[Pierrot Dupuy] Quelques précisions sur le sondage de St-Paul...

Le 03/03/2020 | Par Pierrot Dupuy | Lu 411

J'adore écrire entre minuit et 2h du matin. A cette heure-là, le téléphone reste muet -une bénédiction- et on n'est pas obligé de recevoir des rendez-vous dans le cadre de la gestion normale d'une société. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas toujours les yeux en face des trous. Et qu'il arrive parfois qu'on soit un peu approximatif.C'est ce qui m'est arrivé cette nuit en écrivant mon article sur le sondage concernant Saint-Paul. Et quand je fais une erreur, j'ai l'habitude de le reconnaitre.C'est donc bien volontiers que je reconnais que ce n'est pas IPSOS, avec à sa tête Philippe Fabeing, qui a réalisé le fameux sondage donnant Huguette Bello avec 62% des intentions de vote, mais un institut concurrent. Dont acte.L'erreur vient du fait que la seule référence que j'ai trouvée était un article de Linfo.re et que ce dernier ne citait pas l'organisme auteur du sondage. Et comme on ne prête qu'aux riches, il était évident dans mon esprit qu'il ne pouvait s'agir que d'IPSOS. Toutes mes excuses donc.De même, Philippe Fabeing me fait remarquer qu'il est courant, dans le cadre des municipales, que les instituts de sondage s'appuient sur un panel de 500 personnes, y compris en métropole. J'en prends là aussi bonne note, même si je persiste à dire que ça me laisse fortement sceptique sur la crédibilité du résultat.Quoi qu'il en soit, on saura bientôt si les prévisions de SAGIS, qui a pris la succession d'IPSOS qui a souhaité se retirer des sondages politiques, étaient pertinentes. Le premier tour est dans moins de 15 jours maintenant...