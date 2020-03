[Pierrot Dupuy] Martine Ladoucette s'accroche à son poste comme carapate su tété boeuf

Commentaires (83)

1. JORI le 25/03/2020 22:31

9 ans que ces masques étaient entreposés !!!!. Et où était cette dame à qui on reproche le mauvais état de ces masques, il y a 9 ans ?.

2. Choupette le 25/03/2020 22:35

C'est afficher son mépris à la g.ueule des Réunionnais.



Mais peut-être qu'elle ne sait pas faire la différence entre un masque rouillé et un masque neuf. Ou ne sait pas du tout ce qu'est un masque. Peut-être devrait-elle changer de hublots ... .



Lamentable.

3. Warren le 25/03/2020 22:37

Et là encore elle restera imperméable sans doute. Son salaire et grade de "fonctionnaire haut" la place au dessus des lois. Elle n en à que faire. Elle est là simplement attendant sa retraite. Faut pas compter sur elle pour demissionner.

4. Warren le 25/03/2020 22:40

Son predecesseur avec tout le bien qu il a fait pour l ile a bien eu sa "retraite meritee" non? Alors pourquoi devrait elle s en faire doit elle se dire? Que pouvons nous faire nous administrés?

5. Kreol lé pas goyave à terre le 25/03/2020 22:45

Madame nous la marre de ou de vos prises de parole juste à dormir debout vous êtes incapable face à la crise sur mon île et pas la vôtre biensure !!!

6. La vérité vraie... le 25/03/2020 22:47

Rendre des comptes ? Qui ? Ou ça ? Avec qui ?

Vous voyez les Réunionnais dans la rue souvent vous ? Non, ils ne savent que crier sur radio liberté ou fesse de bouc.

"Ah mon bouteille le gaz mondié sénièr!" "La vi lé cher" "etc. Et la là depuis peu #RestZotKAz.

Je veux voir pour croire...Rendre des comptes AHAH ! C'est pour ça que tous les placardisés de la République débarquent sur notre territoire.

7. Gégé le 25/03/2020 22:59

On a retrouvé la clik de l'ars, régina la doudouche and co lol

https://www.youtube.com/watch?v=IR8sZsH_toI

8. Dj974 le 25/03/2020 23:01

Mr Dupuy, prenez sa place si vous pouvez faire mieux, ce que j’en doute fort

9. Salaire... le 25/03/2020 23:11

Cette fonctionnaire est payée combien pour avoir laissé contaminer tous les réunionnais ?...

Et son grand copain préfet combien également ?...

10. oté la Réunion le 25/03/2020 23:17

Elle est sous les ordres du gouverneur qui lui dit de rester! La soupe est trop bonne!

Ouf, depuis 2020, elle n'a pas à gérer Mayotte! Déjà qu'ici, c'est la débandade, si il y avait à gérer Mayotte en plus!!!

A Lire:

Son arrivée à Nîmes, en 2014, avait provoqué une levée de boucliers. En effet, le choix du ministère des Affaires sociales et de la Santé de retenir la candidature de Martine Ladoucette n'était pas celui de la Commission médicale d'établissement (CME) et des élus locaux, qui avaient pourtant fait connaître leurs candidats favoris au ministère. S'en était suivi quelques semaines de tensions. Quatre ans plus tard, l'arrivée de Martine Ladoucette à La Réunion devrait être moins animée. Elle succède à François Maury dont la gouvernance dans l'Océan Indien, depuis août 2014, a été rythmée par quelques polémiques.



L'arrivée de Martine Ladoucette devrait être suivie rapidement par celle d'un directeur général adjoint, dont le nom n'est pas encore connu. En effet, à la mi-mai 2018, la ministre des outre-mer, Annick Girardin, avait annoncé le plan gouvernemental visant à remettre à niveau l'offre de soins à Mayotte et l'ouverture de la nouvelle Agence régionale de santé Mayotte pour début 2020. Dans cette perspective de la disparition de l'ARS Océan Indien en 2020 au profit de deux entités distinctes, ARS Mayotte et ARS Réunion, une offre de poste a été publiée à la mi-juillet 2018 pour recruter le futur directeur préfigurateur de l'ARS Mayotte. La fiche de poste évoque une prise de fonction au 1er septembre 2018.

11. Pascale le 25/03/2020 23:21

Je pense qu'au vu des commentaires il faudrait mettre un 1 devant ce chiffre 9! car si ces masques datent de 2001 ils ont 19 ans et non 9ans!!!! Cela vient d'un stock historique ne l'oublions pas.

