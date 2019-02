[Pierrot Dupuy] Le Département a aussi embauché Bruno Domen...

Commentaires (37)

1. marre le 13/02/2019 14:07

Que des profiteurs...

2. pffff le 13/02/2019 14:09

Toujours les mêmes incompétents !

3. titi974 le 13/02/2019 17:09

On dirait que les petits arrangements entre amis perdurent au département....

4. pirouet le 13/02/2019 17:10

les magouilles continuent et plus c'est gros mieux ca passent

5. L'entre soi le 13/02/2019 17:25

Ceux qui croyaient qu'on avait un ange au département ont cru au miracle . Les pauvres electeurs sont les dindons de la farce gilets jaunes ou pas . Moi aussi je ferai mon business, NO MONNAIE NO VOTE . Arrête de passer pour couillons

6. Patrick Cinq Veines le 13/02/2019 17:25

Hé ben, faut croire que Maire ca ne paie pas assez!!

7. Batofou974 le 13/02/2019 17:29

Ti commérage en coulisses, ça finit par payer cher ça ! Continuez comme ça mr le président de département, on voit bien que vous essayez de cimenter votre place ou fauteuil au département ! Le peuple n'est pas dupe ! Vous êtes pire que N Dindar !

8. Pères du chômage et des gilets jaunes le 13/02/2019 18:05

Comment faire croire qu''il n''y a pas de travail à la Réunion. C''est réservé pour les élus , l''épouse, les copines , les amis retraités, les militants et le mêmes familles .Pour les autres allez voir ailleurs . Rien ne changera chez ces profiteurs

9. Radinasse le 13/02/2019 18:17

Le candidat recruté c'est un métropolitain ?

10. Manu le 13/02/2019 18:22

Habitant du guillaume.

Pou moin na point , merci bien et à la prochaine.

11. Zandet le 13/02/2019 18:37

Ces maires embauchés au département seront les futurs soutiens du président. Sans doute, étaient-ils trop peu payés comme maires et disposaient-ils de suffisamment de temps pour faire deux boulots en même temps....On voit bien que l'argent n'a pas d'odeur: il faut le prendre là où il se trouve!

12. Ça vole bas chez les élus le 13/02/2019 19:01

Fouille encore Pierrot, il doit y avoir aussi pleins d''arrangements de ce genre à la Région. Les maires, adjoints et conseillers de tous bords politiques craignent la défaite en 2020 et préparent leurs arrières. On va leur régler leurs comptes.

13. DOGOUNET le 13/02/2019 19:13

Pourquoi s'en étonner. Simplet-de-la Source ne fait que continuer les travers de sa patronne, l'ineffable lavandière, lui qui était, ne l'oublions pas, serviteur du RAC, le Repris de justice, Analphabçte et Cumulard de St Paul !

14. Fidol Castre le 13/02/2019 19:32

Il y a bien longtemps qu'on ne met plus en prison la classe dirigeante parasitaire. L'impunité n'est plus, pour cette caste, un sentiment mais une certitude. Et elle a le soutien des électeurs qui se font un plaisir de toujours voter pour les pires : voleurs, corrompus, ex-taulards...

15. kaskavel le 13/02/2019 19:33

Je me pose juste une question : comment peux t on occuper un poste de fonctionnaire à temps plein , donc 35h. par semaine ( voir plus pour un cadre ) et être maire d'une commune de plus de 30 000 habitants ? en effet cela revient à dire que le maire n'est présent dans sa mairie qu'en dehors des heures d'ouverture ! étonnant non ! comme disait le regretté Pierre Desproges ...mais c'est vrai c 'est légal à défaut d'être moral ...

16. un agent territorial le 13/02/2019 19:47

En attendant Melchior sous prétexte de contrat de confiance avec l'Etat supprime des postes, ne remplace pas les agents qui partent à la retraite alors qu'ils occupent des missions essentielles de l'action sociale, modernise soit disant l'action sociale territoriale et cela sans moyens,sans bureaux...ras le bol!

17. Justicier le 13/02/2019 20:05

C est Nassimah qui tire les ficelles au département, Melchior n est qu une marionnette. Ces recrutements n ont rien d étonnant, sachant que la pirouette mangeait à tous les rateliers.

18. Sisi le 13/02/2019 20:11

Si vraiment ils étaient en détachement et qu'ils mettent fin à cela, le département est obligé de les reprendre. C'est valable pour toutes les collectivités

19. chistophe le 13/02/2019 20:12

Pouqoué lo TR la pas embose a li ???????

