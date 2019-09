[Pierrot Dupuy] Pourquoi Annick Girardin boycotte-t-elle la pose de la 1ère pierre du téléphérique?

Le 18/09/2019 | Par Pierrot Dupuy

La ministre Annick Girardin arrive jeudi dans notre île pour un séjour de 48 heures. Le but, nous dit-on, est de préparer le prochain déplacement du président de la République qui, normalement, devrait arriver à la fin du mois d’octobre.



Je dis normalement car depuis le temps qu’on en parle, on finit par désespérer. Espérons simplement qu’il n’y aura pas d’ici-là une nouvelle manifestation des gilets jaunes ou tout autre prétexte qui reporterait une fois de plus ce voyage officiel.



L’ordre du jour de la visite de Brigitte Girardin, comme tout voyage officiel, comporte son lot de déplacements sur le terrain. Plus ou moins intéressants. Ils permettent cependant de déterminer les priorités actuelles du gouvernement.



Par exemple, cette fois-ci, la ministre a prévu, entre autres, d’assister à une réunion de l’observatoire des prix, pour tenter de montrer que le pouvoir d’achat des Réunionnais fait partie de ses priorités.



Elle rendra également visite à des commerçants, à des entrepreneurs, ainsi qu’à un commissariat pour mettre l’accent sur l’accueil aux victimes de violences conjugales.



Soit. Mais il est un événement qui ne figure pas à son programme et qui aurait pourtant mérité, que dis-je, qui aurait obligatoirement dû en faire partie : la pose, vendredi matin, de la première pierre du téléphérique construit par la CINOR pour désenclaver Saint-Denis en direction du Moufia.



Il s’agit d’un projet de plusieurs centaines de millions d’euros porté à la fois par la CINOR, la Région et l’Etat. Or, qui pourrait mieux représenter l’Etat que la ministre ? Rien que pour ça, cette pose de la première pierre aurait mérité de faire partie du programme de Brigitte Girardin.



Mais il s’agit aussi du premier téléphérique urbain en France comportant plusieurs stations.



Et il s’agit enfin d’un projet écologique puisqu’il permettra de réduire le flot de véhicules dans Saint-Denis et donc de diminuer la pollution. Or, j’avais cru comprendre que l’écologie faisait désormais partie des priorités de la deuxième partie du quinquennat du président Macron.



Toutes ces raisons rendent donc totalement incompréhensible le boycott, car il faut bien parler de boycott, de la ministre.



L’explication se trouve peut-être dans l’opposition affichée de façon totalement incompréhensible par le président de l’université à ce projet de téléphérique.



Frédéric Miranville ne veut pas que les cabines passent au-dessus de SON université. Comme s’il y avait le moindre risque. Partout dans le monde, de tels téléphériques existent sans qu’il n’y ait jamais eu de problèmes. Mais, que voulez-vous, le président de l’université a peur qu’une cabine ne tombe et ne blesse ses étudiants.



Autre argument avancé : il ne souhaite pas que les passagers du téléphérique puissent voir à l’intérieur des salles de classe. A croire que l’université est classée "Secret défense" et que des secrets vitaux pour la Nation risqueraient d’être dévoilés.



La position du président de l’université est d’autant plus incompréhensible que le président de Région, Didier Robert, participera à la pose de cette première pierre en tant que personnalité invitante.



Et que Juliana M’Doihoma, l’influente directrice de cabinet du président Miranville, est elle-même conseillère régionale, membre de la majorité de Didier Robert…



Si vous y comprenez quelque chose, je compte sur vous pour éclairer ma lanterne…