De toute façon M. Dupuy, pourquoi voulez vous que cette femme démissionne? Dans notre société il n'y a que l'argent, le pouvoir etc... qui comptent, pas la vie des gens.

12. Jean Louis sauveur le 25/03/2020 23:43

Madame la aussi les trompé,par l''obéissance aveugle, comme zot tte, arrête déconné avant i dégénère en mode GTA. Tt le monde doit s''unir,a qui la faute du bordel n''est pu d''actualité,nte survie dépend de nte entente, sinon capoute.

13. Jean Louis sauveur le 25/03/2020 23:46

La semaine prochaine sera pire qu''aujourd''hui vis a vis des décideurs, après va ni raciale,et tt le reste, mais tt cela les fini marmaille, ns les tt le monde pareil, nous doit être Uni et surtout pardonner, sinon la zot sa voir l''horreur de l''homme

14. Jean Louis sauveur le 25/03/2020 23:50

C'est du déjà vue, a chaque fin de cycle, l'humanité i décline du jour au lendemain,et li transforme en mad max.avant le feu i vient règle sa folie!! Arrête un peu svp, commence réuni a nous, réfléchir, nena un zafaire i sa arrivé, Quoi ns fé !!

15. Tardera viendra le 25/03/2020 23:53

15 000 euros par mois c''est bien plus que lucratifs pour quelqu''un d''aussi incompétent comme ça

16. Gérard Jeanneau le 26/03/2020 03:03

Le Pierrot des cocotiers s'accroche à la dame Ladoucette comme carapatte sur tété boeuf ! En quoi est-elle responsable des moisissures présentes sur les masques ? N'est-ce pas plutôt le responsable du local apparemment incriminé ? Et pourquoi pas une photo du local défectueux ? et du responsable de l'entretien de ce local ?



Notre Pierrot a encore du chemin à parcourir pour être un journaliste d'investigation ! Faire de l'audience pour son article, ce n'est pas une preuve que l'on est un journaliste professionnel, c'est plutôt la preuve que l'on recherche le sensationnel; tant pis pour l'objectivité !

17. Thierrymassicot le 26/03/2020 03:04

Dupuy: "j''ai tout perdu avec la monumentale claque qu''a pris mon mécène.. Du coup, je part vrille, insulte à tout va Mme Ladoucette. J''espère qu''elle vous demandera des comptes à l''issue de la catastrophe.

18. Rugby le 26/03/2020 04:04

Vous êtes tous pathétiques. Ça sera évidemment mieux sans la France.

CQFD

19. nono le 26/03/2020 05:09

En attendant "Cabris mangent salades cov-19"

Faut porter plainte pour crime contre l'humanité à cause de se mauvais conditionnement.

20. JE SUIS CHLOROQUINE le 26/03/2020 05:19

C'EST QUAND QU'ELLE ENLEVÉ SON MASQUE MOISI ?????????????

21. Payet le 26/03/2020 05:23

A l entendre ce n est pas elle, c est les autres, elle est responsable. Des masques avec de merde de rats, rongés, moissis, les elastiques sont collés entre eux. Vous etes responsable et directrice generale il faut assumé Madame Laduchesse

22. Sarah974 le 26/03/2020 03:03

Je ne veux pas me faire l'avocat du diable, personnellement je me fiche beaucoup de son sort, mais Monseigneur Dupuy heureusement qu'à chaque fois que vous ou vos pseudos journalistes écrivent des mauvaises informations vous ne démissionnez pas, sinon vous ne seriez plus à ce jour journalistes !

après je le conçois, quand vous vous trompez, il n'y a pas mort d'homme !

23. Domino le 26/03/2020 06:20

Oye qui tient la barque, pas de ministre, disparition de nos élus, ben Arrrrs et le Pre-fait, en attendant remercions le personnel hospitalier de garder le cap, sinon !!!! i fo encourage a zot, dernier rempart avec nous les citoyens, tien bo....

24. pierre le 26/03/2020 06:31

pourquoi autant de haine vis à vis de cette dame, elle a reconnu ses erreurs , mea culpa, l'heure est à la solidarité à l'entraide , vous passez votre temps Pierrot à dinzinguer cette dame, c'est ça le journalisme, c'est ça l'info, je suis peut être naïf ,mais perso je trouve que vous exagérez , allez j'aurai voulu vous voir vous et tous les donneurs de leçons à gérer cette crise inédite, oui, gouverner c'est prévoir, peut on tout prévoir ?, donnez nous des nouvelles intéressantes, lisez ce qui se passe à travers le monde , comment des peuples vont se sortir de ça, regardez en bas de chez vous, vous qui êtes confortablement installés dans vos canapés, ordinateur, smartphone,....

