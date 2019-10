[Pierrot Dupuy] Le Canard enchainé en remet une couche sur Annick Girardin

Revenons sur les premières informations de la semaine dernière . Le journal satyrique avait épinglé le compagnon de la ministre des Outre-Mer pour une série de marchés qu'il avait facilement remportés à Saint-Pierre et Miquelon.Jean-François Vigneau, c'est le nom du compagnon de la ministre, s'était vu attribuer un marché en juillet 2013 par le service de l'Aviation civile de Saint-Pierre et Miquelon pour le gardiennage de la station Galileo, le concurrent européen du GPS américain, pour un montant de 792.702 euros sur trois ans. Détail piquant : il était le seul à avoir soumissionné.Beaucoup plus embarrassant, le Canard avait révélé qu'au moment du lancement de l'appel d'offres, Jean-François Vigneau ne possédait ni la société, ni les habilitations nécessaires. La société GSI avait été créée quelques jours plus tard et les habilitations avaient été obtenues en un temps anormalement court auprès du ministère de l'Intérieur, alors que sa compagne était députée de l'archipel. Elle allait devenir ministre de François Hollande l'année suivante.Trois ans plus tard, nouvel appel d'offre pour le même marché arrivé à terme. Mais cette fois, il est stipulé que le postulant doit présenter des expériences dans le secteur de la sécurité au cours des trois dernières années. Coïncidence heureuse : c'est exactement le profil de la société GSI et elle est même la seule à pouvoir répondre à des critères aussi exigeant sur le territoire de Saint-Pierre et Miquelon. Résultat : elle est encore la seule à candidater et est donc logiquement retenue pour un marché revu à la hausse de 882 648 euros hors taxes.Le dernier marché remporté par GSI pour contrôler les passagers à l'embarquement à l'aéroport l'aurait également été sans concurrence, pour un montant de 741 924 euros HT. Là encore, ça devient une habitude, GSI était le seul à concourir.Interrogée par le Canard enchaîné, Annick Girardin avait affirmé se tenir "éloignée de tout ça". Selon elle, elle n'est ni mariée, ni pacsée à son concubin et avec "des foyers fiscaux et des résidences principales" différents, ce qui ne l'obligeait pas à déclarer les activités professionnelles de son conjoint à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).Lors de son arrivée à La Réunion, la ministre avait ajouté : “Les attaques politiques je peux les accepter, c’est le jeu, sur le reste il faut quand même sortir les preuves avant de dire ce genre de calomnies”.Elle a sans doute eu tort de titiller le Canard. En réplique, ce dernier publie demain mercredi de nouvelles révélations (voir copie de l'article ci-dessous).On apprend ainsi qu'outre ces deux contrats payés avec de l'argent public, le concubin en aurait décroché un troisième, d'un montant de 699.184€ HT, pour assurer la sécurité de la station de télévision publique La 1ère sur le territoire de Saint-Pierre et Miquelon. Encore de l'argent public et encore une fois, GSI était la seule à avoir candidaté. Ca devient une habitude...Mais surtout, alors que la ministre avait affirmé au Canard qu'elle n'était pas actionnaire de GSI, pas plus qu'un membre de sa famille, le journal révèle que le conjoint de la fille d'Annick Girardin, c'est à dire son gendre, possédait 10% dans le capital de la société...Autre élément : Alors que, dans sa déclaration à la HATVP (Haute autorité pour la transparence de la vie publique) le 18 avril 2014, Annick Girardin avait décrit son compagnon comme un "demandeur d'emploi" ayant déposé un "projet de création d'entreprise - aboutissement juillet 2014", ce dernier avait déjà créé sa société GSI un an auparavant et avait déjà remporté des marchés financés avec de l'argent public...Attendons pour voir ce que répondra la ministre cette fois-ci...