(Pierrot Dupuy) Ne réveillez pas nos sénateurs, ils dorment...

Le 22/10/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 543

Depuis le 2 octobre 2017, La Réunion compte quatre sénateurs : Nassimah Dindar, Michel Lagourgue, Viviane Malet et Michel Dennemont.Comme nous l'avons révélé dès hier soir dans notre article Emmanuel Macron va probablement annoncer la suppression de l'octroi de mer et la diminution de la surémunération , Annick Girardin, la ministre des Outremer, a été entendue jeudi dernier par la délégation sénatoriale aux Outre-mer.Tous nos sénateurs en sont membres de droit. Or, si l'on en croit le pointage effectué par les services du Palais du Luxembourg, seule Viviane Malet a assisté à cette séance pourtant capitale puisque Annick Girardin y a révélé en avant première ce qu'Emmanuel Macron va probablement annoncer demain lors de son séjour à La Réunion.Qu'avaient donc de si important à faire Nassimah Dindar, Jean-Louis Lagourgue et Michel Dennemont pour "bacher" la présentation de la ministre?Plus grave encore... Une fois les révélations faites, aucun des quatre sénateurs n'a averti les Réunionnais de ce qui risquait de leur tomber dessus ! Il a fallu que Zinfos soit averti par un de ses lecteurs, quatre jours après, pour que les Réunionnais soient informés de ces changements envisagés par le gouvernement qui risquent de changer radicalement leur vie.D'où mon titre : Ne réveillez pas nos sénateurs, ils dorment...Ce qui ne les empêche pas de toucher 7.239€ tous les mois...