25. Colombo le 26/03/2020 03:39

On cherche à faire le buzz comme on dit sur des sujets déjà très sensibles !

26. Planteur le 26/03/2020 06:39

Pourquoi cet archarnement monsieur Dupuy ?

Quand l le feu y prend dans un champ de canne à sucre , on cherche d’abord à le circonscrire et après nous rôde qui est l’incendiaire .

En tout cas elle y nourrit bien votre feuille de chou .

27. Titi974 le 26/03/2020 06:53

J’espere que zinfos mettra s’appliquera ces propres recommandations. Une erreur = une démission. Zinfos, le freedom de l’internet.

28. Joseph le 26/03/2020 06:59



29. Momo le 26/03/2020 07:12

C'est une personne qui fait son travail avec douceur malgré les critiques des critiqueurs sans cerveau écervelés qui causent beaucoup (la langue na poin le zo) au lieu d'agir ! Que lui reproche-t-on ? Rien et tout … Je crois qu'on va mettre sur son dos , la création de Covid-20 , un de ces jours ! Elle porte bien son nom ; elle est douceur avant et sait garder le cap ! Certains esprits chauffés lui trouvent tous les prétextes (la jalousie sûrement) pour être méchants et pervers envers elle !

Faites votre travail , Madame et laisser causer les ploucs péi !

30. Diktator le 26/03/2020 07:16

Elle suit l'exemple de Didier Robert..

31. Briandoht le 26/03/2020 07:32

Le préfet ou la dir ARS agissent en fonction des moyens et des directives de l exécutif. La Réunion ne

peut pas échapper aux erreurs ou mauvaises gestions de Paris qui ont contribué à l aggravation de la situation sanitaire de la nation.

32. Igard PAZOT le 26/03/2020 07:33

"alors la lucette, c'est le protocole de revision de masques"

"ha oui!"

"et ça c'est les normes afferant"

"c'est quoi une norme?"

...

33. Journaliste aux ordres le 26/03/2020 07:34

Chez les journalistes, quand on fait son travail, on a une médaille. On se rappelle tous de ce journaliste de RFO qui avait eu l’ordre national du mérite parce qu’il était juste resté au PC orsec le temps du cyclone Hyacinthe. Ça crée des liens !

34. Modeste le 26/03/2020 07:41

arrêtons aussi de tout lui mettre sur le dos, elle est responsable ok mais ceux au dessous chargés du contrôle de ces masques???? est ce que ce n'est pas "volontaire" et dirigé pour nuire encore plus à cette directrice.....! elle ne peut pas non plus être derrière tout un chacun, car le ou les employés qui ont fait le contrôle sont pour beaucoup responsable!

35. SAVALLI HUGUES le 26/03/2020 07:45

Ce matin à Rolland Garros, il n'y avait aucun représentant des services sanitaires ou sociaux à l'arrivée du vol CORSAIR, pas de contrôle sanitaire, les mensonges et le mépris continuent, hier soir Mme Ladoucette disait que les masques allaient être remplacés dès demain, ou après demain, jeudi au plus tard; et pourquoi pas la semaine prochaine, on a le temps quoi!!. Ladoucette la bien nommée, continue à raconter ses salades.

36. JPB le 26/03/2020 07:47

Dans ma région d'origine, en métropole, la doucette est une salade (mâche ) donc elle porte bien son nom.

Car pour faire de la salade, elle sait la faire et la sauce qui l'accompagne est un peu rance.

37. Masque tribal le 26/03/2020 07:48

C'est un stock préhistorique

38. Batofou974 le 26/03/2020 08:07

J'ai l'impression qu'elle persiste et signe ! On va vers un chaos avec ce type de personne. Incapable de vérifier des ustensiles médicaux et surtout d'évaluer sa dangerosité. Mme vous cumulez les erreurs et pire vous les acceptez malgré le dénigrement de la population face à votre incompétence légendaire (votre historique professionnel en dit long). En fait et je rejoins celui qui disait : quand on est responsable, bon OU pas bon on EST responsable. Point ! A quoi ca sert cette ARS ???? est ce qu'il en faut une ici ? et pourquoi? Pour voir des énergumènes de votre espèce abonder dans les erreurs en pleine crise sanitaire. Drôle d'oiseau pour la république, et vous commencez à porter la responsabilité de certaines situation. Mais vous ne voulez pas de ce fardeau, car incompétente et incapable d'assurer et aussi d'assumer. Arrêtez de passer dans la TV, arrêtez de sortir des conneries qui vous dépasse, arrêtez et faites comme les autres : confinez vous !

