(Pierrot Dupuy) Quand les invités d'"Un diner presque parfait" insultent notre cari bichiques

Le 29/09/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 448

Quelle belle brochette que voila ! Danièle Gilbert complètement décatie, Benoît de Secret Story 11 (heureusement que certains m'ont expliqué de qui il s'agissait car je n'en avais jamais entendu parler), Ariane Brodier, Jean-Pascal de la Star Academy et la Réunionnaise Séverine Ferrer, ancienne Mini Miss, ancienne animatrice, ancienne chanteuse...



C'est dire le niveau des "personnalités" retenues par l'émission "Un diner presque parfait" pour sa prochaine émission de la semaine prochaine sur W9. A ce rythme, ils ne vont pas tarder à aller faire les fonds de poubelle.



Comment s'étonner, dans ce contexte, de l'inculture crasse de l'ensemble?



Alors que la gentille Séverine Ferrera voulu leur faire découvrir les subtilités et la richesse de notre cuisine créole en leur concoctant un cari bichiques, notre "caviar péï", elle n'a eu droit qu'à un ramassis de grimaces et de remarques toutes plus désobligeantes les unes que les autres.



Le dénommé Benoit a même été jusqu'à déclarer : "On dirait des têtards préhistoriques" !!! Une autre a eu l'impression "d'avoir des vers dans l'assiette"...



Voila ce que c'est que de donner du caviar aux cochons...