[Pierrot Dupuy] Quand Gilbert Annette et son fils Didier se découvrent une passion commune pour le Rwanda

Le 03/02/2020 | Par Pierrot Dupuy | Lu 295

Le 31 janvier dernier, en fin de journée, Didier Annette, le fils ainé de Gilbert Annette, qui a longtemps occupé le poste de directeur de Cabinet à la mairie de Saint-Denis sous la mandature de son père, publiait sur sa page Facebook le post suivant, en français et en anglais :





On ne peut même qu'applaudir de voir quelqu'un prendre le risque de créer sa propre entreprise, d'investir son argent avec tous les risques que ça comporte normalement, lui à qui on reprochait jusqu'alors d'avoir bénéficié d'un salaire excessivement élevé en tant que Dir' Cab' grâce à son père, et d'avoir également bénéficié d'une formation à 50.000€ qui avait siphonné le budget "formation" de la mairie.



Sauf qu'une fois de plus, les dés semblent pipés...

Toujours sur Facebook, hier, Didier Annette nous annonce que sa première mission se déroulera en Afrique...

Il y a une heure, il s'est montré plus précis : il se trouve plus précisément à Kigali, au Rwanda, à l'occasion du "The connect with the Indian Ocean Island" Workshop...



Comme le prouve cette invitation, elle aussi publiée sur sa page Facebook...

Kigali, Kigali... Ca ne vous rappelle rien?



Le 4 juin 2019, Gilbert Annette s'était lui aussi rendu à Kigali, pour participer cette fois au Congrès de l'Association internationale des Maires francophones.



Soit-disant pour présenter le "projet éducatif global" de la ville de Saint-Denis à cette manifestation à laquelle assistaient notamment Anne Hidalgo et Audrey Pulvar, deux personnalités de la Gauche française.



Comme si la maire de Paris avait besoin de Gilbert Annette pour mettre en place un projet éducatif dans sa ville !



Encore le genre de voyages qui ne servent à rien, mais qui permettent aux élus qui en profitent de découvrir de faire de beaux voyages.



A moins que ce déplacement n'ait eu un autre objectif?



Gilbert Annette ne serait-il pas allé sur place dans l'unique but de prendre des contacts pour faciliter la visite de son fils, quelques mois plus tard, et lui permettre de signer de juteux contrats? Et cela grâce à un voyage financé par des fonds publics de la mairie de Saint-Denis?



On est en droit de s'interroger.



La coïncidence est vraiment trop grosse !