39. eve le 26/03/2020 08:10

Je lui souhaite des nuits sans sommeil à Ladoucette rongée par le remords .. Mais a t-on des remords , de la compassion chez ces hauts fonctionnaires ? Néanmoins le lui souhaite le Pire ..

40. Frigidaire le 26/03/2020 08:21

Peut-être, sans défendre cette charmante dame, que les fonctionnaires de la pharmacie du CHU ont fait exprès pour mettre la cheffe de l'ARS en porte à faux ? Comme ces personnes et l'ARS sont comme chien et chat et entre temps c'est la population qui trinque.

Merci à ces personnes d'arrêter aux querelles de chapelles avec le COVD 19

41. REA le 26/03/2020 08:45

Qui n’accepterai pas 12.000€/mois pour ne pas faire grand chose ? Ou pire, faire de telles choses !!!

C’est un organisme créé pour y mettre des amis ou quoi ?

Tssss on sera b.... même !

42. kersauson de (p.) le 26/03/2020 08:57

DUPUY

je te SOMMES d'arreter d'HARCELER cette dame



tu n es pas la pour juger, si tu es un "journaliste digne de ce nom"...

SI elle a fait des fautes l Administration tranchera, puis pt etre la justice.



souviens twa de BACHELOT qu on a failli LYNCHER pour ses masques !!



tu veux KWA ? qu COUYON t'ayant lu la croise, et l'agresse ???

CA SUFFIT CETTE CONNERIE !



43. Pov renion le 26/03/2020 08:57

Ce journaliste..protège ces acquis..c''était l''occasion de la faire taire cette irresponsable de ARS...

44. MG le 26/03/2020 06:04

Soyons sérieux, en pleine crise, la DIRECTRICE de l'ARS ne peut pas démissionner.



Il faut d'abord gérer la crise et il sera toujours temps de la limoger une fois celle-ci passée.



Prendre un poste de direction est difficile en temps normal et demande quelques mois pour en prendre la pleine mesure, alors en ce moment ?



L'ARS nest pas une équipe de foot où on change d'entraîneur à tout va.



45. En passant le 26/03/2020 09:06

Évidemment qu' elle ne démissionnera pas , c' est pour moi une chose acquise. ( voir mes commentaires par ailleurs)



Mais par la mobilisation on peut obtenir qu' elle soit limogée et avec elle sa direction , et notamment celui qui est aux manettes depuis des décennies .

L' État d' urgence sanitaire et les mesures prises par le Parlement , à la demande du gouvernement , le permettent .

Les droits individuels et les droits sociaux s' effacent devant l' État d' urgence .

Il appartient aux parlementaires de réclamer son limogeage mais ils ne bougeront que s' il y a un vaste mouvement de la population en ce sens .

Et c' est là que zinfos et le JIR , ou l' un des deux, peuvent être les organisateurs- relais de cette démarche .



Mais cette directrice , nous le savons , si nous suivons un peu notre actualité , s' inscrit dans une chaine d' incompétence continue à la direction de l' ARS Réunion.

Et le second temps est de comprendre qui sont ces hommes et femmes qui se sont retrouvés à cette direction ?

Pour quelles raisons ?

Au service de quels intérêts et avec quelles protections ?

L' AUTEUR du POST 10 a commencé à apporter concernant cette directrice des informations intéressantes .

Nous , ceux qui , en ont, doivent les faire sortir .

Le droit de réserve ne s' applique pas en État d' urgence .

Car malheureusement , les parlementaires et les présidents de collectivité dans ce domaine ( celui de la nomination des Hauts Fonctionnaires à des postes stratégiques ) n' ont jamais pris la mesure de leur pouvoir .

C' est aussi ce que révèle cette crise .

Pourquoi les élus locaux de Nîmes ont pu protester et s' élever contre sa nomination ?

Et là aussi ne comptons pas sur nos parlementaires .



Le confinement nous donne cette possibilité d' investiguer et de ...réfléchir ....faisons le .

Et ne nous laissons pas distraire par des polémiques indigentes que cherchent à lancer certains .

Merci Post 10

Bravo M. Dupuy continuez

Et nous aussi continuons , il n' y a pas d' autres façons d' agir .

Ensemble réclamons le limogeage de cette direction . C' est possible et c' est atteignable comme objectif .

Et pendant ce temps investiguons pour ceux qui en ont les moyens .

46. Enirsem le 26/03/2020 09:10

JORI Quand tu pompes c'est à deux mains ......

47. MôveLang le 26/03/2020 09:11

RFO ne peut pas, mais comme le fait zinfos974, on peut la matraquer pour qu'elle démissionne si le macron ne veut pas la virer, le Jir, le Quotidien, Antenne Réunion, Facebook, Twitter etc, on peu la faire plier.