Na 1 nafere mi suive pi la

Ou bien li lé balence ou bien lo TR la bien lésse à li si lo bor somin st Leu

20. Ti Tangue zilé zone le 13/02/2019 20:15

Après zot y rôde où y sorte bande gilets jaunes

21. Grangaga le 13/02/2019 20:57

" Un appel à candidatures avait été lancé au mois d'août de l'année dernière et de tous les candidats,"



La pa rèss' in kopi bann' z'apèl' a kandida là, po nou warr'.......

Dann' in....l'ANPE....

La pa satt'.....Aladin....ou lé tro bètt', sinon nana lontan té pi somèrr'....

P.E. satt' là, ou pé frott' outt' ki a tèrr'....izz' outt' fon d'kilott' konm' ou vé........

Lo bann'....."de tous les candidats" là ossi.......

Non... non, la pa zot' kopi, kouyion !!!!!!!

Oté !!!!!!! Fé pa ontt' a mwinnnnnn !!!!!!!!!!!!

Alé rodé .....kopi lo CV......

22. pierre le 13/02/2019 22:31

Au post 5 : non, pire que Mme Dindar, c'est pas possible,

23. Jhdiplomé le 14/02/2019 06:12

Et moi qui suis titulaire d''un concours de la fonction publique territoriale!mais depui 3ans il n''y a jamais de poste pr moi!comment voulez vous que les jeunes ne soient pas démotivé!

24. Bidonnage? Questions d''''un gars de la catégorie des C... comme CON-tribuable et CON-citoyen le 14/02/2019 06:31

Je ne comprends pas: comme dit:



19.Posté par Grangaga le 13/02/2019 20:57



" Un appel à candidatures avait été lancé au mois d'août de l'année dernière et de tous les candidats,"





Et en bas de l'article, on nous dit que le Département devait les reprendre:



" Du côté du Département, on nous informe que Bruno Domen, tout comme Patrick Lebreton, sont des agents territoriaux qui étaient en détachement et qu'à partir du moment où, pour des raisons personnelles, ils demandent leur réintégration, le Département n'a pas d'autre choix que de le faire. "



=> Procédure de recrutement bidon donc? Fraude? Escroquerie?



13.Posté par kaskavel le 13/02/2019 19:33



Bonne question: je me la pose. Fonctionnaire cat. C payé à 100 % mais ayant la possibilité de ne pas être présent et travailler?



Quelqu'un peut m'expliquer?



J'ai pas tout compris...



Ou alors, ça veut dire qu'on nous met dans la catégorie "C" = celle des CONS-tribuables et CONS-citoyens (ils sont payés avec nos impôts...)?

25. Doudou le 14/02/2019 06:54

C vrai que quand ou peut recruter avec l’argent la pa ou ... ou hésite pas prend out camarade !

26. GERVAIS le 14/02/2019 04:53

Il faudra bien compter ses jours et horaires de présence (pas de travail)

et ainsi n'a bien war que c du travail fictif..



27. Mon ange le 14/02/2019 04:56

Le Département favorise le travail fictif. Des plaintes sont à porter s'il n'est pas présent et payé quand même.

28. ca pue.. le 14/02/2019 08:34

ce president finira par bien foutre le bordel, vu que la situation est déjà bien explosive ...

29. C’est faux. le 14/02/2019 08:48

Lebreton est fonctionnaire à Petite Île. Il a demandé son intégration au département suite à une promotion au grade d’attaché. Il est actuellement stagiaire.

Domen était cat C à la mairie de St Leu, puis a demandé sa mutation au TCO, puis Departemen

30. bouboul974 le 14/02/2019 09:36

Pierrot parlera t-il des magouilles au Conseil Régional???? Ah oui !!!! mais bon sang! c'est Didier Robert!!!!!

31. Agents titulaires le 14/02/2019 09:39

MELCHIOR semble par contre ignorer et fait le sourd face à la REVENDICATION GRANDISSANTE de ses agents titulaires qui réclament l'Application du protocole de 2002 laissant le choix aux titulaires de choisir leur temps de travail (soit 35h soit 39h mais au choix pour chacun des titulaires au CD974)

Assez avec cette INEGALITE dans le temps du travail..EGALITE REELE pour tous les agents titulaires en ce qui concerne le temps de travail en leur donnat ce choix entre 35h ou 39h.

