[Pierrot Dupuy] Nouveau dérapage raciste sur BFMTV

Le 09/04/2020 | Par Pierrot Dupuy | Lu 394

BFMTV a connu ce soir un nouveau dérapage raciste en direct à l'antenne.



Alors que Bruce Toussaint interrogeait Paul Molga, le correspondant du journal Les Echos à Marseille, pour savoir s'il était vrai que le chercheur Didier Raoult avait présenté au président Macron une étude estimant à 91% l'efficacité de son traitement contre le coronavirus, une nouvelle que Les Echos avait annoncée en exclusivité, le journaliste lui a répondu, je cite : "A Marseille, à l'IHU, la moitié la population est africaine, la moitié des soignants sont africains et donc la rumeur court vite".



On ne voit pas très bien le rapport, ce que lui a d'ailleurs, fort heureusement, immédiatement fait remarquer Bruce Toussaint.



Les réactions ont tout de suite été très vives sur les réseaux sociaux, comme le montrent quelques tweets pris au hasard :





D'autres propos censés être racistes, sur LCI cette fois



Cette polémique fait suite à une autre, née le 1er avril dernier sur la chaine LCI, lorsque Camille Locht, directeur de recherche à l'Inserm à Lille, était interrogé sur des recherches menées autour du vaccin BCG contre le Covid-19.



Invité en plateau, Jean-Paul Mira, chef de service de médecine intensive et réanimation à l'hôpital Cochin, lui a alors demandé : "Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masques, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs sur certaines études avec le sida, ou chez les prostituées : on essaie des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées. Qu'est-ce que vous en pensez ?" Le chercheur lui avait alors répondu : "Vous avez raison".



Là aussi, la toile s'était enflammée et les réactions avaient fusé dans le monde entier, des personnalités refusant de "voir les Africains traités comme des cobayes".



Même le directeur de l'OMS s'était fendu d'un communiqué dans lequel il déclarait : "L’Afrique ne peut pas et ne sera un terrain d’essai pour aucun vaccin", fustigeant au passage des propos "racistes" et démontrant selon lui "une mentalité coloniale".



La polémique continue à courir la toile aujourd'hui encore, alors même que plusieurs articles ont depuis révélé que les propos du chercheur avaient été sortis de leur contexte. La suite de la réponse était : "D’ailleurs, on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique avec le même type d’approche, ça n’empêche pas qu’on puisse réfléchir en parallèle a une étude en Europe et en Australie".



L'INSERM elle-même avait rappelé que "l’Afrique ne doit pas être oubliée ni exclue des recherches, car la pandémie est globale".



Autre dérapage raciste sur BFMTV, mais contre les Chinois cette fois



Quelques jours plus tard, le 4 avril, à nouveau sur BFMTV, le présentateur Emmanuel Lechypre, croyant son micro coupé, avait lâché : "Ils enterrent des Pokémons" pendant un hommage en direct aux Chinois morts du coronavirus durant tout la crise sanitaire.



Là aussi, les réactions avaient été vives et le présentateur avait été suspendu de l'antenne pendant quelques jours.