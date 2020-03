[Pierrot Dupuy] Mme Ladoucette, je vous accuse d'avoir menti aux Réunionnais

Commentaires (82)

1. nono le 26/03/2020 13:15

En attendant le mea-culpa, Ils ne se rendent pas compte qu'ils seront responsables de l'hécatombe qui se prépare

2. Bénard le 26/03/2020 13:16

Pour une fois qu'on dit la vérité...

Bravo cousin.

Il y a aussi une responsable ("régulateur" qu'on dit,) du Samu, qui n'a pas été tendre non plus avec le doucette de mon ***!



3. nono le 26/03/2020 13:22

Ils ne veulent pas faire de vague malgré le tsunami qui arrive

4. Lordraiden le 26/03/2020 13:28

Tout est dit . Madame faite vos bagages et dégagez. Mettre la vie des réunionnais en danger cela mérite sanction. Comment peut on mettre des gens aussi incompétents?

5. PEC-PEC le 26/03/2020 13:29

Bien sur qu'elle a menti, et était bien obligée de le faire.

Sachant que rien n'était prêt ou en état pour faire face. Tout comme les ministres et le président qui se sont complus dans les mensonges les plus éhontés.

Les masques ne servent à rien : Forcément il n'y en a pas !

Les dépistages : inutiles bien sur nous n'avons pas les réactifs en quantité suffisante.

Le confinement : Ce n'est pas urgent il n'y a pas assez de cas..

Les contrôles des arrivants : pas nécessaires, nous n'avons rien pour contrôler, ni les outils ni le personnel.

Mensonges, mensonges, mensonges ! ! !

Que dire d'autre quand il faut faire face à l'incompétence organisée par nos têtes pensantes ou prétendues telles.

L'heure des comptes viendra, il faudra répondre et dire qui n'a pas fait quoi....Rassurez vous les français ne vous oublieront pas ...

6. La vérité vraie... le 26/03/2020 13:30

La soupe est très bonne Pierrot ! Placée à la table, pourquoi démissionner ?

On va même lui offrir des militaires dans les jours prochains...

7. LAMPION le 26/03/2020 13:30

C' est quand le prochain avion pour PARIS.

8. JORI le 26/03/2020 13:36

J'en connais d'autres qui ont la langue de bois dès qu'il s'agit de parler de son protégé!!. Ou du moins de sortir des articles qui pourraient nuire à son image. Parfois même les commentaires y sont impossible sous ces articles comme ça, les posteurs n'ont qu'à ravaler leur salive.

9. Ppoy le 26/03/2020 13:41

Pas seulement elle ! le préfet et Macron avec sa clique de ministres qui ont laissé contaminer une île isolée ds l''océan Indien ! impensable, inimaginable, ils l''ont fait ! non Avons la rage contre eux,la RAGE !

10. Gaba le 26/03/2020 13:42

Ladoucettebasing !!! Pauvre femme. Accusée de tout et de rien.

Courage madame.

11. Mdr le 26/03/2020 14:00

Stop faire vos pamphlets comme si vous étiez en train ou dans l'objectif d'améliorer quoique ce soit.

Oh grand maître éclairez notre de votre saGesse

12. Lolo le 26/03/2020 14:01

Pierrot vous lynchez avec acharnement le bouc émissaire que l'Etat vous jette habilement en pâture. Je pense qu'il faudrait aller voir plus haut, même si c'est moins facile. La gestion de la dengue, c'était pas triste non plus, une espèce de catastrophe écologique masquée avec des produits totalement inadaptés, inutiles et ultra dangereux. Tout cela devra être mis sur la table au moment des comptes. Cette dame revêt une certaine indignité mais c'est tout de même une pauvre marionnette, il faudrait être plus stratégique, si tant est que la presse a un pouvoir.

13. DAN RUN le 26/03/2020 14:02

Monsieur Pierrot DUPUY , Ladoucette ne démissionnera pas , et qui est à côté d'elle sur la photographie ?

Qui se ressemble ça semble ...



Coluche

Artiste, Comique (1944 - 1986)

Dans l'administration, on ne doit pas dormir au bureau le matin sinon on ne sait plus quoi faire l'après-midi.





14. roland le 26/03/2020 14:13

Monsieur Dupuy, je vous remercie pour la qualité de votre travail de journaliste, vous avez mon soutien.