MELCHIOR faut pas sous estimer notre exaspération face à cette injustice du à la loi de 2004.

Nous le 35h aimeraient profiter comme vous et tous les agents du 39h des 22 jours de RTT.



Faudrait que nous fassions grève comme les gilets Jaunes pour que vous entendiez notre doléance et notre souffrance ?

32. CD974 le 14/02/2019 09:52

Et nous le agents du 35h qui vous demandent de passer au 39h pour plus de justice et d'égalité dans notre temps de travail hebdomadaire au CD974 , qu''en faites vous Mr MELCHIOR.



Vous qui disiez vouloir être à l'écoute de vos agents pourquoi n'entendez vous pas cette revendication urgente.



Savez vous au moins qu'il existe des tensions et même des frictions entre des agents d'un même service qui aimeraient profiter comme vous et tous les autres des RTT.



Tous devraient avoir le choix entre les 35h ou les 39h pour plus d'égalité et moins d'hostilité entre vos agents du Conseil Départemental de la Réunion

33. Le Jacobin le 14/02/2019 10:19

Pierrot Dupuy dans son édito de ce matin 14 février ne va pas par quatre chemin, il voudrait nous faire croire que les Maires à la Réunions sont sous payés qu'il est normal qu'ils trouvent un emploi subsidiaire pour survenir à leurs besoin ainsi, Pierrot se pose en syndicaliste des élus de la Réunions revendiquant une augmentation de salaire.



A ce stade, nous pouvons considérer que le fait que Didier Robert (TOUCH PAS MON POTE) ait été épinglé dans une affaire de gros salaire fictif à la présidence des musés de la Réunion pour 7500€ quand même, autorise Pierrot Dupuy à nous faire avaler la couleuvre pour blanchir son POT DR.



Nous avons remarqué depuis des lustres que Pierrot était le rédacteur en chef de la Région sous Didier Robert, de la à devenir syndicaliste porte parole pour la revendication salariale des élus est pour le moins suspicieux.



Celui qui se lance en politique connaît la grille des émoluments, à l'origine il devait même pas être payé mais avoir un émolument de façade, ils ce sont octroyés une voiture de fonction avec chauffeur qui ne figure nul part dans le code des collectivités, encore une prise illégale d'intérêts sous-jacente au delà de laquelle l'administration fiscale ferme les yeux.



Dans ce cas précis, il est démontré l'influence des médias capable d'orienter une information, voir nous conditionnés dans une forme de pensée unique très dangereux. En utilisant Bruno Domen et Parick le Breton Pierrot tente de discrédité son POT Didier Robert pris la main dans le sac pour un emploi fictif à 7500€ mensuel en plus de son émolument de Président de Région, il y en a qui trouvent facilement un emploi à la Réunion sans chercher.



Plus important encore, c'est le retournement de tendance de Pierrot Dupuy qui apporte satisfecit à Bruno Domen après avoir à juste titre massacré Thierry Robert son co-locataire à la Mairie de ST Leu, le même Pierrot passe une petite léchette à Parick Lebreton au passage.



Si la jonction se fait entre Bruno Domen Et Patrick Lebreton par l'entremise de notre éminent Journaliste Pierrot Dupuy, il est plus qu'évidant que Michel Fontaine Maire de Saint-Pierre évolue en milieu hostile.



Le président de Région serait-il à la manœuvre?



Suivre en filigrane l'édito de Pierrot Dupuy sur RTL pour connaître la suite.

34. Cocolou le 14/02/2019 10:32

Il me semble que Patrick LEBRETON est le politique le 2 EME mieux payé avec tous les postes cumulés ... Monsieur le Préfet à vous de jouer. Et on se demande pourquoi il y a eu des gilets jaunes, je pense qu'il va falloir se remobiliser. En quoi Mr LEBRETON est il spécialisé dans le tourisme ? Merci de transférer son CV

35. GIRONDIN le 14/02/2019 11:20

31.Posté par Le Jacobin le 14/02/2019

'' '' 'TOUCH PAS A MON POT' '' '

👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻



' '' journaliste''', écrivain de la région syndicaliste pour politiciens..... EXCELLENT!!!!

36. Unmediateklugagnpasouvrir le 14/02/2019 17:04

Un incapable, un profiteur, un catégorie C à 5000 encore! Il n arrive pas à ouvrir un livre alors une bibliothèque... Baguett'' n''est pas prête de s ouvrir.

Qu''il demande à Lebreton des conseils, au moins lui il sait faire et bien!