[Pierrot Dupuy] Parution ce matin au Journal officiel d'un arrêté autorisant l'importation de masques

Le 21/03/2020 | Par Pierrot Dupuy | Lu 1650

Art. 1er. – L’article 1er du décret du 13 mars 2020 susvisé est ainsi modifié :

1o Au 2o du I et au II, après les mots : "masques anti-projections", sont insérés les mots : "respectant la norme EN 14683" ;

2o L’article est complété par les dispositions suivantes :

"III. – Les dispositions du I et du II ne sont applicables qu’aux stocks de masques déjà présents sur le territoire national et aux masques produits sur celui-ci. Des stocks de masques importés peuvent toutefois donner lieu à réquisition totale ou partielle jusqu’au 31 mai 2020, par arrêté du ministre chargé de la santé, au-delà d’un seuil de cinq millions d’unités par trimestre par personne morale. Le silence gardé par ce ministre plus de soixante-douze heures après réception d’une demande d’importation adressée par cette personne ou l’importateur fait obstacle à la réquisition".

Art. 2. – Le présent décret est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

C'était un vrai scandale et nous avons d'ailleurs fait un article à ce sujet ce matin . Un arrêté ministériel ordonnait la saisie et la réquisition de tous les masques se trouvant sur le territoire français. Et donc à La Réunion.Avec pour conséquence que tous les grossistes ont du coup arrêté leurs commandes : A quoi ça sert de commander, et de payer d'avance, si c'est pour se faire saisir son matériel une fois arrivé? Et de n'être remboursé que dans plusieurs mois...Ce qui explique, en partie, la pénurie de masques actuels.Conscient qu'une telle situation ne pouvait perdurer, le Premier ministre a publié ce matin un nouvel arrêté autorisant à nouveau leur importation :Plus rien ne s'oppose donc, en apparence, à l'importation massive de masques.Sauf que...Des sources que nous avons du côté des Douanes nous informent qu'ils ont reçu pour consignes de surveiller de façon particulière les personnes ou les sociétés qui s'apprêtent à importer des masques. L'idée étant d'empêcher des petits malins de "faire un coup" en faisant venir des masques et en les revendant à prix d'or.Ceux-là risquent, malgré l'arrêté de ce matin, de se voir saisir leurs colis qui seraient réquisitionnés et confiés aux bons soins de l'ARS ou des différents hôpitaux de l'ile. Quant au règlement, il interviendrait plus tard... Beaucoup plus tard...Ne pourront importer des masques que les importateurs habituels, ceux qui fournissaient jusque là les entreprises du BTP et celles du secteur de la Santé.Un autre problème s'est posé également aux Douanes : Certains fabricants chinois ou d'Europe de l'Est fabriquent des masques de très bonne qualité mais qui ne disposent pas de la norme UE.Exceptionnellement, il a été décidé de permettre malgré tout leur importation, à condition que leurs fabriquants soient reconnus comme des industriels sérieux et que les tests qu'ils produisent ne laissent aucune ambiguïté sur la conformité des produits.