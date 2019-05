(Pierrot Dupuy) Quand la CGT censure la presse, personne ne réagit !

" Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire".

Quand j'ai lu l'article du "Point", j'ai d'abord cru rêver. Non, ce n'est pas possible qu'en 2019? un syndicat puisse se comporter ainsi, comme au pire temps du bolchévisme dans l'ex-URSS.Et pourtant, malheureusement, non, je ne rêvais pas.La CGT a décidé de bloquer la distribution du journal "Le Point", en réaction officiellement à la réforme de la loi Bichet qui régit la distribution de la presse.Si tel était vraiment le cas, on aurait pu s'attendre à ce que le syndicat bloque toute la presse. Pourquoi plus spécifiquement Le Point?Parce-que le magazine publiait à sa Une un article sur Matteo Salvini, le leader d'extrême droite, nouvel homme fort de l'Italie.Cet article a eu le malheur de déplaire au comité de censure de la CGT qui a donc décidé d'en bloquer la diffusion !Et personne dans la classe politique ne réagit ! A croire que c'est devenu tellement habituel que c'en est devenu normal.On peut aimer ou détester M. Salvini. Personnellement, il est à l'opposé de mes valeurs. Mais je fais mienne cette phrase attribuée à Voltaire :Heureusement que le journal papier n'est plus, aujourd'hui, le seul moyen de diffusion d'un journal et qu'il reste le net sur lequel Le Point est toujours disponible !