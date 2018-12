[Pierrot Dupuy]Scène de racisme ordinaire à la mairie de St-Gilles

Le 18/12/2018 | Par Pierrot Dupuy | Lu 1715

A l'accueil, elle demande le formulaire pour effectuer la demande et l'agent, une femme créole, lui dit : "on n'en a plus"...



Elle repart donc bredouille et là, devant la mairie, une femme qui était derrière elle au guichet, une cafrine pays, sort de la mairie et l'interpelle en lui disant : "Excusez moi madame, j'étais venu demander la même chose que vous et regardez, la dame me l'a donné" !!!



La première dame a pété un câble, est retournée dans la mairie demander des explications car il s'agissait clairement selon elle d'un délit de faciès....



Toute gênée, l'agent incriminée est partie se réfugier dans un bureau à l'arrière pendant que ses deux collègues se sont gentiment excusées et se sont occupées d'elle...



La fonctionnaire municipale n'est plus jamais revenue...



La victime est en train de faire les démarches pour porter l'affaire à la connaissance du maire de Saint-Paul et envisage de porter plainte.



Décidément, le fameux "vivre ensemble" réunionnais est en train de partir à la dérive !

On évoque souvent le racisme à l'encontre des noirs et il est normal de dénoncer cette ignominie dont sont capables encore aujourd'hui certaines personnes.Mais il ne faudrait pas occulter que ce racisme peut aussi jouer dans l'autre sens.Exemple :Une femme créole blanche doit proroger son passeport et pour cela va à la mairie de Saint Gilles les Bains.Petite précision utile, elle ressemble plus à une zoreil qu'à une yab la cour. On ne devrait pas avoir à le préciser mais ce détail va avoir son importance...