Roland Rottiers, directeur de radio miamigo océan indien, www.miamigomp3.com.

15. boboland le 26/03/2020 14:19

oui! s'il vous plait, mettre quelqu'un de COMPETENT à la place! ça ne doit pas être si dur quand même de trouver quelqu'un d'intelligent , un bon gestionnaire avec le sens de l'anticipation et de la créativité et de l'empathie...

16. Fidol Castre le 26/03/2020 14:20

Le réflexe républicain : faire sauter un fusible pour protéger les fesses de ceux qui sont au dessus.

Ladoucette ne fait qu'appliquer les ordres qui viennent de Paris.



Les responsables sont d'abord Macron, Buzyn, Veran et les autres ministres, les députés LREM et leurs électeurs. Ne pas oublier tous les médias qui ont appelé à voter Macron car ils ont vu le danger que des nazis envahissent Paris.

17. ras le bol le 26/03/2020 14:21

depuis le temps que l ARS se moque de nous

je propose au corps medical de deposer tous vos encombrants devant le siege de cet etablissement

renvoyez a l envoyeur leurs merdes

quand a nous citoyens preparons le goudron et les plumes et renvoyons un bonne fois pour toute ces nantis incompetents

en temps de guerre il est legitime de neutraliser ces ennemis surtout lorsqu ils agissent de l interieur

18. Igard PAZOT le 26/03/2020 14:33

🤣🤣🤣 du grand art!



pas tous le temps d'accord mais la, 👏👏👏

19. Vrai le 26/03/2020 14:34

Demission avec les 3 guignols qui se pavanent à la télé sans rien faire d autre

20. Le peloton pour ladoucette le 26/03/2020 14:35

Je ne peux m’empêcher de la faire:

La douze-sept pour ladoucette

21. Anonyme le 26/03/2020 14:53

De grâce degagez Madame . Vous n''avez rien à faire de la santé des personnels soignants et autres . Dans ce moment de crise on a besoin d''une directrice qui peuvent y faire face aux besoins des personnels soignants pour les proteger .

22. Miline le 26/03/2020 14:53

Préfet aussi démission toutes sek l entourage démission l'aéroport zotes laisse ouvert et ne font le nécessaire pour les voyageurs pour leurs mettre en quartozaines dans un lieu où ils seront en sécurité pour nous et eux démission 😨😰👎👎

23. Roger le 26/03/2020 15:00

Hélas monsieur DUPUIS, vous rêvez....

Au mieux elle attendra tranquillement le départ à la retraite ( elle doit être pas loin)avec pot d’adieux où se précipiteront toutes les huiles aux frais de la princesse!

Au pire si les choses devaient vraiment mal se passer comme beaucoup de professionnels de santé le redoutent ,après la crise elle sera ex filtrée dans un ministère avec une promotion à la clef!

Et au cas fort improbable où cela vous auriez échappé..... préparez vous à des années de galère et de sacrifices comme l’a glissé notre premier ministre dans un récent discours, il faudra payer l’amateurisme de toute cette clique d’incompétents.

Une gestion de crise a l’image de la conférence de presse à la préfecture , sans journaliste pour éviter la contamination croisée mais où tous les intervenants étaient collés les uns aux autres

C’est un mauvais rêve!!!!

Et pendant ce temps la:



un-vacancier-de-nairobi-atteint-dune-forme-grave-du-covid-19-rapatrie-a-la-reunion-par-un-avion-affrete







25. Calimero le 26/03/2020 15:08

Très bonne suggestion la démission mais elle ne le fera pas!! Il fait trop beau ici, elle est tellement bien payée avec nos impôts... c''est écœurant

26. SOIGNANT le 26/03/2020 15:10

Madame,



A l’instar de la majorité des Hospitaliers et à l'image des Êtres qui ressentent l'humanité au plus profond de leur conscience, je n'aspire pas au repos.

Pour ce qui vous concerne, vous devriez optez pour un arrêt immédiat de votre carrière au cours de laquelle, selon certains de vos anciens collaborateurs, vous avez fais preuve d'une incompétence rarement égalée.

Vous avez, à l'évidence, bien retenu la leçon d'esquive politique que nous avait infligée [Georgina Dufoix : «Responsable mais pas coupable» (1991)



"Nous n'avons plus de grand homme, mais des petits qui grenouillent et sautillent de droite et de gauche avec une sérénité dans l'incompétence qui force le respect."