48. Kali le 26/03/2020 09:15

L'art est difficile mais la critique est facile. On ne tire pas sur une ambulance Mr DUPUY, les comptes il faudra les faire à la fin. Il faut tirer les Francais et les Réunionnais vers le haut dans ce combat, on compte sur vous.

49. joan le 26/03/2020 09:17

Mr Pierrot



Je vous remercie de votre engagement vis à avis de ces incompétents, dangereux, si le temps n 'est pas a la polémique, quand le sera t il ?

Sans faire une incitation à la haine, je pense qu i l faudrait punir ces personnes dès maintenant ..aller les chercher, les jugés devant un tribunal populaire de Réunionnais & non les jugés par un état corrompu qui considère la Réunion encore comme une colonie bananière... Choisir des gens de terrains pour le bien de tous.... Mensonges après mensonges, mort après mort, on subit...trop c 'est trop !

50. Diriclet 974 le 26/03/2020 09:21

Qui sont les vrais coupables de cette crise ? Le préfet, l''Ars, tous soumis aux décisions politiques nationales et aux potentats locaux ! Mieux vaut ver l''économie au détriment de la santé ! Aucun contrôle à l''aéroport et au port depuis fin janvier.

51. jori le pigeon le 26/03/2020 09:23

tous les incompétents de la métropole débarquent ici un bon salaire prime voiture de fonction + logement et le gros salaire elle est à l'image de la haute gouvernance ; macron tire aussi vite que son ombre pour les soignants des primes et après la crise des moyens conséquents pour les hôpitaux pendant la grève des soignants il fallait faire avec et maintenant monsieur le magicien trouve des sous , il n'est pas à prendre au sérieux il est menteur c'est un louseur!

52. Diriclet 974 le 26/03/2020 09:23

Personne ne voulait interdire l'arrivée de touristes dans l'île depuis fin janvier. Aucune mise en quarantaine ? Malheureusement, on paie les pots cassés d'un système capitaliste qui privilégie l'argent au détriment de la santé

53. eric le 26/03/2020 06:36

la critique est aisée l'art est difficile

54. JMR974 le 26/03/2020 09:40

Hauts fonctionnaires à la française (il y en a un wagon dans le gouvernement actuel, dans l'état macronien, et dans ce gros caca qu'est le mouvement LaREMerde), ces gens sont arrogants, d'une incompétence rarement vue, menteurs et … accrochés à leurs prébendes et à leurs avantages. Concernant les masques moisis, ma fille, qui est infirmière libérale et qui soigne quotidiennement des dizaines de malades, n'avait jusqu'à hier pu obtenir aucun masque de protection. Hier, enfin, on lui en a donné. Ils étaient moisis. Merci les "confinis" !

55. superman le 26/03/2020 06:59

voilà le virus zote i dit que les invisibles regarde les deux sauveurs

56. justedubonsens le 26/03/2020 10:06

@post 1 Jori vous êtes bien magnanime à l'égard de cette incapable. Nous étions au 20 mars, je crois, quand elle s'est décidé au déstockage des masques soit plus d'un mois après que la France métropolitaine ait été touchée. Nous savions tous que La Réunion ne serait pas épargnée plus ou moins tôt avec le retour des vacances de métropole et d'ailleurs.

Ne pensez-vous pas qu'en tant que responsable des affaires sanitaires il était de son devoir, je dis bien son devoir, de faire vérifier l'état des stocks de manière régulière.

Curieusement notre contamination vient de métropole mais elle aurait pu être bien plus précoce de par nos liaisons avec la Chine.

Mais non aucune anticipation, aucune vérification avant de faire livrer honteusement ces masques !

Faut-il avoir peu de figure pour oser une telle insouciance. Cette personne, comme hélas son prédécesseur dans sa gestion du chikungunya, sont des incapables qui s'appuient sans doute sur un "réseau" politique pour parvenir à leurs souhaits d'affectation et des compensations qui vont avec.

Il est temps qu'en ces matières la gestion revienne à des professionnels et non à des fonctionnaires dont le seul souci est leur promo ce qui sans aucun doute lui arrivera pour justifier sa mutation comme cela a été fait pour son prédécesseur.

Alors pourquoi s'inquiéter tout va bien au pays de magouille et compagnie !

57. dupuy honte à vous, encore le 26/03/2020 10:07

Je pense, Mr Dupuy, que vous devriez faire 1 appel solennel au lynchage de nos élites! En bon St Just ou Robespierre, choisissez votre avatar, que vous êtes!! La frénésie et l'hystérie ambiante n'ont besoin que d'une pichenette pour s'emballer, toutes les forces nihilistes de notre caillou comptent sur vous! Un effort Mr Dupuy!

