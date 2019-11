[Pierrot Dupuy] Selon Didier Robert, la NRL sera achevée "à l'horizon 2022-2023"

Le 27/11/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 407

Il était difficilement envisageable d'assister à une conférence de presse du président de Région sans lui poser des questions sur l'achèvement de la NRL.



Interrogé sur la date de fin du chantier, il a avancé qu'il devrait être achevé "à l'horizon 2022-2023".



Est-ce à dire que les problèmes d'approvisionnement en galets pour la partie digue sont résolus? Le président de Région s'en sort par une pirouette, et avec un sourire : "La Réunion est riche. Riche en hommes, mais aussi riche en matériaux"... On n'en saura pas plus pour le moment, mais la Région semble avoir solutionné le problème de l'approvisionnement en roches du chantier. Le président de Région en dira probablement plus une prochaine fois.



Concernant les surcoûts éventuels, le président de Région a estimé qu'il y a des surcoûts normaux, comme par exemple l'augmentation tous les ans du coût des matériaux, due à l'augmentation du coût de la vie. Il y a aussi les surcoûts dus aux aléas de chantier, là aussi quelque chose de normal que la Région a déjà provisionné à hauteur de 250 millions d'euros.



Mais, il y a par ailleurs des demandes du groupement d'entreprises que manifestement la Région estime exorbitantes. "La vraie question est de savoir le niveau de surcoût que nous sommes prêts à accepter. Soit nous parvenons à une solution amiable, soit c'est le tribunal administratif qui tranchera. Mais je ne cèderai en rien. Je suis garant de la bonne utilisation de l'argent public", a conclu Didier Robert sur ce sujet.



Quant à la possibilité d'ouvrir rapidement à la circulation la partie de viaduc déjà réalisée, le président de Région a révélé qu'il fallait encore un peu plus d'un an de travaux avant la livraison du viaduc. La question se posera alors de savoir si la partie digue pourra être rapidement livrée. Si tel est le cas, il serait aberrant d'engager 15 millions d'euros pour réaliser une bretelle reliant le viaduc à l'ancienne route du Littoral, au niveau de la Grande Chaloupe.



Mais si, pour une raison quelconque, la partie digue devait prendre beaucoup de retard, cette option serait actionnée. "Les études sont prêtes, les consultations déjà lancées, ça pourrait être fait très rapidement", a révélé Didier Robert. "Et les Réunionnais ne comprendraient pas qu'on continue à leur faire prendre des risques à circuler sur l'ancienne route alors que la nouvelle serait prête".