Pierre Desproges

Dictionnaire superflu à l'usage de l'élite et des biens nantis



Allez Madame, comme Pierrot vous le demande...Démissionnez!!!

27. gros zozo le 26/03/2020 15:24

trop tard , les autorités ont laissés croisiéres et avion rentrer , les dockers ont protestés, et les autorités ont envoyés les forces de l'ordre , et appuyés lpar le président du grand port maritime ,qui n"est autre que le maire du port. et meme la maire de la possession était pour qu'ont laissent rentrer, en étant en colére contre les dockers , ds un article sur zinfos.Voila les résultats , ce n'est pas que la faute de MME LADOUCETTE .LA PRESIDENTE DE L'ARS A ETE PRIS INOPINEMENT ET SOUDAINEMENT DU COFINEMENT , comme tout le monde, C'EST DIFFICILLE A ELLE DE TROUVER DES SOLUTIONS , C'Etait au tout debut fallait prendre en consideration , la manifestation des dockers......

28. Choupette le 26/03/2020 15:34

8.Posté par JORI



Soyez sympa, allez le dire en face au président de Région mais ne venez pas polluer ce fil avec vos récriminations qui n'ont pas lieu d'être, ici .



Merci.

29. Choupette le 26/03/2020 15:39

Bon, elle a droit à combien de kgs de bagages, la mère Ladoucette, pour évacuer ses masques pourris avec elle ?

30. Lol le 26/03/2020 15:53

Dire que cette Femme touche 15 000euros chaque mois

31. pierre le 26/03/2020 15:56

Pierrot : tu fais une fixette....ce n'est pas possible, assez, c'est diffamant , ce n'est pas du journalisme...tu va te prendre un procès

32. Ti Tangue zilé zone le 26/03/2020 16:02

@ 10. Gaba le 26/03/2020 13:42

Pov Ti Madame en effet M.Dupuis est le grand méchant MAIS AVANT JE SOUHAITE CONNAÎTRE DON SALAIRE...et le PRÉFET pour le retard de fermeture de Gillot

33. nono le 26/03/2020 16:15

et les tests, ils sont périmés aussi peut-être ?

34. Parrhèsia 974 le 26/03/2020 16:16

A ce niveau de responsabilité, sur une question aussi importante qu'est la santé publique, le mensonge ne doit pas être tolére.



Les organisations professionnelles qui représentent le personnel de santé, les réunionnais, doivent envisager sérieusement de porter plainte contre la directrice de l'ARS, mais aussi contre le Préfet.

35. kaloupillé le 26/03/2020 16:20

Opération Résilience ...L' Armée va aider la Population, face au CORONAVIRUS ... Consacré au soutien aux Populations ( le MISTRAL et le DIXMUDE vers L' île de la Réunion zone Antilles , Guyane ...

Deux Portes Hélicoptères ...

36. Ot le 26/03/2020 16:27

Et le préfet ali la pa fer rein li li les prope

37. DSLAW le 26/03/2020 16:34

Au lieu d'être à l'écoute et à l'alerte en besoins des hôpitaux, l'ARS cherchait à comment sauver son réseau de nantis et cela dure des décennies. La crise que l'on vit aujourd'hui permet de dévoiler toutes ces pratiques.

38. Bleu outre mer le 26/03/2020 16:34

5.Posté par PEC-PEC

D'accord avec vous,, juste "Rassurez vous les français ne vous oublieront pas ..."

J'ai un peu des doutes et j'espère me tromper.......

Il ne faudra pas oublier nos élus et nos médias.........

39. Kiki le 26/03/2020 16:42

Ce Run là, y fatigue à moin la façon fine déviré ! Na que des "gens compétents" qui vienne d''ailleurs. A nous na point di tout sir place ? Franchement, depuis 1848 un affaire fine changé ? Autant lavé pli bagage ; autant y a pose ....

40. nono le 26/03/2020 16:48

Ils fermeront l'aéroport quand tout le monde sera contaminé à la Réunion (tous confinés dans l'île)

41. Ti coq le 26/03/2020 16:55



42. Momo le 26/03/2020 16:56

Pourquoi cette colère imaginaire ? On peut faire soi-même des masques lavables avec les poches des soutiens gorge …. un côté le matin et l'autre pour l'après-midi et le soir on lave ! Madame a sûrement plusieurs qu'elle n'utilise plus car c'est plus à la mode et ça dort bêtement dans un tiroir ! Soyons créatifs en ce temps de confinement !!!

