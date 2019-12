[Pierrot Dupuy] Quelques heures après son soutien à Sinimalé, Nassimah Dindar a-t-elle retourné sa veste ?

Le 01/12/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 284

Quelques heures après avoir apporté son soutien à Joseph Sinimalé à Saint-Paul Nassimah Dindar a supprimé la publication sur sa page Facebook... Sans doute à la suite de la violence des commentaires sous son post qui lui reprochaient ce soutien.

"Mi aime zot tout"

Nassimah a l'ambition de redevenir présidente du Département

Il y a à peine quelques heures, j'écrivais que la Droite et le Centre avaient fait l'union ce matin à Saint-Paul , autour de la candidature de Joseph Sinimalé.J'en voulais pour preuve la présence de tous les ténors : Didier Robert et Michel Fontaine, mais aussi Nassimah Dindar et Jean-Paul Virapoullé. Ceux-là même qui avaient constitué en 2014 ce qu'on avait appelé "la plateforme de la Droite et du Centre", qui avait ensuite gagné toutes les élections.De les voir tous à nouveau réunis pouvait donc être interprété comme un signal positif envoyé aux électeurs de Droite, susceptible de booster leur confiance.Cependant, comme je l'écrivais dans mon commentaire, la situation de Saint-Paul est un cas à part dans le paysage politique local.Joseph Sinimalé, du fait de son caractère consensuel, a réussi à garder de bonnes relations avec tout le monde. Il a su rester proche à la fois de Didier Robert et de Michel Fontaine, une gageure sur l'échiquier politique local, mais aussi de Jean-Paul Virapoullé, Nassimah Dindar et... Thierry Robert.Le slogan du maire de Saint-Paul pourrait être : "Mi aime zot tout" !Pas étonnant dans ces conditions de voir tous ses "amis" réunis autour de lui ce matin.Est-ce que cela veut dire que tous les problèmes sont aplanis entre ces leaders, que toutes les rancoeurs ont été mises au placard? Loin s'en faut.Si les relations se réchauffent tout doucement entre Michel Fontaine et Didier Robert, plus par pragmatisme politique que par véritable amour, on ne peut pas en dire autant en ce qui concerne Nassimah Dindar.Si la sénatrice a su entretenir des passerelles avec Michel Fontaine du fait de leur inimitié commune envers le président de la Région, ses relations avec ce dernier étaient et restent exécrables.Et elles ne risquent pas de s'améliorer. Plus la candidature de Didier Robert à Saint-Denis prend de la consistance, plus le fossé va se creuser avec celle qui ne cachait pas, il n'y a encore pas si longtemps, sa volonté de faire alliance avec Gilbert Annette au second tour, justement pour faire perdre Didier Robert.Mais penser que sa haine de Didier Robert, qui vient de sa conviction qu'il est derrière les attaques du JIR concernant sa maison du Bas-de-la-Rivière à Saint-Denis, puisse être le seul ressort de Nassimah serait mal la connaitre.