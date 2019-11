[Pierrot Dupuy] Premier revers pour Me Mathieu Croizet, l'avocat de Thierry Robert, le meilleur est à venir...

Le 31 octobre dernier, j'avais révélé une note rédigée par Me Léopoldine Settama-Vidon , ancien bâtonnier du barreau de La Réunion, estimant au terme d'un long argumentaire juridique que Thierry Robert, contrairement à tout ce qu'il affirmait, n'avait pas le droit de se présenter aux futures élections municipales à Saint-Leu.Cet article m'avait valu un virulent droit de réponse de l'avocat de Thierry Robert, Me Mathieu Croizet qui, pour résumer, me traitait d'incompétent en matière juridique -ce qui m'avait donné l'occasion de lui apprendre que j'étais titulaire d'une licence et d'un master en Droit- et qualifiait mon article de diffamatoire. Sans pour autant déposer plainte...La vérité n'a qu'une couleur, selon un dicton créole. Et Me Croizet commence à le découvrir.Ce matin, le président du tribunal administratif de La Réunion a rejeté le recours en référé de Thierry Robert qui souhaitait qu'on reconnaisse son droit à se présenter aux élections.Zinfos : 1 - Me Croizet : 0.Me Croizet annonce maintenant son intention de se tourner vers le Conseil d'Etat. Nous lui souhaitons bon courage.N'empêche que ça fait mauvais effet de subir un tel revers, lui qui se targue dans son droit de réponse d'être "avocat depuis 18 ans, titulaire de nombreux diplômes obtenus avec mention et admis avec 449 autres confrères dans le monde sur liste des avocats habilitée à plaider devant la Cour Pénale International de la Haye et sur la liste de la centaine d’avocats habilités à plaider devant le Tribunal Spécial pour le Liban"...La suite au prochain épisode.