43. Ppov le 26/03/2020 17:14

Tant de commentaires prouvant l''exaspération !le vrai pb c''est Macron !il ne sait pas gérer !la métropole et encore moins une île !il pense économie!ne pas stopper les avions !ni le tourisme ! résultat : virus libéré !quel CON!

44. païpaï le 26/03/2020 17:18

".....vous faites courir un risque inacceptable à l'ensemble de la population de La Réunion....."



Mais Mr Dupuy....qu'est qu'elle en a foutre?????? pas son pays........

45. A la modération le 26/03/2020 17:40

Où sont passés les 13 premiers posts ???

A. Gunet

46. titine le 26/03/2020 17:49

Je suis infirmière, je vais au boulot la peur au ventre, je rentre chez moi dans le méme état. je voudrai juste demander a ME LAdoucette de prendre ma place juste une matinée, elle comprendrait nos besoins. Me la doucette dégage? Arrete fais chier créole, tiembo pu out place à l'ARS largué A bon entendeur salut

47. Domino le 26/03/2020 17:50

Oye ss covid que serait il passé. D''autres choses en attente ? Ou sans réponse, c''est un désengagelent total et Chu se cache derrière un courrier, c est pas joli à voir. RYTHME PUBLIC.....

cbien de voyages entre temps pour ces deux zot la pas honte

48. nono le 26/03/2020 17:52

Le G20 en sommet d'urgence sur le coronavirus qui "menace l'humanité toute entière"

49. kom ou niké le 26/03/2020 18:01

Monsieur Dupuy vous n'avez pas écrit comme précédemment "s'il vous reste un peu de dignité" vous avez sans doute compris que c'est peine perdue, alors vous écrivez "de grâce" (ne vous mettez pas à genoux devant elle quand même …) vous croyez qu'elle va être sensible à ça ?



Il faudrait peut-être déjà que les télés ne l'invitent plus elle a perdu toute crédibilité et donc les télés avec.

50. GIRONDIN le 26/03/2020 18:09

'' stock des masques (...) est sous la responsabilité de l'ARS et ne peut être mobilisé que sous son ordre".



Qui assure le stockage ? Dans la vraie vie ?

51. Santoulangue le 26/03/2020 18:54

Sans se rabâcher bandna lé pas la pou zoué ti case ses lascar pistonner y vient la vient pou rempli zot poche

52. JORI le 26/03/2020 19:09

28. Choupette. Et vous, qu''attendez pour aller dire directement à cette directrice ce que vous pensez d''elle, plutôt que de vous epandre sur ce site qui ne vous servira qu''à déverser votre supposée colère ?.

53. Modeste le 26/03/2020 19:12

à 21.Posté par JORI le 26/03/2020 13:36 .....vous voulez nous parler de Robin des bois de la Région.....le sauveur..., après notre Martine député tiens bizarrement on l'entend plus celui là....planqué et masqué surement.....!

54. Warren le 26/03/2020 19:13

Comme son predecesseur et bien d autres de nos gouvernants cette dame est intouchable et n en à que faire de notre mepris vis à vis de son parasitage de la societé et de son incompetence. Son prédecesseur l a ete aussi.

55. Warren le 26/03/2020 19:16

Exactement tous les medias del ile devraient ne plus l inviter et faire echos de ce que nous pensons à la place. Assez des medis trop politiquement correct. Assez des medias qui oublient que "absence de preuves n est pas preuve d absence".

56. Warren le 26/03/2020 19:19

Comme créole i dit ça na point le nez ça donc comptons pas sur elle pour admettre son incompentece et côté parasite. Elle n attend que sa retraite c est tout. Et le peuple? Aucune conviction cette race de fonctionnaire la



57. Diktator le 26/03/2020 19:20

La dar ou le dar est nommé en conseil des ministres sur proposition du ministre de la santé..





58. Warren le 26/03/2020 19:23

Post44: pas une question de "pas son pays" je pense. C est une race de fonctionnaire executant n attendant que leur retraite et beni oui oui c est tout. En gros, cupide et pique assiette comme beaucoup de "fonctionnaires hauts" qu on a vu ici.

59. Warren le 26/03/2020 19:25

Post 42: je ne fais pas de yoga je devrais sans doute. Pourquoi cette colere? Colere face à l.impunité, incompetence d une admministration nous mettant en danger volontairement, mepris des administrés. Voilà mon ami.

