour jouir d’un niveau de vie convenable. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, de nombreuses possibilités restent inaccessibles.»



On voit dans cette définition l’empreinte de Sen par la mise en application de son concept des capabilités.