58. Planteur le 26/03/2020 10:24

Zinfos n’accepte que les commentaires qui vont dans le sens de son article.

Nous devons participer à l’extinction de ce feu et non retrouver les présumés incendiaires . Ce travail on le fera après pour une meilleure gestion de ce genre de crise!

59. Problème le 26/03/2020 10:34

Y accroche comme carapatte même, li fai lo feuille songe, lo fanm pas la ek sa, salaire bien gras pou un moune maigre comme li, à li ek le clown de préfet fini immunisé, reyoné sa fait sek à zot doboute biento ! Tardra viendra, advienne qui pourra.

60. lucas le 26/03/2020 07:39

franchement les cas sur la reunion et sous évalué, et bon nombre de personnes son dcd déjà à cose de de fichu virus , si elle contrôle la.situation comme elle a contrôler les masques ben on est malbarrer , des scientifiques nous donne ce calcul nombre de cas confirmé ×30 = pour trouver le résultat réel.

61. Gérard Jeanneau le 26/03/2020 10:47

Le Pierrot des cocotiers s'accroche à dame Ladoucette comme carapatte sur tété boeuf. La dame devrait démissionner à cause des masques moisis qu'elle a mis à la disposition des professionnels de santé. Erreur gravissime ! Ces masques sont moisis à cause du local où ils ont été stockés. Ce n'est pas bien de montrer la photo de la dame, son bouc émissaire; ce serait mieux de montrer ce local. Le vrai coupable, c'est ce local. A-t-il des fenêtres qui bâillent ? Et qui doit entretenir ce local ? On n'en sait rien ! Du courage !



Vite ! Que le Pierrot des cocotiers endosse le costume d'un journaliste d'investigation ! Qu'il nous éclaire sur ce qu'il a maladroitement mis dans l'obscurité !

62. St Paulois le 26/03/2020 10:47

Moin nana marre devoir tout c'est gratel " connaisseur"qui passe dans les JT le soir et des journalistes avec qui sava film un marché forain vide.

63. Momo le 26/03/2020 10:48

Il y a des histoires d'amour entre Pierrot et Ladoucette qui nous ignorions ??? Les français veulent savoir !

64. DAN RUN le 26/03/2020 11:02

La colère est présente , cette Ladoucette sait qu'elle a fait jusqu'à présent , uniquement à sa tête . Qu'elle assume les commentaires .

65. sèga maloya le 26/03/2020 11:05

Dans cette situation sanitaire grave, voire catastrophique dans laquelle nous sommes, je ne comprends pas pourquoi certaines personnes jouent, spéculent sur la vie et la mort.Est- ce vraiment le moment d'agir de la sorte. C'est toujours l'économie qui prend le dessus, en ce moment, il y a une bataille entre les chercheurs, qui eux mêmes sont sponsorisés par les laboratoires. En fait, c'est toujours les lobbys, l'argent, le profit qui l'emportent au détriment de tous ces victimes de cette catastrophe humanitaire. Sommes nous vraiment des êtres humains à part égale sur cette terre ?

66. Carlota porsa le 26/03/2020 11:53

Classieux le titre, franchement ça fait distingué, pas du tout presse de caniveau, bravo !

67. vince le 26/03/2020 11:55

depuis 2001 les masques sont stocké a la plaines des cafres..... faut pas avoir fait sciences po pour ce douté du probleme de moisisure

15000 e par mois pour faire ça

un peu de dignité madame demissioné

68. joan le 26/03/2020 12:02

Mr Gérard Jeanneau

La soumission totale a l’incompétence, à la mise en danger de la population ne vous dérange pas plus que cela, je vois !

Etes vous, vous même journaliste ?

Mr Gérard Jeanneau a décidé de faire taire le mécontentement justifié de la population de quel droit ?



Je suppose que Mr à voté macron ! votre propos est digne du sien, dictature...

Mr Dupuy a les outils pour communiquer, transmettre ces informations de cette population



I il est normal par tant d 'incohérence, qu il est un parti pris .

Seul un homme sans humanité peut accepter cela, n'est ce pas Mr Gérard Jeanneau ?



Votre objectivité n'a d 'égal que votre égoïsme & votre soumission Mr. béhéééééééé (cri du moution !)

69. En passant le 26/03/2020 12:15

J' entends ce qui est dit criant " acharnement " , " bouc émissaire", " assez de polémiques" et " ce n' est pas le moment" .