60. Warren le 26/03/2020 19:27

Post 37: helas pour nous ces gens restent toujours impunis et intouchable. Son predecesseur est il en taule? Non

61. Warren le 26/03/2020 19:32

Mme Ladoucette croyez vous au karma 😊? Ou koné pas ça mi lé sûr 😁. Vous pensez sans doute que ce n est que conception philosophique non occidentale, continuez à nous mépriser avec votre arrogance et mauvaise foi😉

62. Coye Mac coye du clan Mac coye le 26/03/2020 19:46

Bonjour,



Beaucoup de média relais l''inconscience des français en sortant et en faisant prendre des risques, mais je n''ai jamais entendu les journalistes analyser et investiguer sur le véritable risque qui a était pris pas ces incompétents en place.

63. Biscot le 26/03/2020 19:55

Mais qui êtes vous M. DUPUY pour jeter en place publique une personne? Quelles sont vos compétences dans le domaine de la santé? Restez à votre place s'il vous plait..

Je ne dit pas que la gestion de la crise est irréprochable... loin de là, et effectivement des masques périmés ça fait tache! Mais nous sommes dans une situation exceptionnelle, jamais vécue, ni ici, ni ailleurs.. et donc sans retour d'expérience..

Un peu de respect donc pour tout le monde!

NOTA: je ne fais pas partie du monde médical, mais suis simple salarié d'une entreprise "grosse" privée, qui, alors que mon boulot n'a aucunement indispensable à la sécurité de la Nation... est obligé par son employeur, de respecter ses rendez vous au risque de croiser un porteur du COVID 19 (puisque des cas autochtones circulent).. le tout sans masque, ni gants, ni lotion fournie!!

Outre la Direction de l'ARS selon vous, il y a aussi des patrons irresponsables (motivé par l’appât du gain?)

Merci de rester humble et respectueux.

64. pierre le 26/03/2020 20:09

je ne vous parle pas de ladoucette

juste vous dire que dans livre paru en 2012 L A FIN DE TEMPS de Sylvia BROWNE

elle a écrit vers 2020 une GRAVE MALADIE une PNEUMONIE se répandra à travers le monde et disparaitra comme elle est arrivé et réapparaitra 10 ans plus tard donc en 2030

on peut etre septique ou croire mais tout le monde est prévenu

65. sèga maloya le 26/03/2020 20:38

Des masques périmés, vous vous rendez compte, de qui se moque t- on ! Ces femmes et ces hommes,infirmiers de métier, mères et pères de famille,qui soignent des malades en mettant leurs vies en danger. Bravo ! Mesdames et Messieurs, vous êtes des héros , mais des guerriers qui sont en première ligne, la fleur aux fusils . Honte à vous ! mme ladoucette ,vous méritez amplement le minuscule.

66. Zestdééf le 26/03/2020 20:42

Que les faits soit prouvés ou pas que la culpabilité soit etablie ou pas

la question n est pas la

a l heure ou n importe qui peut décédé du covid

peut etre un peu de Douceur pour l accusé ne serait pas de trop.

67. Zestdééf le 26/03/2020 20:47

je suis trés loin d etre un expert ou un expat en orthographe mais pour le 28 je crois c est s assembler

comme une réunion et non pas ça semble comme: ça semble bizarre ces histoires ?

Qui se ressemble ça semble ... s assemble

68. Kolabo deor ! le 26/03/2020 21:06

Si elle est aux ordres de ses supérieurs, c est qu elle le veut bien. Elle ose encore parler dans les médias!!!! Foutez la deor... se prostituer ainsi pour une fiche de paye! En tant de guerre, c est ce qu on a perlé une kolabo!

69. REA le 26/03/2020 21:13

Démissionner ???

12.000€/mois quoi ! Et personne qui pourra faire quoique ce soit.

Donc elle va rester ...

Pauvre de nous

70. En passant le 26/03/2020 21:29

A chaque jour son lot d' actes irresponsables ...

De quoi l' ARS nous gratifiera- elle demain?

bonne soirée

71. Ramsamy le 26/03/2020 23:10

Un gratin d'incompétents qui se remplit les poches à la Réunion acec tous les avantages qu'il peuve grappiller dans les DOM.

