[Pierrot Dupuy] Le Groupe Hayot contre-attaque, mais des questions restent en suspens

Le 24/02/2020 | Par Pierrot Dupuy | Lu 747

Le groupe Hayot s’est offert une double interview aujourd’hui dans les colonnes du JIR et du Quotidien. Bizarrement, Zinfos n’a pas été sollicité. Les dirigeants de Carrefour ont-ils craint que nous ne leur posions des questions dérangeantes, que nos confrères ne leur ont pas posées ? On ne peut s’empêcher de le penser…



La goutte d’eau qui fait déborder le vase…



Les deux dirigeants de GBH Michel Lapeyre et Amaury de Lavigne, dans les deux interviews, jouent aux idiots. Ils font mine de ne pas comprendre pourquoi on leur reproche tant le rachat des magasins du groupe Vindémia alors même que Leclerc sera toujours aussi gros que Carrefour après le rachat, voire même plus gros.



Force est de reconnaître qu’ils ont raison sur ce point. Et personne ne l’a jamais contesté.



Mais là où ils jouent aux idiots, c’est de faire mine d’oublier que les 35% que GBH (Groupe Bernard Hayot) occupera dans la grande distribution ne sont qu’une toute petite partie de l’empire Hayot à La Réunion.



Leclerc -et Pascal Thiaw Kine puisque son nom a été cité à de multiples reprises- ne représente pas à lui seul 80% de la vente des camions à La Réunion, 50% des ventes de voitures et des magasins de sport, 40% de la production laitière, etc… ainsi que Zinfos l’a révélé.



Michel Lapeyre et Amaury de Lavigne devraient se remémorer la métaphore de la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Le rachat des magasins Score et Jumbo Score n’auraient probablement pas été contestés avec une telle force s’il n’y avait eu le reste…



Make Distribution, le maillon faible du montage



Deuxième point qui pose question : Make Distribution. Tous les experts économiques que nous avons interrogés disent que la nouvelle chaîne qui va reprendre 4 ou peut-être 5 magasins Score et Jumbo Score n’est pas viable.



Michel Lapeyre et Amaury de Lavigne mettent en avant le fait qu’ils garantissent l’emploi dans les magasins qu’ils reprennent. Certes.



Mais qu’en est-il pour ceux qui sont repris par Make ? Nous avons publié la preuve, tirée de documents fournis par les responsables de Make eux-mêmes, que le nombre de salariés va diminuer fortement au profit d’intérimaires.



Et que se passera-t-il dans l'hypothèse où Make se casserait la figure ? GBH garantit-il de reprendre tous les salariés qui pourraient perdre leurs emplois ?



Il serait intéressant qu’ils répondent sur ce point.



Que pense la CFDT du remplacement de salariés par des intérimaires à Make Distribution ?



De même qu’il serait intéressant que la CFDT, qui a pris fait et cause pour le rachat par GBH, s’exprime sur le sujet particulier de Make.



Nous avons publié les documents montrant une baisse du nombre de salariés. Le syndicat ne plus dire qu’ils ne sont pas au courant. Quelle est leur position sur ce point précis ?