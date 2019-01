(Pierrot Dupuy) Rapport du CNPN : Facile de causer depuis un bureau parisien...

Le 10/01/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 459

Pour une fois, je vais être bref.



Ainsi, quelques huluberlus de métropole, membres du Conseil national de Protection de la Nature, sans doute des écolos extrémistes, ont pondu un rapport, alors que personne ne leur avait rien demandé, affirmant qu'on devait revoir le projet de la NRL parce que, je résume, le fait que l'on éloigne la falaise de la mer pouvait entrainer la disparition d'une espèce d'arbuste très rare. Arbuste dont, au passage, aucun Réunionnais, et en tout cas pas moi, n'avait entendu parler jusqu'à maintenant !



Moi je suis un peu écolo, sans doute pas assez, mais j'ai l'avantage par rapport à eux d'être Réunionnais. Et d'avoir de la mémoire.



Je ne souhaite à aucun des membres de ce Conseil national (un de ces truc fantômes qui ne servent à rien et dont on imagine les salaires depuis la révélation de celui de Chantal Jouanneau...), de vivre ce que j'ai vécu, un soir de 1980 quand, jeune journaliste au Quotidien, j'avais été chargé par mon rédacteur en chef d'aller récolter les réactions des parents des trois jeunes qui venaient de mourir, écrasés sous un énorme éboulis sur la route du Littoral.



Drame qui s'est répété à de nombreuses reprises, et notamment en 1983 et en 2006.



Il serait peut-être bon que quelqu'un rappelle à ces huluberlus dont je parlais tout à l'heure que la principale raison de la construction de la NRL est la sécurisation de cette route qui a déjà fait de nombreux morts.



Facile à des bureaucrates confortablement installés dans un bureau parisien de pondre des rapports sans aucun lien avec la réalité. Qu'ils viennent à la Réunion, qu'ils passent tous les jours sur cette route en levant les yeux au ciel pour surveiller s'il n'y a pas une roche qui déboule, et on en reparlera après...