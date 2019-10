(Pierrot Dupuy) Sale temps pour les élus d'Outremer: deux présidents de collectivités poursuivis

Le 12/10/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 265

Les magistrats auraient-ils décidé de mettre de l'ordre dans la gestion des collectivités en Outremer? Deux présidents de collectivités antillaises poursuivis en 24h, le président de la collectivité unique de Martinique regroupant la Région et le Département) est renvoyé en correctionnelle pour détournement de fonds publics et le président de la collectivité de Saint-Martin a été mis en garde à vue pour favoritisme.