Je le redis il n' y a pour moi rien de tout cela et je voudrais répondre sur les deux derniers arguments que je veux bien entendre comme étant de bonne fois de la ^part de leurs auteurs .



Sur les deux premiers de la liste j' ai déjà répondu , je ne vais pas reprendre ce que j' ai déjà écrit .



On est en État d' urgence absolue , maintenir dans un tel contexte une telle direction est criminel .

On a pas pas attendu , la fin de la guerre pour limoger les Généraux responsables du désastre militaire lors de la Première Guerre .

On les a limogés sur le champ et heureusement d' ailleurs .

Que serait devenue la France si on avait dit attendons la ...fin de guerre pour demander des comptes ?



N ' est ce pas le Président de la République qui martèle que nous sommes en " État de guerre" ?

Oui il faut donc être cohérent et assumer dans une telle situation exceptionnelle que les " Hauts Gradés" et les institutions soient à la hauteur des responsabilités que leur impose la situation .

Il y va de notre vie . rien de moins .



Nous devons exiger le limogeage de cette direction de l' ARS et sa mise sous tutelle .

Zinfos doit continuer à l' exiger , et avec Zinfos le JIR , et nous tous .



Cette direction est incompétente la maintenir c' est être criminellement complice .

Nous sommes en droit dans le réclamer , dans le respect de ces personnes , il y va de notre santé à tous .

Laissons les spécialistes des petites polémiques faire leurs petits jeux et consacrons notre énergie , sans invectives, à obtenir que le Préfet prenne la main sur cet organisme à la dérive .



Que dette dérive soit antérieure à l' arrivée de l' actuelle directrice est incontestable .

Mais hélas c' est parce que rien n' a été fait par nos élus pour mettre de l' ordre que nous subissons ce lot de décisions qui sont dramatiques vu le contexte

Et c' est précisément pourquoi il faut suspendre cette bande d' incompétents .

On ne peut attendre d' une telle structure , avec de telles pratiques , et de tels responsables que des catastrophes .

Merci à Zinfos pour sa lucidité ,son courage et sa responsabilité.

Continuons à exiger le départ de ces gens La directrice et ses adjoints .

70. papi le 26/03/2020 12:53

Que Pierrot Dupuy n'aime pas Mme Ladoucette, c'est son droit. Mais si on suit son raisonnement, il faudrait

la "virer", et le Préfet aussi.. MAIS QUI SERAIT CAPABLE DE REMPLACER CES 2 PERSONNES, QUI

MALGRÉ TOUT CONNAISSENT LA SITUATION ? PAR RATENON, LES GILETS JAUNES, LES SYNDICATS, LES ASSOCIATIONS (HUMANITAIRES OU DE FOOT) ??? M DUPUY, RÉFLÉCHISSEZ

UN PEU ! LE MOUKATAGE, C'EST BIEN, MAIS PAS DANS CETTE SITUATION !

71. Près cission le 26/03/2020 13:01

Qui nomme la dar ??



72. Lauret Marcel le 26/03/2020 13:09

Madame Ladoucette en temps que père de famille je vous dit que vous êtres la honte de l’ile de la réunion moi a votre place je démissionnerais sur le chant



73. kom ou niké le 26/03/2020 13:31

Je trouve qu’Antenne Réunion ne gagne pas en crédibilité quand il invite M. Ladoucette comme si de rien n’était.

Antoine Hassler ? « Poli » oui dans le sens de trop lisse et pour tout dire INSIGNIFIANT.

Sa couverture des élections municipales a été pour moi nullissime.

Ne comptez pas sur lui pour poser les questions pertinentes, celles qui pourraient fâcher …



J’en arrive à zapper les infos sur Antenne Réunion quand c’est lui.



Je préfère nettement Julien Andy qui fait le job avec sobriété sans se pavaner.

74. Domi le 26/03/2020 13:41

Monsieur Dupuy lorsque zinfos sera en luiquidation vous n’aurez pas de soucis à vous faire pour retrouver un « job »