72. Benquoi? le 26/03/2020 23:50

Arrogance, incompétence,

Des phrases apprises par coeur sans emotion. Ce gouvernement m ecoeure. Meme pas capable de faire semblant ! Dehors

73. Scott le 27/03/2020 04:51

74. Diktator le 27/03/2020 07:05

l'Etat autorise l'utilisation de masques FFP2 périmés de moins de 6 mois...



que ceux qui s'offusquent descendent d'un octave...



le problème concerne les conditions de stockage, les conditions de contrôle durant la période de stockage, et la logique de remplacement des lots inutilisables.



les réponse sont simples à apporter. encore faut il poser les bonnes questions.

mais tant que le sensationnalisme l'emportera en période troublée, rien de bon ne sortira.



les gens sont cons ? oui..Certains finement.

75. H de l Est le 27/03/2020 07:06

Si un membre de sa famile etait concernee.. elle aurait pas eu la mmreaction.. gros salaire. En plus super nul..



FOU DEHORS ...INCAPABLE NOUS LA PAS BESOIN.. ET ICI NANA PLUS GABIER DONNE A ZOTE LE POSTE.

76. Mike le 27/03/2020 07:59

Jamais la vie elle va renoncer a son salaire de rêve belle vie au soleil elle la coule douce pépère au bord la piscine et nous on crève elle a rien a foutre de nous ces la première fois je voie quelqu''un fait autant d''erreur et être tjr a ce poste

77. tony le 27/03/2020 08:19

[https://www.change.org/p/d%C3%A9mission-de-la-directrice-de-l-ars-de-la-r%C3%A9union

78. eve le 27/03/2020 08:56

https://plaintecovid.fr/

Déposons plainte

1/professionnel de santé

2/ malades

3/ non malades

La colère porte plus que l'angoisse .... !





79. Servdidi le 27/03/2020 10:53

Elle devrait démissionner de c fonction se serait la meilleure décision à prendre de loin depuis son arrivée à L''''ARS ,c dame est d''''une incompétence totale , son travail et prise de décision est pitoyable et irresponsable pour la Réunion

80. "VIEUX CREOLE " le 27/03/2020 12:23

MADAME LA DIRECTRICE DE L ' A..R.S . A ABONDAMMENT PROUVé SON INCOMPÉTENCE NOTOIRE POUR OCCUPER UN TEL POSTE IMPORTANT . . .ELLE DEVRAIT AVOIR LE COURAGE DE DEMISSIONNER DE CE POSTE AVANT D ' EN ËTRE DÉLOGÉE PAR DES INSTANCES SUPERIEURES OU . . . LA JUSTICE ! !



------ QUI AURA LE COURAGE DE PRENDRE UNE TELLE DÉCISION ? ? ?

81. Ali mêm le 27/03/2020 12:23

Son prédécesseur pour le chik, la dengue, elle pour la dengue et le covid-19 devraient être démis de leur fonction puis traduit en justice pour leur incapacité à faire leur travail grassement rémunéré sur nos deniers

82. patrick le 27/03/2020 12:37

JAMAIS elle ne démissionnera.

Si le Préfet intensifie sa pression sur l'ARS, elle se mettra en Arrêt maladie, "burn-out & harcèlement moral"...On ne la verra plus dans la boucle, c'est tout ce que l'on y gagnera. Fera ensuite valoir ses droits à la retraite en Outre-Mer bien évidemment (SURNUM garantie) et "Basta ya" ! Le numéro 2 Etienne BILLOT gèrera les affaires courantes jusqu'à ce que son réseau parisien (vous vous doutez bien que si ce type malgré tout ce que vomit Tillier tous les samedi depuis quelques années déjà, reste en place 23 ans, c'est qu'il des "arc-boutants républicains" du premier cercle) trouve un-e autre potiche. Le préfet a ce dernier, d'autres préoccupations, bien humaines hélas : la gestion de sa carrière et donc son prochain poste pour se faire oublier et se mettre au vert pendant 2, 3 ans. Au prochain monarque sur le trône : Marine ou Jean-Luc, il sera temps de retrouver un autre fromage de La République.

Rem : vu au JO récemment qu'un autre Billot, femelle cette fois, était nommé à la tête d'une ARS ultramarine, c'est donc vrai que la "Raie-Publique" n'est qu'une histoire de familliocratie.

"Pourvu que ça doure" comme disait la môman de Napoléon Bonaparte.