Je vous vois très bien à freedom

75. maurice BONNET-PIRON le 26/03/2020 13:45

pas de laxisme pour les coupables

76. jlc2 le 26/03/2020 13:59

Bonjour! madame Ladoucette est venue à la réunion pour se la couler douce

77. JORI le 26/03/2020 14:02

64.Posté par justedubonsens le 26/03/2020 10:06

Où voyez vous que j'aurais écrit qu'elle n'avait aucune responsabilité, en bien ou en mal, dans cette crise?. Comme je le disait, en France nous avons 67 millions d’entraîneurs de foot, qui à les écouter on aurait gagné toutes les coupes du monde et internationales. ici, nous avons à l'occasion de cette crise 830 000 directeurs de l'ARS qui auraient tous fait mieux que la personne en poste actuellement. Je ne comprends même pas qu'avec tous ces talents, à tous niveaux, la Réunion soit autant dans la merde, économiquement, socialement, sur le plan logement, emploi etc. Le pire, c'est que toutes ces personnes qui ont tant de qualités ne veulent en aucun cas s'investir dans des élections, là elles pourraient mettre à profit leurs immenses talents pour la collectivité. Dans une crise, on trouvera toujours quelqu'un à châtier, car ce dernier n'aura jamais réussi à plaire à tous. Peut être, doit on aussi apprendre des crises. Qu'a t on retenu de celle de 2008 en général ou celle du chik en particulier?. Qu'avons nous modifié dans notre quotidien?. N’avons-nous pas nous aussi individuellement des responsabilités ?. Ou préférons nous porter notre propre irresponsabilité sur les autres ?. Quand des voyageurs, comme vous dîtes, rentrent à la Réunion, qu’ont-ils fait eux même à leur niveau pour ne pas contaminer leurs familles ou collègues puisque comme vous le dîtes là encore, l’épidémie était inévitable à la Réunion ?. Effectivement on peut chercher des boucs émissaires, c’est déjà plus facile, et en plus cela nous dédouane de nos propres responsabilités. Pas belle la vie!!. Sinon, des incompétents dans une situation de crise ou tout le temps, il y en a partout. Sont ils virés systématiquement de leurs postes ?. Sauf à penser que ce sont ceux qui sont au chômage et que plus personne ne veut !!.

78. Kreol dan dur le 26/03/2020 14:45

Des millions pour des « joueurs » de foot...payer pour faire son loisir favoris..et dire que il y a des gens qui trime et qui sont toujours dans le dur a la fin. zot gaspille devant nou..Honte d’être un homme sur cette terre rempli d’avare pourriture

79. justedubonsens le 26/03/2020 14:57

@Post 85 Jori je n'ai pas écrit que vous enleviez toute responsabilité mais que vous étiez magnanime. Je vous suis totalement en ce qui concerne les "jesaistout" et "yakafocon". Mais où je diverge de votre analyse en matière de responsabilités partagées c'est que cette dame est tout de même à la tête d'un organisme, et pour lequel, n'en doutons pas, elle est largement rémunérée, dont c'est la mission de prendre les dispositions nécessaires à notre sauvegarde. Or elle semble bien négligente en la matière ce qui semble confirmé par les écrits du Directeur du CHU sur lequel elle semblerait vouloir se défausser.

Tout les chefs ne sont pas aptes à diriger et je comprends de par mes expériences personnelles que cette situation n'est pas simple à gérer.

Dans ce cas elle devait et devrait encore le reconnaître et tirer sa révérence en laissant la place à quelqu'un de plus apte. Il n'y a pas de honte à ne pas se sentir à la hauteur mais ça devient quasi criminel de ne pas le reconnaître !

80. MT CRISTO le 26/03/2020 17:43

Les derniers passagers en provenance de Paris sont tous contaminés. Pourquoi nous le cache-t-on ? Nous devrions aussi savoir où se trouvent les contaminés pour éviter certains secteurs.

81. JORI le 26/03/2020 19:39

87.Posté par justedubonsens le 26/03/2020 14:57

Je ne suis pas plus magnanime avec cette personne que je connais absolument pas, mais des personnes à ce niveau de responsabilité ou plus et voire mieux payées qui sont inaptes à gérer des situations de crises ou conflictuelles, voire négligentes, il y en a plein partout. Leur demande t on de démissionner?.

Si ces personnes devaient "tirer leur révérence en laissant la place à quelqu'un de plus apte", pôle emploi verrait son nombre de bénéficiaires augmenter gravement (enfin dans cette catégorie de qualification). On m'a toujours dit qu'avoir une liste de diplôme long comme le bras n'était pas gage de compétence.

Quant à la reconnaissance de ses erreurs, combien sont capables de le faire?. Moins que vous ne pourriez le penser.

82. H de l Est le 27/03/2020 07:25

Nous sommes.au debut de crise.. faut la foutre dehors .. et c le moin qu on puisse faire.. pour le kaisonson laa vs pouvez rendre au famille la vie des personnes disparus vous ?? A l epoque de roi de france on etait pendu pr bcp moin..

83. Je me maaaaaarre le 27/03/2020 09:36

Ah ah ah, on a déjà vu l’influence de Zinfos sur les électeurs dionysiens, on va maintenant voir le poids du patron dans sa demande de démission de Sa doucette. Il va tomber de haut !